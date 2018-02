Z hodnocení hospodaření padesátky výzkumných center, které pro premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) připravuje ministr školství Robert Plaga, prosakují první informace. Jedním z center, jež má do zprávy spadnout, je i HiLASE z Dolních Břežan u Prahy, které vyvíjí nové lasery pro průmysl a výzkum. Právě toto centrum už dříve dostalo jako velká vědecká infrastruktura špatnou známku a kvůli tomu nedosáhlo na část dotací, přestože dělá špičkový výzkum a vývoj. Podle jeho vedení se nyní o centru opět negativně píše v Plagově zprávě. O ní ve čtvrtek bude jednat vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

HiLASE usiluje o to, aby se s nedalekou prestižní laserovou infrastrukturou ELI Beamlines za bezmála sedm miliard korun zapsalo do high-tech mapy světových vědeckých institucí. I odborná veřejnost výsledky centra hodnotí vysoko. Obě - ELI i HiLASE - patří mezi 48 výzkumných center, která v Česku vznikla za 44 miliard korun z evropských fondů.

Financování centra HiLASE je proto závislé i na hodnocení velké výzkumné infrastruktury, která na něm působí. O placení těchto infrastruktur rozhodla už minulá vláda v roce 2016, přičemž HiLASE dostalo známku dvě, tedy dostatečnou. Ta také způsobila, že dotaci nezískalo. Známkování bylo obrácené oproti školnímu - nejlepší, tedy výborná byla pětka.

Vládní rada nyní chce po Plagovi, aby zhodnotil, jak reálně centra fungují.

V budoucnosti by totiž mohla způsobit problémy. Riziko spočívá v tom, že nyní jsou investice, nikoliv provoz center, financovány převážně z evropských dotací. Jde přitom o miliardy korun. A vědecká komunita se ptá, z čeho se centra budou platit, až dotace skončí. Až dojde vládní rada ke konsensu, chce oslovit ředitele center a rozhodnout, která z nich budou v budoucnosti dále podporována.

A nebude to rozhodování jednoduché. Některá centra se zaměřují na základní výzkum a publikační výsledky, jiná - jako HiLASE - mají být prospěšná přímo v praxi a průmyslu. O tom, jaká centra jsou užitečná a dlouhodobě udržitelná i po roce 2020, kdy do Česka bude proudit méně peněz z evropských dotací, se debatovalo už za předchozího předsedy rady a bývalého vicepremiéra pro výzkum Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL).

Dělat nyní závěry, kdo je dobrý a kdo nikoliv, je podle místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karla Havlíčka předčasné.

"Cílem je najít správný systém hodnocení, který bude reflektovat výsledky a kvalitu výzkumu, ekonomickou kondici, unikátnost a prospěšnost pro obor nebo společnost. Budeme hodnotit i kvalitu managementu center. Toto chceme udělat maximálně férově a garantuji, že nevylijeme s vaničkou i dítě," odpověděl HN s tím, že čtvrteční hodnocení více komentovat nechce.

Je podle něj ale jasné, že množství výzkumných center je tikající bomba a není možné se tvářit, že všechny mají skvělé výsledky. "Zadělali jsme si na problém, vybudovali se velké kapacity a v mnohém jsme v průměru. A to je špatně, protože ti kvalitní potom dostávají méně. Po vyhodnocení začnou jednání, jak se ke každému centru postavíme. To, že dnes to ještě nikoho netrápí, ale není argument, po roce 2020 to bude problém a ten se nyní musí řešit," dodal.

Šéf HiLASE Tomáš Mocek říká, že o špatném hodnocení v nové zprávě ví.

"Ano, jsem o tom informován, ale analýzu jsem neviděl. Mohu ale potvrdit, že my jako Fyzikální ústav Akademie věd ČR, respektive HiLASE, jsme ani nebyli požádáni o dodatečná data, takže jsem sám zvědav, podle jakých dat se analyzovala hospodářská činnost," odpověděl.

Centrum spolu s britskými vědci předloni získalo 1,2 miliardy korun na vývoj superlaserů a jejich užití v průmyslové praxi. A loni spustilo laser Bivoj s doposud nejsilnějším výkonem na světě. Jeho chod i hospodaření jsou podle Mocka v pořádku.

Mocek si horší hodnocení, které vyplývá už ze starších zpráv, vysvětluje nastavením kritérií a samotnou definicí výzkumné infrastruktury.

Ministerstvo školství se na ni dlouhodobě dívá tak, že má centrum otevřít své dveře všem a takzvaně zadarmo. Říká se tomu open access, tedy otevřený přístup.

"A my na HiLASE to máme nastaveno trochu jinak. Pro open access nabízíme jenom 20 procent naší kapacity. To byl podle mě ten základní kámen úrazu, protože se od nás očekávalo, že budeme nabízet více," myslí si Mocek.

Ministerstvo školství nechce informace o HiLASE ani hodnoticí zprávu komentovat. "Bližší komentář dá pan ministr až po jednání RVVI," reagoval úřad.

Na prověření hospodaření velkých výzkumných center měl ministr Plaga pouze necelé tři týdny, nelze tedy očekávat dlouhodobou, hloubkovou analýzu. Může ale vycházet z dat, která centra pravidelně dodávají ve svých reportech, nedávno se například některá z center hodnotila v rámci takzvaných velkých infrastruktur. Menší centra ale hodnocení teprve čeká.

Právě HiLASE vzniklo jako projekt OP VaVpI (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace), který chce posílit výzkumný a inovační potenciál a zajistit konkurenceschopnost, zároveň se ale chová jako velká výzkumná infrastruktura.

"Zhruba před rokem nás hodnotila mezinárodní komise, prošli jsme s nejlepší známkou. Myslím, že není nic lepšího, než vzít již proběhlá hodnocení. Předpokládám, že je má pan ministr k dispozici," řekl k hodnocení Vít Vondrák, ředitel ostravského superpočítačového centra IT4Innovations. "Nikdo nás ale v této věci aktuálně nekontaktoval," doplnil. Věří ale, že konkrétně s kritériem otevřenosti vědecké komunitě problém nebude. "Jako superpočítačové centrum máme široký záběr, superpočítač a naše služby využívají téměř všechny výzkumné instituce, které by jej mohly potřebovat, poskytujeme asi 90 procent své kapacity české komunitě," popsal Vondrák.