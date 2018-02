Premiér v demisi Andrej Babiš požádal ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína, aby rezignoval. Informoval o tom server Aktuálně.cz, později to na webu uvedl i GIBS.

"V únoru jsem byl dvakrát pozván na Úřad vlády, kde mě premiér vyzval k rezignaci," potvrdil i sám Murín. "Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu," odpověděl na otázku, zda dostal nějaké ultimátum.

Na otázku, zda po něm Babiš požadoval, aby vyšetřoval detektiva Pavla Nevtípila, který šetří kauzu Čapí hnízdo, Murín neodpověděl. Premiér Nevtípila opakovaně obvinil, že ho řídí mafie.

"Premiér pozval ředitele na dvě schůzky, na kterých ho vyzval k rezignaci. Důvodem k odstoupení z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů je údajná ztráta důvěry ze strany premiéra," uvedl mluvčí inspekce Ivo Mitáček. Jako vhodné datum navrhl premiér konec února letošního roku, což by se údajně obešlo bez dalších skandálů, dodal.

Aniž by to mluvčí dával do souvislosti, v dalším odstavci stejné tiskové zprávy pak informoval, že v pondělí byla v hlavním sídle inspekce v Praze zahájena kontrola z Ministerstva financí ČR. "Kontrola je všeobecného charakteru a vzhledem ke značnému množství vyžádaných dokumentů a podkladů je jim poskytováno zázemí pro práci na plánovaných pět týdnů," uvedl mluvčí.

Informaci o plánu odvolat Murína potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip, podle kterého ho premiér o záměru informoval na jedné ze schůzek ohledně programu nové vlády.

Filip na tiskové konferenci novinářům řekl, že se o tom Babiš zmínil. "Nedivil jsem se tomu," uvedl s tím, že mezi jednotlivými policejními útvary je velká rivalita, což má GIBS řešit, ale neřeší. Nemyslí si, že by vláda v demisi neměla takové kroky činit. "Nejde o to, zda je premiér v demisi, či není, jde o fungování systému," řekl. Ohledně personálních změn s Babišem chtěl mluvit v souvislosti s odvoláváním ředitelů fakultních nemocnic, na to mu ale Babiš podle jeho slov neodpověděl.

GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo dozorců. Ředitele inspekce jmenuje a odvolává podle zákona premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru.

Murín vede GIBS od prosince 2016, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Vláda v demisi provedla od začátku roku řadu personálních změn.

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner odvolal z funkce generálního ředitele agentury CzechInvest Karla Kučeru.

"Svými rozhodnutími v posledních dnech, o kterých jsem navíc nebyl vůbec informován, destabilizoval chod agentury," uvedl Hüner.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odvolal ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka, bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD.

Minulý týden pak ministr vnitra Lubomír Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Martina Elkána. Premiér Babiš řekl, že pošta je v rozkladu, je netransparentní a nemá žádnou strategii.