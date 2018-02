Plán ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) na rychlé schválení novely zákona o pravidlech pro taxislužby u zástupců sněmovních stran narazil. Novelu tak poslanci neprojednají v jediném čtení, jak Ťok původně navrhl, ale budou se pravidly pro taxislužby zabývat obšírněji včetně otázky danění alternativních taxislužeb Uber či Taxify. Může to trvat zhruba rok.



Ministr minulý týden po několikadenních protestech pražských taxikářů ohlásil, že chce sněmovnou rychle protlačit novelu zákona, která by srovnala podmínky klasických taxislužeb a jejich konkurentů, Uberu a Taxify. Řidiči těchto služeb mnohdy jezdí bez taxikářských licencí, což se taxikářům nelíbí. Navíc nepoužívají taxametry a neskládají ani předepsané zkoušky z místopisu. Návrh novely proto počítal s tím, že se zprostředkování jízdy nově stane vázanou živností a řidiči Uberu se tak bez licence už neobejdou.

Ministr kvůli svému plánu na úterý svolal schůzku se zástupci stran zastoupených ve sněmovně, aby se s nimi domluvil na urychleném projednání zmíněné novely. "Navržená varianta ale byla kritizována kvůli tomu, že je pouze represivní a neřeší problém komplexně. Shodli jsme se proto na tom, že materiál, který ministerstvo připravilo, budou ještě poslanecké kluby připomínkovat a znovu se sejdeme za 14 dní," uvedl po schůzce Ťok.

Podle poslance Lea Luzara (KSČM) v novele chybí otázka danění. "Finanční správa momentálně nemá přístup k údajům, které Uber o svých řidičích má. Taxikáři si oprávněně stěžují, že jde v případě Uberu a Taxify o nekalou konkurenci, protože jejich řidiči na rozdíl od nich nedaní," říká Luzar.

Ťok, který ministerstvo dopravy řídil už v předešlé Sobotkově vládě, uvádí, že danění Uberu dosud nebylo možné, protože Evropská unie službu považovala za takzvanou informační společnost, kterou členské státy nemohou samy regulovat ani danit. Možnost státních zásahů do služeb typu Uberu ale otevřel prosincový verdikt Soudního dvora EU, který Uber označil za přepravní společnost, jež se musí podvolit zákonům členských států.

Součástí novely zákona o silniční dopravě, která se má Uberu a taxislužeb týkat, nemají být jenom povinné licence pro řidiče americké firmy, ale také zmírnění pravidel pro klasické taxikáře. Ministerstvo navrhuje, aby po vzoru Uberu nemuseli nově používat taxametr a vystačili si pouze s mobilní aplikací. Pirátská strana se zase přimlouvá za ukončení povinných taxikářských zkoušek z místopisu. "V době, kdy má každý v autě navigaci, nepovažujeme za vhodné, aby taxikáři tuto zkoušku museli podstupovat," říká místopředseda pirátů Jakub Michálek.

Ten se spolu s ministrem a dalšími zástupci sněmovních stran shoduje na tom, že novela zákona by měla být schválena v řádu několika měsíců. "Mělo by se jednat o poslanecký návrh, který by mohl sněmovnou projít rychleji, než kdyby se jednalo o vládní novelu," dodává Michálek.

Taxikáři ještě před jednáním uvedli, že plánují další protesty v ulicích hlavního města, pokud Uber do neděle nezačne dodržovat zákony a pražský magistrát se nepustí do větších kontrol jeho řidičů. "Přimlouvám se za to, aby se intenzita našeho protestu zvýšila," řekl HN mluvčí Sdružení českých taxikářů David Bednář, který nevyloučil, že taxikáři v příštím týdnu znovu vyjedou do ulic Prahy s dalším protestem.

Česká mluvčí Uberu Miroslava Jozová snahu státu o regulaci firmy vítá. "Taková regulace by ale neměla být na úkor omezování naší služby pro cestující," uvádí mluvčí s tím, že řidiči služby se zákonným požadavků podřídí.