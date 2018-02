Fakultní nemocnice v Ostravě nepřijímala nové sestry, i když jí na některých odděleních chyběly, zájemkyň přitom bylo dost, tvrdí pověřený ředitel Evžen Machytka. Ve funkci nahradil před týdnem odvolaného šéfa nemocnice a někdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD).

"Z důvodu nedostatku personálu se musely dočasně zavírat části oddělení. Problematický byl provoz na jednotkách intenzivní péče, zbývající personál musel mít velké množství přesčasů," řekl HN Machytka a stejně jako ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Němečka kritizuje za to, že zaměstnancům přesčasy neproplácel.

Podle Machytky, který už potvrdil, že se přihlásí do konkurzu na plnohodnotného ředitele, byl důvodem nenabírání potřebného personálu a neproplácení přesčasů Němečkův příkaz dosáhnout co nejvyššího hospodářského výsledku. Nemocnice loni skončila 111 milionů v plusu, což je mezi ostatními fakultními nemocnicemi nevídané.

Němeček Vojtěchovy i Machytkovy výtky opakovaně označuje za nesmysly. "Pan doktor Machytka se snaží zavděčit, tak nás asi bude překvapovat každý týden něčím novým," řekl Němeček a znovu odmítl slova o nedostatku lidí. "Trvám na tom, že jsme nikde neměli zásadní problémy. Tam, kde jsme personál potřebovali, jsme ho přijímali. Když jsme nepotřebovali, tak jsme ho nepřijímali. To je myslím logické," řekl.

Na nedostatek personálu si stěžuje většina českých nemocnic. Podle předsedkyně největší odborové organizace v ostravské fakultní nemocnici Zuzany Sargové je tamní personální situace "na hraně". "Co se týče zátěže, věřím, že jakékoli posílení provozu vždycky bude přínosem," uvedla Sargová.

Pokud jde o proplácení přesčasů, hájil se Němeček tím, že v souladu se zákoníkem práce upřednostňoval to, aby si personál za přesčasy, bylo-li to možné, vybíral náhradní volno. To podle exministra většinou nebyl problém právě proto, že nemocnice měla lidí dost.

"Bylo tu nabízeno náhradní volno a v případě, že někdo chtěl proplatit, jsme členům pomáhali a následně to bylo vyřešeno," řekla k tomu Sargová a dodala, že Němeček byl manažerem i v tom smyslu, že šetřil. " Ale že by tu byly nějaké extrémní situace, to nemůžu říct," uvedla předsedkyně. Další dvě menší odborové organizace ocenily přechod Machytky do čela nemocnice.

Machytka také Němečka kritizuje za to, že nemocnici údajně několik posledních měsíců v podstatě neřídil. "Můj předchůdce přenesl veškeré pravomoce na své náměstky, udělil jim jakousi generální plnou moc a několik měsíců prakticky nic nepodepisoval. Náměstci mohli rozhodovat o všem," říká pověřený ředitel.

Němeček namítá, že náměstci nerozhodovali bez jeho vědomí. "Byl nastaven standardní způsob, že schválené akce, které procházely poradou vedení, pak v rámci svých kompetencí a agend řešili jednotliví náměstci a měli k tomu i mé pověření. To mi přijde normální," uvedl exministr.

Machytka během prvního týdne ve funkci vyměnil tři náměstky ze sedmi. Kromě toho na chirurgickou kliniku přivedl bývalého děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Pavla Zonču. Nemocnici naopak hned po odvolání Němečka opustil dosavadní přednosta chirurgické kliniky Igor Penka. "Nevíme, co si o tom máme myslet. Mám informace, že to vyvolává obavy i na chirurgické klinice," uvedla předsedkyně odborů Sargová.

Jeho nové angažmá v nemocnici nejvíce kritizuje právě univerzita, s níž se odvolaný děkan Zonča soudí. "Přijde mi absurdní, když mě Lékařská fakulta kritizuje za to, že jsem zaměstnal ve fakultní nemocnici špičkového odborníka, který má i špičkové vědecké výstupy," říká k tomu Machytka. Také on byl s univerzitou ve sporu. Soud vyhrál. "Podal jsem na univerzitu žalobu za to, že mi neumožnila vykonávat práva a povinnosti člena akademického senátu, a soud mi dal jednoznačně zapravdu," řekl.

V ostravské nemocnici Machytka působí už 20 let, posledních několik měsíců však byl na nemocenské. Dle svých slov ji ukončil několik týdnů před Němečkovým odvoláním.

Machytka spoluzaložil a z poloviny vlastní firmu Suppmed, která distribuuje zdravotnické prostředky. Kvůli nové roli ředitele nemocnice se ale ze společnosti stáhne. "Již jsem podepsal plnou moc právníkovi a je docela možné, že zrovna dneska dojde ke změně vlastnictví," řekl v pátek Machytka. Zdůraznil, že jeho firma s ostravskou fakultní nemocnicí nikdy neobchodovala a v budoucnu ani nebude. Kromě toho je Machytka spolumajitelem dvou amerických start-upů, které vyvíjejí nové technologie v oblasti léčby obezity. Na ni se ostravský gastroenterolog specializuje. Pro stažení z amerických firem Machytka zatím nevidí důvod.

Jako důvod Němečkova odvolání ministr Vojtěch uvedl dlouhodobé manažerské selhání. Vyčítal mu personální a odbornou destabilizaci fakultní nemocnice a také to, že seděl zároveň v představenstvu Bohumínské městské nemocnice. Němeček uvedl, že šlo pouze o pětinový úvazek.

S přispěním Patrika Urbana a Prokopa Slezáka.