Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš Kabinet hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM označil za "jedinou variantou na stole". Babiš to řekl po schůzkách s novým vedením sociální demokracie a předsedou ODS Petrem Fialou, který vládu s ANO i toleranci menšinové vlády ANO podle premiéra opět odmítl.

"Mám dobrý pocit z jednání. Proběhlo v normální atmosféře," komentoval Babiš vůbec první schůzku s novým vedením sociální demokracie, tedy předsedou Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou Jiřím Zimolou. Detailnější debaty o programu by podle Babiše mohly zahájit expertní týmy ANO a ČSSD po příští středě. Na tento den se plánuje další schůzka vedení hnutí ANO a sociální demokracie.

Sociální demokracie dává přednost přímé vládní spolupráci, pokud dospějí k programové shodě. Nový předseda ČSSD Jan Hamáček po hodinové schůzce s šéfem ANO řekl, že mluvit chce ČSSD například o sektorové dani či progresivním zdanění, bránit hodlá privatizaci služeb.

"Žádná křesla, personálie jsme neřešili," řekl Hamáček. Znovu se vyjednávači obou stran sejdou za týden nad devíti rozpracovanými programovými body. Pokud vyjednávači naleznou shodu na programu, začnou řešit personální otázky. Babiš soudí, že na některých bodech se určitě neshodnou. "Pokud by nebyla dohoda expertů, budeme vyjednávat na nejvyšší úrovni," řekl předseda ANO.

Hamáček, kterého doprovodil na jednání první místopředseda Jiří Zimola, Babišovi tlumočil výsledek nedělního volebního sjezdu strany. Zimola se ke schůzce vyjádřil následovně: "Jsem rád, že jsme si nezavřeli vrátka k dalšímu jednání."

Sociální demokraté chtějí také obnovit proplácení prvních tří dnů nemoci, přičemž tento návrh už předložili Sněmovně, a zajistit růst důchodů a platů, vyjmenoval Hamáček. Zmínil se také o řešení problému exekucí a zabránění vyšší spoluúčastí pacientů. Ačkoli ANO odmítá například sektorovou daň, podle Hamáčka nepadlo na jednání ze strany ANO k žádné z oblastí jasné "ne". "Všechna tato témata jsou k jednání," míní.

Sjezd Hamáčkovi v neděli dal mandát k zahájení rozhovorů. Uvedl ovšem, že pokládá za zásadní problém, pokud by v kabinetu zasedla trestně stíhaná osoba, čímž mířil na Babiše a jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo. Babiš ve středu ale zopakoval, že trvá na tom, že bude premiérem: "Kandidoval jsem (ve sněmovních volbách) jako kandidát (hnutí ANO) na premiéra, proto nás lidé volili." O tom, jestli by měl být premiérem hlasovalo kladně i celé hnutí. "Tak do bude platit až do smrti," uvedl Babiš rezolutně na otázku, jestli by ho nějaké okolnosti ve vyjednávání nepřinutily post premiéra opustit.

Společná vláda se podle sjezdu sociálních demokratů také nesmí opírat o podporu hnutí SPD. Spolupráce ANO a ČSSD k většinové vládě nestačí, dohromady mají ve dvousetčlenné Sněmovně 93 hlasů.