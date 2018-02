Po více než dvaceti letech ve Vodochodech opět sestavují vlastní cvičná letadla. V tovární hale Aero Vodochody nyní stojí rozestavěný první z celkem čtyř strojů L-39NG, které navazují na letadla L-39 Albatros. Nejrozšířenější cvičná letadla na světě se přestala sériově vyrábět v roce 1996. První letadlo nové generace má být hotové do konce příštího roku. V roce 2020 počítá Aero s prvními dodávkami zákazníkům a po roce 2022 by se měla rozběhnout sériová výroba.

"Pro příštích deset let je to jedna z největších příležitostí pro český letecký průmysl," řekl prezident Aera Vodochody Giuseppe Giordo. Ambicí firmy je vyrobit v příštím desetiletí 150 letadel, což je podle Giorda asi 10 procent světového trhu s cvičnými letadly bez USA a Ruska.

Asi třicítka leteckých dělníků nyní v Aeru v jedné ze výrobních hal staví prototyp, který by měl být dokončen letos na podzim a ještě do konce roku má stihnout první let. Dva další letouny L-39NG bude firma používat pro zátěžové a únavové zkoušky. Čtvrtý letoun už má být dodán prvnímu zákazníkovi. Tím bude s velkou pravděpodobností česká armáda, která dosud využívá 11 starších Albatrosů. Nebo státní podnik LOM Praha, který pro české a zahraniční armády cvičí vojenské piloty.

Na sériovou výrobu celkem 16 letadel ročně plánuje Aero najet v roce 2022. Podle provozního ředitele Jana Čápa už má Aero podepsány všechny smlouvy s budoucími dodavateli, kterých je celkem 260. Asi čtyřicet firem je přímo z Česka. Jsou mezi nimi třeba Evektor nebo 1. Brněnská strojírna. Přibližně polovinu věcí pro letoun, který má dohromady 12 tisíc součástek, si dokáže Aero zajistit samo.

Vývoj za miliardu

Vývoj nové generace cvičného letounu L-39NG vyjde největší letecký podnik v Česku přibližně na jednu miliardu korun. Přispěla na něj 320 miliony korun i Česká exportní banka. "Jsme připraveni financovat i vývoz letadel do rizikovějších a rozvíjejících se trhů," řekl generální ředitel banky Karel Bureš. Významnou část vývoje L-39NG platí i vývozce zbraní Omnipol.

V Aeru Vodochody věří, že se jim investice do nového letounu vyplatí. Za téměř třicet let se tu vyrobilo kolem tří tisíc kusů staršího typu L-39 Albatros. Po světě jich ve více než čtyřiceti zemích stále aktivně létá přes 600, třetina z nich v Rusku, desítky strojů pak také v Sýrii, Egyptě nebo v Thajsku. Tyto stroje stárnou a armádní letectva je v příštích letech budou nahrazovat. Nová verze cvičných letounů L-39NG má u řady z nich šanci. Aero zatím bez větších podrobností uvádí, že už má pro letoun tři potenciální kupce.

"Jakmile se výroba dostane do plného proudu, předpokládáme z ní tržby kolem čtyř až pěti miliard korun. To odpovídá současným tržbám Aera jako celku," finanční ředitel podniku Michal Flídr. Podíl vlastních produktů by se tím navýšil na 70 procent, zatím je to podle Flídra polovina.

Úplně nové letadlo

Jednou z konkurenčních výhod nového L-39NG má být jeho cena, která nemá podle Giuseppe Giorda překročit 10 milionů dolarů. Kromě výcviku bude letoun schopný i bojových úkolů jako lehký bitevní nebo průzkumný letoun. Za nepřímé konkurenty považuje Giordo některé výrobce turbovrtulových letounů. "Přímým konkurentem jsou pak letadla, která se vyrábí hlavně v Itálii," uvedl Giordo, který v květnu 2016 přišel do Aera z italské společnosti Alenia, která patří do zbrojního gigantu Leonardo.

Hlavní změnou oproti starému Albatrosu bude u L-39NG plně digitální avionika a hlavně americký motor od společnosti Williams, který má rychlejší akceleraci, spotřebuje méně paliva a je méně náročný na údržbu.

"Skořápka letounu je aerodynamicky odvozena od původního Albatrosu. Uvnitř jsme ale vyměnili úplně všechno. Jde o úplně nový letoun," uvedl zkušební pilot Aera David Jahoda. Oproti původnímu designu Albatrosů odpadly hlavně přídavné nádrže a palivo je přímo v takzvaných mokrých křídlech. Váhu letounu kromě konstrukčních úprav snížilo o využití kompozitů.

Nový motor i systémy Aero testuje na demonstračním letounu L-39CW, na němž už David Jahoda dva roky létá. "Oproti původnímu ukrajinskému motoru je spotřeba paliva poloviční," vysvětlil.

Prioritou vojenská výroba

Aeru Vodochody, kterou vlastní finanční skupina Penta, mělo v roce 2016 tržby přes pět miliard, což znamenalo nárůst o 800 milionů korun. Provozní zisk byl 876 milionů. S příchodem Giuseppe Giorda, který už v květnu bude ve firmě dva roky, jde český letecký podnik cestou zvyšování podílu vlastní vojenské výroby - kromě L-39NG je to lehký bitevník L-159, který se podařilo prodat do Iráku, kde si udělal jméno akcemi proti bojovníkům Islámského státu. Další stroje nakoupil americký Draken, který je používá pro výcvik amerických pilotů.

"Oba stroje jsou v kategoriích, ve kterých bude v následujících letech velká poptávka po modernizovaných nebo nových strojích," řekl Giordo před dvěma lety HN ve velkém rozhovoru. Podle desetileté strategie, jíž italský manažer předložil vlastníkům, má zbrojní výroba v Aeru v budoucnu tvořit dvě třetiny tržeb. Zbylá třetina má připadat na civilní programy. I proto se společnost v roce 2016 zbavila jiného projektu vlastního letadla, kterým bylo menší civilní dopravní letadlo Ae 270 Ibis. Vývoj letounu, který běžel v Aero Vodochody od 90. let, ukončil prodej jediného prototypu nigerijské společnosti COPS.

Pro Aero nadále zůstávají důležité subdodavatelské smlouvy s brazilským Embraerem, kde Aero obstarává části transportního letounu KC-390. Firma se podílí i na vývoji a dodávkách křídla pro středně velké dopravní letouny typu C-Series od kanadského výrobce Bombardier.

Stále důležitá je výroba kopkitů pro pro vrtulníky UH-60M Black Hawk od firmy Sikorski, které se ve Vodochodech vyrábí od roku 2011. V minulosti ještě mnohem důležitější byla pro Aero výroba pro civilní helikoptéry typu S-76, která skončila před třemi lety. Bývalý ředitel Ladislav Šimek dříve prohlásil, že ještě v roce 2008 tvořila spolupráce se Sikorskim přes 90 procent tržeb a zisku.

Nový model L-39NG (ilustrace):