Osmiměsíční batole se probudilo do dobré nálady a směje se na rodiče, kteří si ho podávají z náruče do náruče. Garsonka v třineckém paneláku je útulně zařízena, je tu místo na spánek, odpočinek i hraní pro dítě, to ale stejně nejraději táboří pod proskleným konferenčním stolkem. Je úterní dopoledne, chlapečkovu otci však začíná směna v restauraci zase až zítra, takže je celá rodina pohromadě.

Idylu kazí jen téma hovoru. Do vyprávění o tom, jak se rodiče chlapce seznámili a pak vzali a jak svůj nejšťastnější den zažili loni v květnu, kdy se jim v třinecké porodnici narodil zdravý syn, se vkrádají i vzpomínky na přání, která jejich dítě při vstupu do života dostalo. Kromě těch láskyplných od rodiny a kamarádů mu přála i spousta neznámých lidí na internetu. Přáli mu smrt.

"Ať chcípne." "Dupnout na krk." "Jako krysy." "Fuj, bych hodil do koše ten kus ho*na." "Ku*va další ošklivá opice." "Koksovatelné uhlí?" "Okamžitě utopit."

Chlapec se vesele natahuje po hračce, slova, která mu při tlumeném vzpomínání rodičů létají kolem uší, mu zatím nic neříkají, i když je ta spousta uživatelů sociální sítě Facebook adresovala jemu. Ibrahimu Karovi z Třince, dítěti narozenému do národnostně pestrého manželství – české mamince s vietnamskými kořeny Lucii a kurdskému otci Mehmetovi. Seznámili se v detenčním zařízení ve Vyšních Lhotách, když Mehmet prchal před tureckou perzekucí přes Česko do Německa za svým otcem. V detenčním zařízení se zamiloval do zaměstnankyně Lucie a změnil plány: z Německa se vrátil za ní do Třince a vzali se.

Ibrahim byl na světě dva dny, když ho fotograf zachytil pro noviny. Fotka se pak ocitla na pravidelném sobotním tablu místních novorozenců v internetovém vydání Frýdecko-místeckého a třineckého deníku, odkud ji převzala facebooková stránka We Are Here At Home (My jsme tady doma) a její rozhořčení fanoušci pod ni začali sázet vzkazy. "Co to může být za lidi," kroutí hlavou Lucie Kara, "když dítěti přejí smrt, protože má otce z jiné země?" Na tu otázku se teď snaží najít odpověď i policie, jak už uvedl deník Aktuálně.cz, který na případ upozornil. Nenávistné výhrůžky a komentáře s rasistickým podtextem na sociálních sítích se v poslední době stávají tématem pro justici, takže vyšetřovatelé začali pátrat, kdo to, skrytý za monitorem, vyzýval k zabití třineckého batolete a čeho se tím dopustil řečí zákona.

Já být porodník

Facebooková stránka We Are Here At Home, na níž se objevila i fotka dvoudenního Ibrahima, vznikla koncem roku 2015 v době migrační krize a její náplní bylo šířit hoaxy a mystifikace o muslimech, Evropské unii, NATO, západoevropských politicích a české vládě. Když začalo vycházet najevo, že jde nejspíš o marketingový projekt placený neznámým investorem, překlopila svůj obsah včetně fanoušků a dnes se jmenuje Zprávy.cz.