Jednou z příčin, proč se český výzkum stále potýká s problémy, je podle šéfa Technologické agentury ČR Petra Očka zastaralý a nepružný zákon. Nový ale se zpožděním připravil bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), jeho paragrafové znění už minulá vláda nestihla projednat. Přestože se bývalému vicepremiérovi a jeho sekci pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády tak podařilo prosadit historicky nejvyšší rozpočet na vědu i nové hodnocení výsledků výzkumu, očekávání, že zlepší celý systém, podle Očka nenaplnil.

Zřejmě není to nejzásadnější, zda existuje funkce vicepremiéra, či nikoli. Důležitá je vize, kam má podpora směřovat, a schopnost ji prosadit, řekl Očko v rozhovoru pro HN.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nedávno řekl, že chce prověřit programy Technologické agentury ČR, protože se překrývají s ministerstvem průmyslu.

Co na to říkáte?

Je to fakt, který není myšlen negativně vůči Technologické agentuře ČR nebo ministerstvu průmyslu. Jde o krok k systematičtějšímu pojetí podpory aplikovaného výzkumu.

Samozřejmě nám jde o to, abychom zamezili duplicitám. Pro nás je ale ministerstvo průmyslu klíčovým partnerem, bez kterého nemůžeme fungovat.

O které duplicity jde?

Současné programy nejsou úplně stejné, ale oba se zaměřují na kolaborativní výzkum, tedy spolupráci výzkumných organizací a firem s aplikací v praxi a nové technologie. Na MPO se soustřeďují na to, čemu Evropská unie říká key enabling technologies, klíčové umožňující technologie, my zase máme národní priority, respektive priority ministerstev a řešíme i obory průřezově, například v oblasti Průmyslu 4.0 Smart City i společenskovědní témata. Odlišení tam je. Na zamezení duplicit máme mechanismy, ale chtělo by to asi opravdu větší systém.

V čem je pro firmy výhodnější uskutečnit projekt s Technologickou agenturou než s ministerstvem průmyslu?

My nesoupeříme s ministerstvem průmyslu. Naopak – směřujeme jednoznačně ke sladění našich aktivit.

Technologická agentura ČR funguje pro většinu podpory aplikovaného výzkumu jako jednotné kontaktní místo, které používá jednotnou metodiku a informační systém a propojuje témata mezi resorty.

Naší představou je tedy mít one stop shop pro aplikovaný výzkum. Podporujeme také typicky průřezová témata, jako je čistá mobilita.

Ta je silně aktuální v našem státě, kde je silný automobilový průmysl. Pokud se nepřizpůsobíme tomuto trendu, bude mít Česko velký problém. S tím souvisí i rozvoj infrastruktury, energetiky, její rozvody a trendy v životním prostředí.

Přesto se objevují názory mezi akademiky i malými firmami, že si radši výzkum uskuteční sami, protože je administrativa Technologické agentury ČR pro ně příliš složitá…

Vždy je možné zjednodušovat a snažíme se o to, rádi zohledníme další náměty ke zlepšení. Máme od loňska nový informační systém, který by měl pomoci projekty jednodušeji vyhodnocovat a provádět analýzy. Věřím, že příjemci dotací ho docení.

Loni v létě jste mluvil o tom, že se chcete zaměřit na užitečnost a výsledky projektů. Jak jste pokročili?

Loni jsme zavedli jiné formáty přihlášek, v nichž se posílila část, kde žadatelé zdůvodňují ekonomické přínosy a potenciál pro aplikaci v praxi. Na to dohlíží odborníci, kteří pocházejí přímo z byznysu. Co navíc zůstává – každý projekt hodnotí dva odborní experti, poradní orgány a rada. Zároveň ale chceme, abychom viděli, jak se bude projekt chovat reálně v praxi.

A máme už výsledky. Zhruba u třetiny projektů z poslední veřejné soutěže se ukázalo, že ekonomický přínos nemají. To se projevilo výrazně nižším bodovým hodnocením. A platí také, že projekty, které v oblasti tržního a aplikačního potenciálu nedosáhly na minimální požadovaný počet bodů, nezískaly podporu.

Jaká další opatření zavádíte?

Chceme více pracovat s implementačními plány, tedy dokumenty, které musí každý příjemce dotace zpracovat v průběhu projektu, aby řekl, jak to bude konkrétně vypadat s uplatněním výsledku v praxi. Ty sice sbíráme od začátku, ale potenciál, jak s nimi pracovat, je nevyužitý. Měli bychom hned zjistit, které černé ovce nedotáhly do konce to, co slíbily. Černé ovce by pak měly černý puntík.

Nebudou mít tedy příště už šanci s Technologickou agenturou ČR spolupracovat?

To nechci říct takto natvrdo, protože systém stále nastavujeme. Ale i v jiných zemích to často funguje zhruba takto – pokud někdo slíbil, že licenci na výsledek projektu, například nový stroj, prodá svému komerčnímu partnerovi a nestane se to, budou hodnotitelé jeho dalších projektů mít tuto informaci k dispozici. Pokud se to stane vícekrát, nebude už mít nárok na podporu.

Myslíte si, že se za uplynulé čtyři roky, kdy na Úřadu vlády fungovala nová sekce vicepremiéra pro výzkum v osobě Pavla Bělobrádka, podmínky pro firemní výzkum zlepšily?

Zákon 130 o podpoře výzkumu neumožňuje zejména soukromým firmám dělat stále spoustu věcí. Přitom to je v zájmu státu. Byli jsme loni jako zástupci agentury i Úřadu vlády například na misi v Rakousku, kde jsme viděli pozitivní příklady podpory propojení soukromého a veřejného financování výzkumu se silným zaměřením na budoucí potřeby ekonomiky. Přijeli jsme zpátky a zjistili, že to u nás nejde. U nás takovou spolupráci neumožňují rozpočtová pravidla ani zákon o výzkumu. Je zastaralý a nepružný.

Přitom dávat dohromady veřejné a soukromé peníze na dlouhodobý výzkum s jasnou aplikací v praxi je nutností. Například Technologická agentura ČR jako státní organizace často řeší, jak do projektů vůbec dostat soukromé peníze, na všechno si musíme dělat právní rozbory, co vůbec je možné.

To souvisí i s tím, že podle zákona o podpoře výzkumu není třeba možné používat obrátkové finanční nástroje, zvýhodněné úvěry nebo kapitálové vstupy…

To není věc, která by vyřešila celý systém. Pro výzkumné organizace budou pořád primární dotace, ale třeba dofinancování malých a středních firem v oblasti výzkumu skrze obrátkové finanční nástroje by bylo užitečné.

My nově spolupracujeme s Českomoravskou záruční rozvojovou bankou (ČMZRB), která podporuje aktivity směrem k malým a středním podnikům. Ale zákon o výzkumu napřímo neumožňuje, aby z jakéhokoliv našeho programu šly peníze na činnost banky. Proto od loňska umožňujeme firmám, aby si v žádostech zaškrtly, že mají zájem o dofinancování projektu od ČMZRB v rámci jejích programů. V českých podmínkách je to naprosto pionýrské.

Nový zákon o podpoře výzkumu měl ale připravit Pavel Bělobrádek. Se zpožděním paragrafové znění dokončil až loni na podzim a předložil legislativní radě vlády. Řízení výzkumu se teď opět vrátilo pod premiéra a vládní radu pro výzkum. Měli jsme tu tedy funkci či úřad, který nepřinesl výsledky?

Nevím, jestli to mohu jako státní úředník hodnotit. Ano i ne. Technologické agentuře umožnil řadu příležitostí, jako například schválení nového programu na podporu mladých vědců či koncepčně zcela nový program na podporu energetického výzkumu. Co se týká přípravy nového zákona a zlepšení celého systému, očekávání asi nesplnil.

Zřejmě není to nejzásadnější, zda existuje funkce vicepremiéra, či nikoli. Důležitá je vize, kam má podpora směřovat, a schopnost ji prosadit. Rada pro výzkum, vývoj a inovace má pod novým vedením zřetelně větší dynamiku, tedy věřím, že se to bude dařit.

Ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace nedávno proběhly personální změny, Bělobrádkova náměstka Arnošta Markse nahradil ředitel centra robotiky Vladimír Mařík a místopředsednickou roli po Marksovi převzal člen rady Karel Havlíček. Oba jsou úzce spojeni s aplikovaným výzkumem, posune to český výzkum dál a nebude upozaděn naopak základní výzkum?

Já toto dělení nemám rád. Bez základního výzkumu by nevznikly mnohé objevy, na něž navazují aplikace v praxi. Jsou to spojené nádoby. Nyní je důležité, aby Rada pro výzkum, vývoj a inovace byla dostatečně silná. V plánu je aktualizace politiky výzkumu a vývoje, která je mimo jiné základem toho, abychom měli možnost získat peníze z evropských fondů v této oblasti. A zároveň taky, aby nám systém podpory po roce 2020 nezkolaboval, protože peněz bude méně.

Je potřeba řešit otázky udržitelnosti velkých výzkumných center včetně komercializace a malou úspěšnost českých subjektů v evropských rámcových programech, zejména Horizont 2020, a zmíněné finanční nástroje. Věřím ale, že to půjde správným směrem.