Když loni ministerstvo financí nechalo zablokovat tři webové stránky kvůli porušování zákona o hazardu, první z nich – 1xbet.com – se rozštěpila na zhruba sto zrcadlových, velmi podobných webů.

"Nyní bylo dokončeno správní řízení s firmou, která to takto zkopírovala na sto stránek. Ministerstvo financí tedy stránky zapsalo na seznam nepovolených hazardních her a nyní je patnáct dní na to, aby byly stránky zablokované pro české spotřebitele," vysvětluje nepravomocně odvolaný náměstek ministra financí Ondřej Závodský, který měl na starosti právě hazard a stál za zákonem o hazardu.

Čtyři stránky, které nabízejí lidem nelegální hazard, však pro české hráče nefungují. "Takže blokace, která byla nyní nastavena, je na 96 z nich, které však spadají pod jednu firmu," dodal Závodský.

Podle bývalého náměstka je ale možné, že firma nyní vytvoří místo stovky až tisíc zrcadlových webů, které budou nelegálně nabízet hazard. "Ten boj bude nekonečný, přijdou s dalším obcházením zákona, ale ministerstvo musí umět reagovat," uzavřel Závodský.

Ministerstvo financí za minulý rok zablokovalo kvůli porušování zákona o hazardu jen několik jednotlivých nelegálních webů s nabídkou hazardních her.

Šlo o stránky zmíněného 1xbet.com, dále thelotter.com a webmoneycasino.com.

Kvůli porušování zákona, který platí od začátku roku, ministerstvo také loni uložilo 11 pokut v celkové výši přes 195 milionů korun.