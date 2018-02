Společnost Uber jedná podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) v Česku značně neeticky, protože zaměstnává řidiče, kteří nesplňují podmínky, tím je dostává do situace, že porušují zákon. Ťok proto souhlasí s výzvou, kterou vedení společnosti, aby firma dodržovala české zákony, nebo odešla ze země, zaslali v pondělí premiér Andrej Babiš a pražská primátorka Adriana Krnáčová (oba ANO).

Ťok v úterý novinářům řekl, že o dopise nevěděl. "Myslím si, že toto upozornění je v pořádku, samotného mne zajímá, jak Uber zareaguje," řekl při příchodu na pravidelné jednání vlády.

V dopise šéfovi Uberu premiér s primátorkou píšou, že praktiky společnosti jsou daleko od jejího korporátního hesla "dělat správnou věc". "V ČR jsme zanícení fandové technologií, modernizace zákonů a benefitů, které to zákazníkům přináší. Nicméně, jak ukázaly jiné služby, všechny výhody jim mohou být nabízeny s respektem k právu naší země," píšou v dopise.

Upozorňují rovněž na to, že poskytované služby budou podrobovány kontrolám nebo prošetřovány, zda nedochází k daňovým únikům, a že firma nespolupracuje s policií.

Zástupci společnosti Uber by se příští čtvrtek měli setkat s premiérem v demisi Babišem. Premiér to uvedl na úterní tiskové konferenci po jednání vlády.

"Napsali jsme Uberu dopis, aby podnikal podle našich zákonů. Podporujeme tyto nové technologie, ale Uber musí podnikat podle našich zákonů. Budeme s firmou jednat, aby zregulovala podnikání u nás," uvedl Babiš.

Zároveň odmítl informace, že by vyzval Uber k odchodu z ČR, pokud by se nepřizpůsobil českým zákonům. V dopise nicméně uvedl, že pokud firma pravidla nezmění, měla by svoje služby v Česku zrušit.

Mluvčí firmy Uber Miroslava Jozová v úterý sdělila, že společnost chce spolupracovat s vládou na vyřešení problémů.

"Připomínky, které vznesl pan premiér, bereme velmi vážně. Naším cílem je i nadále spolupracovat s vládou České republiky a dalšími zúčastněnými stranami, abychom našli to nejlepší řešení pro tisíce cestujících, řidičů i pro město," uvedl generální ředitel Uberu pro střední a východní Evropu Alexei Stakh.

V Praze v pondělí protestovali proti Uberu a Taxify desítky taxikářů, kteří blokovali dopravu v Lazarské ulici a jejím okolí a na magistrále. Taxikáři požadují rychlé vyřešení situace.

Ťok připravuje novelu zákona. Ta má být hotova asi za rok, což se taxikářům nelíbí.