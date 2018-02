Chovatelé v oblasti zamořené africkým morem prasat na Zlínsku, která se ve čtvrtek zvětšila o 17 katastrů, musí do 11. března porazit prasata v neregistrovaných chovech. Vyplývá to z nového mimořádného veterinárního opatření Státní veterinární správy (SVS). Nařízené porážky se týkají 103 domácích prasat v 54 neregistrovaných chovech. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Od 12. března bude v zamořené oblasti chov prasat domácích v neregistrovaných chovech zakázán. Chovů zaregistrovaných podle takzvaného plemenářského zákona se nařízení netýká. V případě jeho porušení hrozí fyzickým osobám pokuta až 100 000 korun, právnickým osobám a podnikatelům až dva miliony korun.

Veterináři rozhodli také o zvětšení zamořené oblasti, která od 1. února zahrnovala zhruba 40 procent okresu Zlín. Nově do ní spadá 17 katastrů. Jde o území obcí a místních částí Bohuslavice u Zlína, Březůvky, Doubravy, Horní Lhota, Karlovice, Otrokovice-Kvítkovice, Lhota u Malenovic, Loučka I, Loučka II, Oldřichovice, Podhradí, Provodov, Zlín-Salaš, Sehradice, Slopné, Újezd u Valašských Klobouk a Vysoké Pole. K rozšíření zamořené oblasti došlo po konzultaci s Evropskou komisí v reakci na nedávné nálezy a odlovy nakažených divokých prasat.

"K rozšíření zamořené oblasti došlo v reakci na nedávné pozitivní nálezy a odlovy divokých prasat a rovněž na základě konzultace s Evropskou komisí, která zvětšení zamořené oblasti také doporučila," uvedl Vorlíček.

Poslední nálezy a odlovy nakažených divočáků se týkaly katastrů Želechovic nad Dřevnicí, Zlína-Kudlova a Lípy. Přiblížily se tak k jižní hranici dosavadní zamořené oblasti. V prosinci a lednu bylo nalezeno osm uhynulých a nakažených divočáků mimo původní vysoce rizikovou oblast ohraničenou elektrickými a pachovými ohradníky. Rozšíření ochranného pásma má podle Vorlíčka za cíl vyšší obranu před možným rozšířením afrického moru prasat do dalších lokalit.

Zamořená oblast zahrnovala od loňského 3. července celý okres Zlín. V Česku se nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města dosud veterináři potvrdili africký mor prasat u 219 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Do chovů se zatím nákaza nerozšířila. Kdyby k tomu došlo, musely by se nechat vybít.