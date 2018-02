Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v úterý zopakoval, že zajištění podpory pro vládu od KSČM a SPD není jeho preferovaná varianta při druhém pokusu o sestavení kabinetu. Upozornil také, že se s SPD rozchází v názoru na vypsání referenda o odchodu z Evropské unie, což SPD označuje za svou zásadní programovou prioritu. Babiš také uvedl, že chce jednat o podpoře vlády s ČSSD, neřekl ale, co by sociálním demokratům byl ochoten nabídnout.

"Ve vládě určitě ne, my mluvíme o toleranci a samozřejmě to nejsou naše preferované varianty," řekl o možné spolupráci s KSČM a s SPD Babiš. U komunistů podle něj panuje rozpor v pohledu na zahraniční politiku, když se KSČM podle Babišova názoru příliš orientuje na Východ. S SPD se ANO rozchází v názoru, zda by se mělo vypisovat referendum k otázkám zahraniční politiky. Babiš uvedl, že zatímco jednání s SPD jsou v zásadě u konce, expertní týmy ANO a KSČM budou v rozhovorech pokračovat.

Premiér rovněž řekl, že se ve středu odpoledne setká s nově zvoleným předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a statutárním místopředsedou sociálních demokratů Jiřím Zimolou. "Bude to určitě první nástřel, kde se dozvíme, jak to ČSSD s námi myslí a jaké jsou jejich představy," řekl.

Sociálním demokratům nechce na středečním jednání nabízet nic. "My nebudeme nikomu nic nabízet. My se zeptáme sociální demokracie zaprvé, jestli s námi chce jít do vlády. Odpověď bude buď ano, nebo ne. Pokud bude ne, tak se zeptáme, jestli na základě nějakých programových dohod chtějí tolerovat vznik naší vlády. Pokud na první otázku bude odpověď ano, tak se zeptáme, za jakých podmínek. A od toho se bude odvíjet jednání," řekl Babiš.

Vyloučil také, že by ANO vyhovělo požadavku ČSSD i dalších stran, aby sám ve vládě nebyl, protože ho policie stíhá pro podezření z podvodu. "My jsme jasně řekli, že jediným kandidátem na premiéra za hnutí ANO jsem já. Ať to zkusí už pochopit," řekl směrem k ostatním stranám. Babišovo trestní stíhání označili za překážku pro vládní spolupráci s ANO sociální demokraté, lidovci a starostové. Ve spolupráci s těmito stranami by ANO mohlo mít ve sněmovně většinu.