Poslanci Starostů a nezávislých se rozhodli nabídnout hnutí ANO společnou vládu pod podmínkou, že v ní nebude sedět trestně stíhaný politik - tedy premiér Andrej Babiš. Podle jejich volebního lídra, poslance Jana Farského, se tak nyní rozhodli odblokovat povolební situaci. Přitom celou dobu od voleb spolupráci s hnutím premiéra Babiše naprosto vylučovali.

Proč jste se rozhodli otevřít možnost koalice Starostů s ANO?

Snažíme se, aby republika nebyla v rukou extremistů z SPD nebo komunistů, abychom neměli trestně stíhanou osobu ve vládě a abychom si uchovali prozápadní směřování. To jsou tři naše zásadní a nepřekročitelné podmínky, které by ovšem ještě před pár lety byly samozřejmostí. Na příští týden jsme svolali ostatní demokratické strany a požádali jsme je o společnou schůzku. Pokusíme se pro tento plán získat i další demokratické strany ve sněmovně.

Původně jste vládu s ANO úplně odmítali. Jakou reakci očekáváte?

Pro mnoho slušnějších lidí v hnutí ANO musí být hrozně nepříjemné být rukojmím zájmů trestně stíhaného premiéra. Chceme jim říci: "Tak proboha mezi sebou najděte jednoho člověka, který bude schopný." Pro nás to není jednoduché, je to výběr ze dvou špatných možností a bylo by pohodlnější trvat na nespolupráci. Proto jde z naší strany o dost velký ústupek, protože jsme od začátku říkali, že s hnutím ANO nepůjdeme vůbec. Zároveň ale čekáme ústupek i z druhé strany. Nejde o vládě vyjednávat stylem, kdy jeden diktuje a čeká, zda mu druhý vyhoví - tak zatím jednání ze strany ANO vypadalo.

Náš pokus má jen připomenout standardy, které ještě před pár měsíci nikdo nezpochybňoval. Je to svým způsobem poslední pokus. Když to nevyjde, bude hlídat ústavu a prozápadního směřování země jen senát, kde mají demokratické strany velkou sílu. SPD, KSČM a ANO tam má minimální sílu, a tak změny ústavy přes Senát prosadit nedokážou.

Ale ANO chce Andreje Babiše ve funkce premiéra, nebo ne?

Je na Andreji Babišovi, jestli bude trvat na své osobě. Třeba mu ANO řekne, že to nestojí za to, aby zatáhl okamurovce a komunisty do vlády. Je to výzva dovnitř hnutí ANO.

ANO už ale mohlo uzavřít koalici bez Andreje Babiše s lidovci a sociálními demokraty.

My jsme se také urputně a dlouhodobě bránili a teď přicházíme s bolestivým ústupkem, který nám příliš aplausu nepřinese. Ale chceme udělat poslední pokus, aby se kvůli jednomu trestně stíhanému člověku k moci se nedostali extrémisté.

Není to z vaší strany jen hra? Nechcete poukázat na to, že ANO nedokáže složit vládu jen proto, že trvá na postu premiéra pro Andreje Babiše?

Ale to je rozhodnutí ANO.

Ptám se na vaši motivaci.

Kdybychom tento pokus neudělali, poslouchali bychom, že s hnutím ANO nikdo nechce jednat, a tak nezbývá než se spojit s SPD a komunisty.

Máte z hnutí ANO informace, že se chystá změnit postoj a je ochotné zříci se kvůli starostům Babiše, protože dají přednost vládě s demokratickými stranami?

Situace se vyvíjí. Měli jsme tu vysoce postavené zástupce hnutí ANO, kteří prohlašovali, že, když se potvrdí, že Babiš byl agentem, tak se oběsí či rezignují na všechny funkce. Problém s StB se před pár dny potvrdil. Zároveň z ČSSD zaznívá, že i pro ně je problém trestně stíhaný předseda vlády. Těch hlasů není málo, na na základě našich tří minimálních podmínek by se demokratické strany mohly spojit.

Kdyby stejné podmínky někdo vyslovil před dvěma lety, budete na něj hledět jako na blázna a řeknete, že vypráví něco, co je naprosto samozřejmé. Dnes to už samozřejmé není. Mám obavu, jaké otázky přijdou na přetřes třeba za dva roky. Toto je pokus, jak zatáhnout za záchranou brzdu.

Vy jste už v uplynulých dnech měli schůzky s několika stranami. Máte od někoho příslib, že se připojí?

Přiznám se, že nemáme příslib, ale demokratické strany by se do našich podmínek měly vejít.

Už jste o tom hovořili s Andrejem Babišem?

Ne, aktivně o schůzku s premiérem požádáme až poté, co se setkáme s ostatními subjekty.

A pokud byste se nedomluvili na všech podmínkách…

Tyhle tři podmínky jsou dané a nepřekročitelné.

Týkají vládní spolupráce i podpory případné menšinové vlády?

Ano.

Vláda by tedy měla vaši podporu pouze v případě, že by v ní nebyl Andrej Babiš?

Já bych to takto nepersonifikoval. Stejný problém máme i s panem Faltýnkem. Je neskutečné, aby trestně stíhaná osoba byla zároveň nejvyšším představitelem státu. Na Západě politici v poslední době odstoupili kvůli lži či zkopírování kousku diplomové práce. Na Východě se zase nestane, že by někdo v takto vysoké funkci byl obviněn, protože se to prostě zařídí.

My jsme, v tomto případě dost nešťastný, most mezi Východem a Západem, který je ale jednosměrný a právě takhle si ho asi nikdo nepředstavoval.

Tu výzvu ale Andreji Babišovi vysílá strana, jejíž hejtman je dokonce obžalovaný. Není to v rozporu?

Kolega odstoupil ze všech funkcí, které ve STAN měl ve chvíli, kdy byl obžalovaný. Je to složité na vysvětlení, ale vláda vytváří předpisy a může odvolat nejvyššího státního zástupce, takže může dost výrazně vstoupit do státního zastupitelství. Hejtman se vždycky řídí jenom zákony, které jsou nad ním, nijak neovlivňuje jejich přípravu, nehlasuje o nich. Obě dvě pozice fungují v našem právním systému jinak. Slabina to samozřejmě je a okolí nám ji připomíná.