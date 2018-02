Po dlouhé těžké nemoci v pátek odpoledne zemřel Miroslav Šlouf. Informaci potvrdila Šloufova rodina. Šlouf byl blízký přítel prezidenta Miloše Zemana, pomohl mu při první přímé volbě na Pražský hrad. Později se rozešli.

Šlouf působil od poloviny 70. let v KSČ, ze strany vystoupil v létě 1991. Později vstoupil do ČSSD a stal se poradcem Zemana. Počátkem roku 2008 byl jedním ze zakladatelů sdružení Přátelé Miloše Zemana, které si stanovilo za cíl vrátit Zemana do politického života. Stál později za vznikem Strany práv občanů i za některými volebními úspěchy Zemana. Po prezidentské volbě 2013 ale jejich přátelství skončilo.

Šloufovo jméno figurovalo v minulosti v několika kontroverzních kauzách. V posledních letech se Šlouf veřejného života neúčastnil.

Miloslav Šlouf je považován za člověka, který na Pražský hrad "dostal" Miloše Zemana. Politicky se ale rozešli před zhruba pěti lety. "Miloš Zeman popíral, že mám cokoliv společného s jeho cestou na Hrad, i když jsem ji vymyslel, prosadil, realizoval, vedl a do jisté míry platil," napsal sám Šlouf ve své knize.

