Před pěti lety odjela Michaela Kadlecová na týden na hory. Po tu dobu ji v jejím malém baru v Uherském Hradišti, kde jinak pracovala úplně sama, zastoupil kamarád. Sám se nabídl, za výpomoc nic nechtěl. Nakonec měl záskok přijít majitelku baru pěkně draho. Státní úřad inspekce práce na ni vyrukoval s pokutou 250 tisíc korun.

Čtvrtmilionovou pokutu udělili inspektoři ženě za správní delikt, když připustila výkon nelegální práce. A to tím, že kamarádovi "umožnila vykonávat závislou práci barmana spočívající v obsluze baru, čepování piva, kasírování zákazníků a přebírání zboží bez řádně uzavřeného pracovně-právního vztahu".

Trvalo dlouhých pět let, než paní Kadlecová hrozbě drakonické pokuty definitivně unikla. Před pár dny Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Státního úřadu inspekce práce, který již loni v dubnu spor s majitelkou baru prohrál u Krajského soudu v Brně. Brněnští soudci mimo jiné odkázali na dřívější rozsudek Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že "není zkrátka a dobře možné v rámci boje proti nežádoucí praxi nelegálního zaměstnávání likvidovat běžný občanský život."

Michaela Kadlecová uznává, že tenkrát pochybila. Brání se ale tím, že není v silách jednotlivce, aby znal všechny předpisy. "Nezjistila jsem si, že měla být nějaká dohoda, když za mě kamarád zaskočí. Člověk by čekal, že za takové pochybení dostane pokutu deset či dvacet tisíc. Ale 250 tisíc mně vyrazilo dech," říká živnostnice. V té době byla v nelehké situaci, splácela dluhy po bývalém partnerovi.

Na uhrazení pokuty by si podle svých slov v malém baru s asi 25 místy těžko vydělala. "Měsíčně mi zůstane kolem 15 až 20 tisíc korun. Pro rodinu mi to stačí," dodává máma dvou dětí. V baru přežila prohibici po metanolové aféře v roce 2012, čtvrtmilionová sankce by pro ni měla ale přímo existenční rozměr.

Inspektorát práce ovšem trval na svém, že nešlo o kamarádskou výpomoc. Krajský soud v Brně se ale živnostnice zastal. "Správní orgán neopřel své rozhodnutí o relevantní skutkové důvody, jež by prokazovaly, že se žalobkyně skutečně dopustila jednání, které jí bylo kladeno za vinu," uvedla v rozsudku předsedkyně senátu Milada Haplová.

Citovala také starší rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle něhož je při postihování nelegální práce nutné obviněnému prokázat, že "zaměstnanec osobně a soustavně vykonává práci jménem zaměstnavatele a dle jeho pokynů, přičemž se vůči zaměstnavateli nachází v podřízeném vztahu". Takový vztah mezi paní Kadlecovou a jejím kamarádem inspektoři neprokázali.

Pokuta 250 tisíc korun byla v té době nejnižší možná, kterou stanovil zákon o zaměstnanosti za umožnění výkonu nelegální práce. Ústavní soud ovšem již před lety konstatoval, že toto ustanovení je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Zákonodárci pak v roce 2014 dolní hranici sankce snížili na 50 tisíc korun. Uznali, že původní limit překračuje preventivní funkci a stává se fakticky likvidační. Přesto inspektorát práce hnal pokutu pro Michaelu Kadlecovou až k Nejvyššímu správnímu soudu, kde nyní definitivně prohrál.

K čerstvému rozsudku se Státní úřad inspekce práce nevyjádřil. "S odůvodněním rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se úřad dosud neseznámil," reagoval jeho mluvčí Richard Kolibač. V roce 2013, kdy majitelka baru v Uherském Hradišti dostala sankci za umožnění nelegální práce, pokutoval úřad celkem 252 provinilců ve výši 81,6 milionu korun. V průměru dosáhla pokuta téměř 324 tisíc korun. Na úřad pak přišlo v onom roce 148 žalob týkajících se oblasti zaměstnanosti. "Z nich bylo 103 úspěšných a rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce zrušily," doplnil mluvčí. Žaloby napadaly zejména pokutu 250 tisíc korun.

"Kontrolované osoby využívají služeb advokátů a téměř ve všech případech podávají všechny opravné prostředky a následně žaloby proti rozhodnutí o uložení sankcí," konstatoval úřad ve výroční zprávě za rok 2013. Uvedl také, že v některých případech se změní právní kvalifikace uvedeného správního deliktu. Úřad totiž mohl postupovat i jinak. Neuzavření pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti mohl posuzovat podle zákona o inspekci práce, kde není stanovena minimální hranice sankce.

Inspektoráty pokutují rovněž osoby, které obviní z výkonu nelegální práce. Boj proti nelegálnímu zaměstnávání ale nesmí likvidovat běžný občanský život, jehož součástí je mezilidská výpomoc. Již před čtyřmi lety to konstatoval Nejvyšší správní soud v případu ženy, která dostala pokutu 15 tisíc korun, když zastoupila v prodejně textilu svou tetu, jež byla právě na obědě. Majitelka prodejny přitom do protokolu uvedla, že nikoho nezaměstnává a neteř u ní nepracuje. Následující den s ní sepsala dohodu o provedení práce, přesto byli inspektoři neoblomní a neteř pokutovali. Krajský soud v Brně jejich rozhodnutí potvrdil, ženy se zastal až Nejvyšší správní soud.

V loňském roce inspektoři práce provedli 9707 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. "Při nich bylo zjištěno 2918 osob vykonávajících nelegální práci. Z toho 767 byli občané České republiky, v 234 případech šlo o občany jiných členských států Evropské unie a v 1917 případech to byli cizinci mimo EU," vyčíslil Kolibač. Dodal, že počet nelegálně zaměstnaných cizinců ze třetích zemí meziročně výrazně stoupl.

Během letošního roku provedou orgány inspekce práce nejméně osm tisíc kontrol v oblasti zaměstnanosti. Od roku 2012 do loňska jich uskutečnili téměř 115 tisíc a odhalili více než 17 tisíc nelegálně pracujících osob. Za to uložili 4500 pokut ve výši 836 milionů korun.