Prezident Miloš Zeman by si přál, aby nová vláda získala důvěru do letních prázdnin. Novinářům to ve středu po schůzce s hlavou státu řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Uvedl také, že Zemana informoval o tom, jak postupují vyjednávání o případné podpoře druhé vlády Andreje Babiše (ANO). Zdůraznil, že v některých bodech jednání příliš nepokročila. Za nejspornější otázku označil rozdílné názory na zahraniční politiku. Zeman podle něho neradil, jak mají komunisté dál postupovat. Případné rady jim chce sdělit na dubnovém sjezdu, kde přednese projev.

Po Filipovi za Zemanem přijel předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Novinářům řekl, že chce od Zemana vědět, jaký formát vlády preferuje a jak vidí roli jednotlivých stran. "Jsme si plně vědomi toho, že to má v tuto chvíli v rukou pan prezident," prohlásil Okamura. Na Zemana chce také apelovat, aby se jako prostředník zapojil do jednání mezi ANO a SPD a pomohl vyřešit sporné body.

Podle Filipa se Zeman zajímal o to, jak vyjednávání pokročila a jaký na to mají komunisté názor. "Museli jsme mu popravdě říct, že ne všechny věci se daří vyjednávat," řekl Filip. Pokroky podle něj jsou v otázkách zvyšování minimální mzdy nebo valorizace důchodů. "Zatím jsme nedospěli ke shodě v otázce daňového systému," uvedl Filip. Žádný pokrok pak podle něj nenastal v otázce zahraničních priorit.

Filip uvedl, že prezident nedával žádná doporučení, jak mají komunisté dál postupovat nebo jaký formát vlády si představuje. Zeman přijede na sjezd KSČM, který bude 21. dubna v Nymburku. Zeman tam vystoupí s projevem a podle Filipa tam případně doporučení dá, pokud ještě vláda v té době nebude známá. "Netlačil na nás a varianty vyjednávání nechal plně na politických stranách," řekl Filip. Zároveň ale dodal, že by si Zeman přál, aby strany byly při jednáních aktivní a aby země v létě měla vládu s důvěrou.