Před 25 lety byl tehdejší kandidát na předsedu sociální demokracie Miloš Zeman stále ještě relativně mladým, energickým mužem. Měl husté, i když už šedivějící vlasy a na sjezdu strany v královéhradeckém kulturním domě Střelnice ho bylo všude plno.

Když v neděli dorazil na to samé místo, mimochodem do zchátralého objektu, ve kterém ještě těsně před sjezdem sídlila tržnice, bylo vidět, že sil už tolik jako před čtvrtstoletím nemá.

Jedno se ale nezměnilo. Stejně jako v roce 1993, kdy se stal poprvé předsedou, zůstal Zeman i v neděli výraznou postavou, která dělila a dělí sociální demokraty na přibližně stejně velké skupiny.

Začátek jeho projevu přitom mohl na řadu delegátů působit až dojemně. "Milé přítelkyně, vážení přátelé, už dlouho jsem toto oslovení nepoužil a bylo mi to líto. Stýskalo se mi," prohlásil. Když ale děkoval kandidátům na předsedu Janu Hamáčkovi, Milanu Chovancovi a Jiřímu Zimolovi, kterého označil familiárně jako Jirku, za podporu v prezidentských volbách, byl to už zase on. A ještě více, když pokáral tři hejtmany, pardubického Martina Netolického, plzeňského Josefa Bernarda a královéhradeckého Jiřího Štěpána, za to, že ho naopak nepodpořili. Lépe řečeno se jim vysmál. "Tito tři hejtmani, spolu s Jiřím Čunkem a trestně stíhaným Martinem Půtou, skládali písmenka a složili jméno Drahoš. Proč ne," řekl ironicky. Svůj proslov přednášel prezident vestoje, oběma rukama se pevně držel okrajů řečnického pultu.

Jenže významná část partaje, představovaná zejména podporovateli Jana Hamáčka, už Zemanovi příliš nenaslouchá. "Stálé rozdělování na ty, kdo jsou s námi, a kdo proti nám, už moji generaci vůbec neoslovuje," říkal v předsálí Martin Netolický. Kolemjdoucí místopředseda strany a starosta Náchoda Jan Birke mu přitom s širokým úsměvem pobaveně gratuloval k prezidentově zmínce. "U tebe si aspoň vzpomněl, tady tomu ani nemohl přijít na jméno," ukázal na spolu s ním přicházejícího kolegu Jiřího Štěpána. Prezidentovi totiž při projevu jméno královéhradeckého hejtmana vypadlo a musel si ho nechat poradit až od vedle sedícího šéfa poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky. "Husák, Štěpán, vždycky si to musím takhle vybavovat," poznamenal pak Zeman.

Jenže i skupina reprezentovaná kandidátem na předsedu Jiřím Zimolou, poslancem Jaroslavem Foldynou či bývalým hejtmanem Michalem Haškem, která je Zemanovi nejvíce nakloněná, se zdála k prezidentovým výzvám tolerovat Babišovu vládu například za pouhý zisk postu náměstků nečekaně zdrženlivá. "Podle mě bychom měli jít do vlády poctivě, i s ministry. Tady s panem prezidentem úplně nesouhlasím," řekl například Zimola ještě před volbou předsedy.

V něčem se navíc Zeman, jak připomínali někteří už před sjezdem, přece jen změnil. I proto možná jeho vliv na stranu, jak se nakonec ukázalo, poklesl. "Když stál v čele ČSSD, určitě zastával progresivní a sociálnědemokratické postoje. Ty přestal otevřeně hlásat v momentě, kdy ztratil ve straně mocenský vliv a kdy se záhy proti každému postzemanovskému vedení strany ostře vyhraňoval. S migrační krizí se stal reprezentantem konzervativně-nacionalistických, až fašizujících kruhů," upozorňoval například exporadce několika předsedů ČSSD Oto Novotný.

Výsledek volby předsedy, kdy delegáti dali v druhém kole přednost Janu Hamáčkovi před Zemanem preferovaným Jiřím Zimolou, ukázal, že v únoru 2018 bylo na královéhradecké Střelnici přece jen něco jinak.