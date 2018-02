Policie obvinila bývalého tajemníka hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslava Staníka kvůli nenávistným výrokům ve sněmovně.

Jméno obviněného mluvčí pražské policie Jan Daněk neuvedl, policie se však v minulosti o Staníka zajímala kvůli jeho nenávistným a rasistickým výrokům na adresu Židů, Romů a homosexuálů, které podle svědků pronesl koncem loňského října ve sněmovně.

Vyjádření Staníka ČTK shání.

"Kriminalisté zahájili trestní stíhání konkrétní osoby v souvislosti s výrokem jednoho z tajemníků v prostorách Poslanecké sněmovny," uvedl ve středu Daněk. Policie stíhání vede pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

V případě odsouzení za to hrozí až tři roky vězení.

Na případ loni upozornil server Aktuálně.cz, který s odkazem na některé svědky incidentu uvedl, že Staník posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu a vyzýval k jejich zabíjení.

"Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození," řekl serveru bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit).

Končící ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. "Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat," uvedla.

Podle poslance hnutí Jaroslava Holíka Staník po svém obvinění ve funkci tajemníka skončil. "Dokud se tato záležitost nevyřeší, vzdává se své práce výkonného tajemníka, čehož si u něho vážím, protože to je slovo chlapa," řekl.

"Sám tvrdí, že prohlášení je hodně přibarvené. Znám ho řadu let a věřím mu, že tady je možná nějaký nešťastný výrok překroucený," dodal Holík, jemuž Staník dělal do loňského podzimu poslaneckého asistenta.

"Pan Staník není v tuto chvíli ani tajemníkem SPD, ani členem SPD a z těchto důvodů se SPD k této věci nebude dále vyjadřovat," sdělila mluvčí hnutí Michaela Dolenská.

Staníkovo jméno však dál figuruje na webu sněmovny, kde je veden jako tajemník poslaneckého klubu. Jako tajemník je dál veden i na webu SPD.

Podle Aktuálně.cz Staník od 80. let působil u někdejšího Sboru národní bezpečnosti, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen, už tehdy úzce spolupracoval s Tomiem Okamurou. Jako tajemník SPD o říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu hnutí a volal na ně policii.