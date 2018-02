Pražští taxikáři v pondělí opět vyjedou do ulic. Protestovat budou proti alternativním taxislužbám, jako jsou Uber či Taxify. Chtějí, aby si úředníci došlápli na šoféry bez taxikářské licence a nastavili pro ně jasná pravidla. Demonstraci odstartují ve 13 hodin na Strahově.

"Taxikářům v tomto ohledu stále nerozumím. Nejvíc svými protesty samozřejmě nahrávají těm, proti komu je míří. Taxikáři mají mezi lidmi šílenou reputaci, a teď si je navíc v podstatě berou za rukojmí," říká v rozhovoru pro HN primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO).

V březnu loňského roku jste řekla, že budete proti společnosti Uber postupovat tvrději. Jaké kroky jste od té doby podnikla?

Iniciovali jsme změny zákona, které by tu situaci vyřešily. Pokud by nějakým záhadným rozhodnutím tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Mládka z té novely nezmizely, dnes bychom se o tom nebavili a ten problém by neexistoval. Namísto toho nám taxikáři blokují Prahu a chystá se další novela.

Řada dalších důležitých věcí ale nakonec v novele zůstala, takže se zintenzivnily kontroly a nově můžeme řidičům Uberu uložit kauci a odstavit jim vůz. Kromě toho jsem odeslala nespočet dopisů a učinila mnoho výzev, které byly mířeny jak na příslušná ministerstva, tak směrem k Uberu. V pátek jsme například poslali s panem premiérem Babišem společný dopis do Kalifornie na vedení Uberu. Víc opravdu do přijetí novely dělat nemohu.

Magistrát Prahy oznámil, že připraví legislativní návrh, který má pomoci řešit situaci v taxislužbě. Jaké mají být hlavní teze tohoto návrhu?

Budeme chtít do zákona dostat především povinnosti zprostředkovatelů, které už jsme prosazovali do předchozí novely zákona 111. Uber je zprostředkovatel, stejně jako ostatní dispečinky. To znamená, že by byly nastavené rovné podmínky pro všechny. Zprostředkovatel by ručil za to, že jeho řidiči mají potřebné licence a splňují všechny zákonem stanovené požadavky.

Proč město na legislativním návrhu nezačalo pracovat už dříve?

Samozřejmě jsme nespali. Město připravilo několik bodů týkajících se taxi do novely silničního zákona. Zejména povinnosti zprostředkovatele by pak ten problém definitivně vyřešily. Přestože jsme byli ze všech stran ujišťováni, že to v novele zůstane, na poslední chvíli ten bod ze záhadného důvodu zmizel. Jak jsem se později dozvěděla, bylo to rozhodnutí tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Mládka, ale důvody, které ho k tomu vedly, opravdu neznám a nic mě ani nenapadá.

Pokud je nám slibováno, že náš návrh legislativy se do toho zákona dostane, tak by bylo zbytečné připravovat totožný zákon po vlastní ose. Praha tu není od toho, aby suplovala roli ministerstev u problému, který se netýká jen hlavního města.

Soudní dvůr EU v prosinci označil službu Uber za taxislužbu. Mění se tímto něco pro Prahu? Usnadní to například plánovanou regulaci?

Bohužel nemění, a naštěstí to většina taxikářů chápe. Evropský soudní dvůr totiž neřekl, že se jedná o taxislužbu, ale službu v oblasti dopravy. Je to slovíčkaření, ale v praxi to je zásadní rozdíl. Pokud by řekl, že jde přímo o taxislužbu, tak by bylo jasné, že musí mít řidiči všechna potřebná oprávnění včetně licence. Služba v oblasti dopravy může být ale podstatě cokoliv, třeba i taková rikša, která vozí lidi za peníze z místa A do místa B. To ale neznamená, že musí mít taxi licenci.

Je to absurdní, ale pohybujeme se v právním prostředí, takže i když nám selský rozum říká, že Uber je jednoznačně taxi, evropské právo zatím na něj tak nenahlíží.

Jak dnes probíhá kontrola řidičů služby Uber ze strany magistrátních kontrolorů?

Od čtvrtého října, kdy vstoupila novela zákona 111 v platnost, jsme kontroly ještě zintenzivnili, protože máme nové nástroje. Magistrát kontroluje na 100 procent své kapacity, ale nutno říct, že kontroly nejsou zrovna efektivní a rozhodně to není způsob, jak ten problém vyřešit. Řidiči Uberu využívají služeb jedné advokátní kanceláře a pokuty uložené ve správním řízení se kvůli neustálému odvolávání zatím nedaří vymáhat. Od října bylo uloženo zhruba 130 pokut a z nich bylo zaplaceno jen šest, a to jen proto, že se právníci Uberu zřejmě zapomněli odvolat.