Pražský městský soud v úterý propustil na svobodu kurdského politika Sáliha Muslima, kterého česká policie v sobotu zadržela na základě mezinárodního zatykače a o jehož vydání usiluje Turecko. Novinářům to před jednací síní oznámil Muslimův právník Miroslav Krutina.

Rozhodnutí českého soudu je politické a znamená podporu teroristické organizace. Řekl to v úterý podle deníku Sabah místopředseda turecké vlády a vládní mluvčí Bekir Bozdag. Představitel syrských Kurdů Muslim patří ke kritikům turecké vlády, která ho považuje za teroristu.

"Rozhodnutí je v rozporu s mezinárodním právem a bude mít vliv na vztahy s Českou republikou," komentoval dnešní verdikt pražského městského soudu Bozdag. Dodal, že toto rozhodnutí "podporuje teroristické organizace" a je "jasnou podporou terorismu".

Státní zastupitelství navrhovalo vzít Muslima do předběžné vazby, kde by čekal na extradiční řízení. Podle právníka soud uvěřil Muslimovu slibu, že se bude účastnit všech úkonů následného řízení.

Muslim také slíbil soudu, že neopustí Evropskou unii.

"Rozhodnutí je pravomocné, protože se obě strany vzdaly práva stížnosti," uvedla mluvčí soudu Markéta Puci. Muslimův právník podle ní soudu nabízel vedle klientova slibu i "záruku kurdské organizace", tu však soudce nepřijal.

Rozhodnutí neuvalit vazbu na kurdského politika by mohlo negativně ovlivnit bilaterální vztahy Česka s Ankarou. Řekl to podle deníku Sabah turecký velvyslanec v ČR Ahmet Bigali.

"Toto rozhodnutí jsme nečekali. Sálih Muslim se v posledních letech podílel na několika teroristických útocích v Turecku," uvedl v prohlášení pro turecký deník Sabah velvyslanec Bigali.

"S tímto verdiktem nejsme spokojeni," dodal.

Česká policie muže zadržela v sobotu na základě zatykače vydaného Nejvyšším soudem v Ankaře. Turecko označuje sedmašedesátiletého Muslima za teroristu. Turecký velvyslanec v Česku v pondělí uvedl, že propuštění Muslima by mohlo mít negativní vliv na česko-turecké vztahy.

Podle informací ČTK se zatykač týká několika trestných činů včetně vraždy nebo rozvracení integrity státu. Muslim do loňska působil ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD).

Proti zadržení politika v pondělí demonstrovaly kurdské organizace v řadě zemí, kromě ČR například v Dánsku, Norsku, Kanadě nebo Británii.

Související Video Za propuštění Sáliha Muslima demonstrovali Kurdové před Městským soudem v Praze

V úterý se desítky protestujících Kurdů sešly i před budovou pražského městského soudu.

Demonstranti hlasitě kritizovali tureckého prezidenta Receppa Tayyipa Erdogana. Před budovu soudu v centru města ve Spálené ulici si s sebou přinesli Muslimovy fotografie či vlajky odkazující na Sjednocenou demokratickou stranu PYD, kterou Muslim do loňska vedl. V různých jazycích skandovali slova jako "svoboda" nebo "mezinárodní solidarita".

K protestujícím Kurdům se připojilo několik tuzemských aktivistů, kteří mávali vlajkou se symbolem Antify.

Na protest dohlíželo několik desítek policistů. Krátce předtím, než eskorta dovezla Muslima k soudu, přišli k davu policejní těžkooděnci, kteří vytvořili prostor, aby tudy mohla projet auta vezoucí Muslima k jednání. Dav v tu chvíli vystupňoval pokřiky namířené proti tureckému prezidentovi a policisté si s protestujícími vyměnili několik šťouchanců. Po vjezdu aut do areálu soudu se situace uklidnila. Někteří demonstranti se přesunuli dovnitř budovy.

Iniciativa Ne rasismu, která o konání protestu předem informovala v tiskové zprávě, označila Muslimovo sobotní zadržení v Praze za "další z řady agresivních kroků Turecka proti kurdskému národu". Upozornila na to, že bývalý předseda PYD Muslim je Syřan, nikoliv turecký občan. Podle ní proto Turecko podle mezinárodních zvyklostí nemělo nárok vydávat na něj zatykač. Postup vůči politikovi označila za nezákonný a vyzvala všechny organizace pro občanská a lidská práva, aby k zatčení zaujaly stanovisko.

Iniciativa v prohlášení k protestu mimo jiné sdílela obavy, že Muslim nemůže v případě vydání doufat ve spravedlivý proces. Podotkla také, že v Turecku se uvažuje o opětovném zavedení trestu smrti.

Poukázala i na to, že politik do ČR přijel na mezinárodní konferenci z Bruselu, kde veřejně vystoupil na tiskové konferenci, aniž by ho někdo zatkl. V Evropě prý Muslim pobýval delší dobu, navštívil například Švýcarsko. Podle iniciativy českou policii na Muslimovu přítomnost zřejmě upozornily turecké tajné služby.

Turecko považuje kurdskou PYD i ozbrojené křídlo strany YPG za teroristické skupiny navázané na Stranu kurdských pracujících, která je v zemi zakázána.

YPG je zároveň součástí Syrských demokratických sil, které Spojené státy pokládají za spojence v boji proti Islámskému státu. Iniciativa uvedla, že Muslim ztratil v boji s islamisty v roce 2013 syna.

Turecký ministr: Nebudeme jednat o výměně za dva Čechy

Turecký ministr spravedlnosti Abdülhamit Gül ještě v úterý ráno vyjádřil přesvědčení, že český soud na Kurda Sáliha Muslima uvalí vazbu. Zároveň vyloučil, že by Ankara jednala o vydání Muslima výměnou za dva Čechy, kteří byli loni odsouzeni v Turecku k trestu vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Informoval o tom turecký deník Sabah. "Není to žádost o kompromis. Taková otázka není na pořadu dne, nebudeme jednat o výměně dvou Čechů, kteří jsou ve věznici ve městě Van," řekl turecký ministr spravedlnosti novinářům. Uvedl také, že Ankara očekává, že český soud uvalí na Muslima vazbu na 16 až 40 dnů. Právě 40 dní od jeho zadržení je lhůta, v níž musí Ankara podat žádost o extradici. Pokud by do té doby zkompletování dokumentace a její překlad nestihla, bude sedmašedesátiletý muž volný. Už v pondělí vyloučil turecký velvyslanec v České republice Ahmet Bigali možnost propojení turecké žádosti o uvalení vazby a následnou extradici s případem Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, kteří byli loni odsouzeni k více než šesti letům vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Ankara řadí skupinu YPG na rozdíl od ČR či USA k teroristickým organizacím. Salah Muslim byl právě dle slov jeho advokáta propuštěn. pic.twitter.com/DpMqB30r5G — Jakub Plíhal (@jakub_plihal) 27. února 2018