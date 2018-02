Nejvyšší soud potvrdil, že Česká unie sportu, která zastřešuje většinu registrovaných sportovců v zemi, nemá nárok na omluvu a dvoumilionové odškodné za poškození dobrého jména, které chtěla po bývalém řediteli Sazky Aleši Hušákovi.

Podle unie, která byla dříve největším akcionářem loterijní společnosti, Hušák poškodil její dobrou pověst tím, že řídil společnost v rozporu s řádnou péčí hospodáře, a klamal akcionáře tím, že jim poskytoval neobjektivní informace o hospodaření. I kvůli tomu Sazka zkrachovala.

Prvoinstanční Městský soud v Praze sice před dvěma roky připustil, že Hušák klamal akcionáře včetně majoritní České unie sportu a ke krachu společnosti, kterou jim měl řádně spravovat, tím pomohl. České unii sportu se podle něj ale nepodařilo prokázat, jak se to projevilo na její pověsti. I přes opakovanou výzvu soudu prý nedoložila, jak konkrétně ji to poškodilo.

Jeho verdikt vzápětí potvrdil i odvolací soud.

"Bylo prokázáno, že žalovaný dával zkreslené informace o stavu společnosti a toto jednání bylo způsobilé poškodit dobrou pověst žalobkyně.

Nebyla však možnost posoudit přiměřenost požadovaného zadostiučinění, protože žalobkyně nesplnila svou povinnost tvrdit k tomu potřebné skutečnosti," konstatoval Vrchní soud v Praze.

Unie podala dovolání k Nejvyššímu soudu, ten je ale před dvěma týdny odmítl jako nepřípustné.

A teď tu miliardu

I když Česká unie sportu ve sporu neuspěla, nemusí být její prohra definitivní. Kromě omluvy a odškodného za poškození svého dobrého jména totiž chce po Hušákovi dalších 950 milionů korun.

To je prý konkrétní škoda, kterou jí způsobil, když loterijní společnost přivedl před sedmi lety do konkurzu. 950 milionů korun byla hodnota dvoutřetinového akciového podílu, který Česká unie sportu (tehdy ještě pod názvem Český svaz tělesné výchovy) vlastnila.

Tuto část soud již před čtyřmi lety vyčlenil k samostatnému projednávání, které vzápětí přerušil do doby, než se definitivně rozhodne o první části. Nyní tak Městský soud v Praze začne tuto druhou část projednávat.

Druhá žaloba Hušákovi vyčítá rozmařilé utrácení i v době, kdy Sazka stála na pokraji krachu.

Například průměrný měsíční příjem 5,6 milionu korun, privátního kuchaře placeného z peněz firmy či dvě luxusní limuzíny i s řidiči. Ale také soukromé letadlo, za něž – opět firma – platila 8,3 milionu ročně. To byla jen část benefitů, které si dopřával v letech 2006 až 2010. A to i v době, kdy se už Sazka řítila do konkurzu a nebyla schopna ani vyplácet výtěžek z loterií svým akcionářům.

Hlavní důvod krachu však byla nezvládnutá výstavba Sazka arény, která se prodražila na více než dvojnásobek. Právě zadlužení kvůli její výstavbě uvrhlo Sazku do spirály dluhů, kvůli nimž před šesti lety definitivně zbankrotovala. To, že Hušák stavbu protlačil, je také jedním z bodů žaloby.

Peníze a ztráta paměti

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta, který před pěti lety žalobu vůči Hušákovi inicioval, se k případu a naději na úspěch v druhé části nechtěl vyjadřovat. "Podíváme se na to a zhodnotíme pozice," uvedl.

A upozornil na to, že i když soud v první části nepřiznal unii satisfakci, konstatoval, že Hušák podával zkreslené informace akcionářům a ke krachu společnosti, kterou jim měl řádně spravovat, tím pomohl.

Současně ale upozornil na alibistické jednání představitelů sportovních spolků v orgánech Sazky – včetně svého předchůdce – kteří Hušákovo jednání tolerovali a nyní nechtějí proti Hušákovi svědčit. "Jsem hluboce rozladěn bývalými zástupci sportu v orgánech Sazky, kteří brali peníze a najednou si nic nepamatují," konstatoval Jansta.

A dá se tak čekat, že i druhá část bitvy bude tuhá. Aspoň to již naznačuje Hušákova advokátka Klára Samková. "Při první žalobě na ochranu dobrého jména soud nepřipustil žalovanému Aleši Hušákovi prakticky ani jednoho ze svědků, jehož výslech navrhoval. Při projednávání žaloby na náhradu škody ve výši téměř jedné miliardy budeme trvat na úplném objasnění příčinné souvislosti pádu Sazky a k tomu budeme trvat na výslechu všech svědků, kteří o Sazce tak či onak rozhodovali – a to včetně vrcholných politiků," uvedla.