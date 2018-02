Sněmovna nebude na nynější schůzi hlasovat o odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z funkce místopředsedy dolní komory kvůli jeho výrokům o koncentračním táboře v Letech u Písku. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek v úterý neuspěl s návrhem na zařazení tohoto bodu do programu.

Návrh na Okamurovo odvolání podepsal dostatek poslanců na to, aby se o jeho zařazení mohlo hlasovat. Bartošek oznámil, že podpisů bylo 86. Potřeba bylo 80 podpisů, tedy dvou pětin z celkového počtu poslanců.

Zařazení návrhu do programu ale podpořilo 70 ze 169 přítomných poslanců. Rovněž 70 jich bylo proti, a to z řad SPD, ANO a KSČM.

Bartošek po neúspěšném hlasování vyčetl poslancům ANO, že se chovají v mnoha ohledech stejně jako komunisté v minulosti a svým chováním přispívají k destrukci politické kultury. Tím, že někteří poslanci hlasovali proti nebo se zdrželi, se podle něj přiznali ke zpochybňování utrpení lidí v koncentračním táboře v Letech. "Pro mě osobně je to znevážení utrpení lidí, kteří zemřeli v holokaustu," řekl.

Přesto, že návrh na odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny podepsalo dostatečný počet 86 poslanců, na program aktuální schůze ho sněmovna nezařadila. Starostové a lidovci proto svolají mimořádné jednání sněmovny. — Veronika Neprašová (@VeronikaNepras) 27. února 2018

Místopředseda klubu STAN Vít Rakušan na podporu Bartoškova návrhu přečetl ještě před hlasováním seznam více než tří stovek lidí, kteří v táboře v Letech za protektorátu zemřeli. "337 důvodů pro odvolání pana místopředsedy sněmovny," prohlásil na závěr svého projevu.

Okamura, který v úterý vysvětloval své výroky při jednání sněmovní frakce ANO, se k záležitosti na plénu nevyjádřil. Poslancům ANO prý řekl jen tři věty. "Řekl jsem, že za nepřesné výroky jsem se omluvil, a vysvětlil jsem, že jsme nezpochybňovali hrůzy holokaustu," podotkl před novináři.

Už dříve Okamura řekl, že SPD nezpochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech, má ale výhrady k tomu, jak se řeší pietní místo, a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti.

Šéf SPD v lednu uvedl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.

Sněmovna v úterý nejspíš přeruší projednávání zákona o referendu, který navrhlo hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jeho předseda Tomio Okamura to podpořil kvůli dohodě o parametrech všelidového hlasování. Zástupci menších stran v úterý návrh SPD odmítli jako neopravitelný, lidovci chtějí prosadit jeho zamítnutí už v prvním kole projednávání. ČSSD se rozhodla předložit vlastní verzi zákona o referendu, k jehož vypsání by bylo třeba získat 850 000 podpisů.

Poslanci by dále měli opět volit předsedu sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a mohli by se v závěru schůze dostat i ke schvalování vládních návrhů zákonů. Dále by se měli zabývat druhým čtením zákonů, kdy k nim můžou vznášet své pozměňovací návrhy. Jde například o novelu upravující podnikání cestovních kanceláří, novelu vodního zákona nebo novelu zákona, která umožní České národní bance vydávat pamětní bankovky.