Sociální demokracii povede dosavadní místopředseda strany a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Ve druhém kole hlasování na nedělním mimořádném sjezdu strany v Hradci Králové získal potřebný nadpoloviční počet hlasů a porazil tak bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu, který se stal prvním místopředsedou strany.

Hamáček dostal podle oficiálních výsledků volby 272 z 516 platných hlasů. Zimolu volilo 224 delegátů sjezdu. Lístky si vyzvedlo 527 delegátů. Ke zvolení tak bylo třeba 264 hlasů.

Prioritou ČSSD jsou podle nového předsedy strany Jana Hamáčka podzimní komunální a senátní volby. "Doufám, že z nedělního sjezdu a z jeho pokračování vzejde silný tým vedení sociální demokracie, který si ten podzim vytkne. Úkolem je přesvědčit voliče, kteří od nás odešli, že sociální demokracie je tady pro ně, a že má smysl se vrátit," řekl Hamáček krátce po svém zvolení novinářům.

Hamáček byl následně přítomnými delegáty pověřen jednáním o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se nesmí opírat o hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie. ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Sjezd nehlasoval o přísnějším návrhu sociálnědemokratických senátorů, který měl označit trestně stíhané osoby za zásadní překážku vstupu do vlády.

V kandidátském projevu Hamáček s ohledem na trestní stíhání předsedy ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše Hamáček uvedl, že účast trestně stíhaných ve vládě není možná.

Vstoupení Miloše Zemana, který ve svém projevu nikoho na předsedu strany jmenovitě nedoporučil, Hamáčka nepřekvapilo. "Stojím o co nejkorektnější vztahy s prezidentem. Pokud bude mít pan prezident zájem, jsem připraven se s ním setkat a představit mu vizi toho, jak má fungovat sociální demokracie, a jak já si představuji spolupráci s prezidentem," řekl Hamáček.

Už v prvním kole neuspěl dosavadní úřadující šéf strany Milan Chovanec, který ČSSD vedl od loňské rezignace tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky.

Delegáti ČSSD měli na mimořádném sjezdu, který se koná čtyři měsíce po neúspěchu ve volbách, na výběr z celkem sedmi kandidátů na předsedu. Kromě už zmiňovaných Hamáčka, Zimoly a Chovance o post usilovali také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů šel do volby předsedy Jan Jukl. Na funkce místopředsedů se přihlásila třicítka uchazečů.

Sjezd, který navštívil i bývalý předseda strany a současný prezident Miloš Zeman, by se měl vyslovit také k tomu, zda by měla ČSSD vyjednávat s hnutím ANO o vládní spolupráci. Zeman doporučil sociálním demokratům, aby vyjednávali o účasti ve vládě. Osobně však prezident soudí, že ČSSD by neměla požadovat vládní křesla, jen pozice náměstků. To později zkritizoval Chovanec, podle něj se nesmí strana prodat lacino. Hnutí ANO je prý partner, který sociální demokracii prodá, kdykoliv se mu to bude hodit.

Za důvod poklesu preferencí ČSSD pak prezident považuje to, že v čele neměla silnou osobnost. Nepřímo zmínil bývalého premiéra Bohuslava Sobotku, který loni několik měsíců před volbami opustil funkci předsedy strany.

Sjezd sociální demokracie byl kvůli nabitému programu přerušen. Pokračování sjezdu je naplánováno na 7. dubna od 10:00. Na programu bude mimo jiné i volba nových místopředsedů.