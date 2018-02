Ministr zahraničí Martin Stropnický, který mimo jiné podepsal v roce 1989 protikomunistickou petici Několik vět, krátce před 70. výročím Vítězného února připustil, že by mu nevadilo, kdyby novou vládu hnutí ANO podporovala komunistická strana.

"Tolerance vlády ze strany KSČM by možná byla," řekl v rozhovoru pro HN Stropnický. Prý by ale záleželo na tom, co by komunisté za svou podporu chtěli. "Zdůrazňuji ale, že by záleželo na tom, jaké by byly podmínky," dodal ministr zahraničí.

Opačně se však Stropnický dívá na podporu od Svobody a přímé demokracie Tomia Okramury, jehož stranu označil ministr spravedlnosti Robert Pelikán pro HN za "fašistickou". Ve vládě podporované SPD by stejně jako Pelikán neseděl.

"Říkal jsem i v kampani a při debatách v televizi panu Okamurovi, který měl pultík proti mně, že strach a nenávist není program. Opakuji po x-té, stejně jako náš pan předseda, nějaké referendum o členství v EU a v NATO je mimo hru," dodal Stropnický.

V rozhovoru, který vyjde v pátečních HN, Stropnický mluví navíc i o tom, že nepřipustí vystoupení Česka z Evropské unie a že je potřeba více ukazovat pozitivní dopad na naše členství. Kromě toho se vyjadřuje k prezidentovi a jeho odlišné zahraniční politice, než je ta schválená vládou.

"Prezident má na některé věci jiný názor. Nejsem si úplně jistý, jestli je smysluplné mít ambici říkat, aby to utlumil. S odlišnostmi v akcentech jeho politiky je třeba se nějak smířit, ale zároveň se to někdy zveličuje, že bych já přijel na setkání ministrů zahraničí a všichni se na mě vrhli jako vosy na bonbon kvůli citátu pana prezidenta, tak to ne," říká ministr zahraničí.

