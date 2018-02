Předseda KSČM Vojtěch Filip se rozhodl, že bude na dubnovém sjezdu strany znovu obhajovat funkci. Informovala o tom v úterý na Twitteru Česká televize. Po loňských říjnových sněmovních volbách, kde komunisté dosáhli svého nejhoršího výsledku, přitom Filip řekl, že se o pozici šéfa strany už nebude ucházet.

Strana získala v loňských volbách do sněmovny 7,76 procenta hlasů. Kvůli tomuto výsledku se strana následně rozhodla svolat na duben mimořádný sjezd, kde bude volit celé nové vedení. Po tehdejší diskusi ústředního výboru, během které vedení strany hledalo příčiny volebního neúspěchu, dlouholetý předseda KSČM Filip oznámil, že nebude obhajovat svou funkci.

Své rozhodnutí tehdy komentoval tím, že je nejdéle sloužícím předsedou politické strany a podle jeho soudu i obměna může leccos přinést.

Filip, považovaný za pragmatického politika, do nejvyšší stranické funkce nastoupil po rezignaci dlouholetého šéfa komunistů Miroslava Grebeníčka, který stál v čele KSČM od června 1993 do října 2005. Pod Filipovým vedením se komunisté vždy dostali do sněmovny, před pěti lety dosáhli druhého nejlepšího polistopadového výsledku, když získali 33 poslanců. Vůbec nejúspěšnější strana byla v roce 2002, kdy za ni do poslaneckých lavic zasedlo 41 poslanců.