Více než rok platí právní úprava o trestní odpovědnosti firem, která ve své původní podobě začala platit v roce 2012. Novela odstartovala v prosinci 2016 a následně přinesla rekordní rok, co se týká počtu obviněných firem i zahájených soudních líčení. Ze stovek případů se však žádné z firem nepodařilo takzvaně vyvinit, neboli dokázat, že udělala vše pro to, aby její lidé nepáchali trestnou činnost. Možnost zbavit se tímto způsobem trestního stíhání byla přitom hlavní změna, kterou novela přinesla. "Pro mě osobně byla novela zklamání, proto se snažíme vysvětlit, co mají právnické osoby dělat, aby se v případě selhání jednotlivce mohly vyvinit," říká právník advokátní kanceláře Dentons Ladislav Smejkal, který je spoluautorem komentované příručky k zákonu o trestní odpovědnosti firem.

Jak se na trestní odpovědnosti firem podepsala novela z roku 2016?

Od roku 2012 se mohly právnické osoby postihovat pouze za trestné činy výslovně uvedené v katalogu trestných činů uvedených v zákoně, bylo jich celkem 83. Koncepčně se to změnilo novelou účinnou od prosince roku 2016, kdy se nově zavedlo negativní vymezení a právnické osoby se tak mohou stíhat za všechny trestné činy, kromě těch výslovně vyjmenovaných jako třeba rvačka nebo účast na sebevraždě. Zásadní změnou pak je navýšení počtu trestných činů, za které právnické osoby odpovídají z 83 na přibližně 220.

Druhou zásadní změnou, kterou novela přinesla, bylo zavedení možnosti takzvaného vyvinění. V praxi to znamená, že se právnická osoba vyhne své trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, aby spáchání trestného činu předešla, pokud ho bylo možno spravedlivě požadovat. Pro mě osobně byla novela zklamání, protože ležela v parlamentu docela dlouho a nakonec nebyla nijak koncepční, což jí vytýkala i řada odborníků. Osobně si nemyslím, že navýšení počtu skutkových podstat bylo něco, co by v praxi bylo skutečně potřeba. Původní zákon měl spoustu neduhů, ale ty se novelou neodstranily. Nikdo v praxi nechápal, proč se navyšují počty trestních činů a neřeší se problémy, které zákon přinášel.

Nepřineslo to větší tlak na zodpovědné chování firem?

Když se podíváme na statistiku, tak se nejvíce stíhají daňové věci. Právnické osoby byly za dobu existence zákona odsouzené nejvíce za krácení daně nebo neodvedení daně ve více než padesáti procentech případů. Dalších přibližně 25 procent jsou případy podvodů a poslední čtvrtina jsou spíše jednotlivosti jako třeba korupce, vydírání nebo porušení autorského práva. Zajímavé jsou i tresty, od roku 2012 se nejvíce ukládaly pokuty nebo zákazy činnosti.

Není málo ani případů, ve kterých byl společnosti uložen trest uveřejnění odsuzujícího rozsudku na její náklady, což je také jedna z forem trestu. V případě daňových deliktů u účelově založených společností se pak velmi často ukládal trest zrušení takové právnické osoby. Je i několik málo případů odsouzených společností, kterým soud zakázal účast na veřejných soutěžích a plnění veřejných zakázek. I po více jak pěti letech života právní úpravy jsme ale teprve na začátku, velké případy spojené s veřejnými zakázkami, jako byl třeba Buštěhrad, tak ty ještě běží.

Bývají současně obviněni i fyzičtí majitelé?

Zákon počítá i s variantou, že se konkrétní fyzickou osobu, která se měla trestného činu dopustit, nepodaří identifikovat. Nevím, jestli již takový případ byl řešen. Já jsem se doposud setkal jen s případy, kdy se vždy stíhala jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. Zpravidla nejprve policie obviní osobu fyzickou a teprve následně osobu právnickou, a to často až s velkou prodlevou. Když zastupuji poškozené v trestním řízení, mám někdy pocit, že jsou splněny podmínky pro trestní stíhání i právnické osoby, ale k jejímu obvinění nakonec nedojde. Dělá to na mě možná mylný dojem, že jsou v republice regiony, kde státní zástupci a policie nemají trestní odpovědnosti právnických osob právě v oblibě. To potvrzují i dostupné statistiky, podle kterých jsou u nás okresy s velmi vysokým počtem případů odsouzených právnických osob a naopak okresy, kde za více jak šest let existence zákona nebyla dosud na právnickou osobu podána ani jedna obžaloba.

Nedá se na zákon naopak pohlížet tak, že je v rozporu se základními právními principy, když majitele firmy trestá dvakrát? Jednou jako fyzickou osobu - pachatele, a pak znovu jako majitele firmy, která je také odsouzená?

Většina lidí, zejména podnikatelů, to tak možná vnímá. S tím se potkávám i já. Ale striktně právně to tak není. V trestním řízení se vždy odlišovalo mezi právnickou a fyzickou osobou. Nedá se to právně ani ústavně chápat jako dvojí trest, vždyť to jsou dva separátní subjekty. Nicméně ta provázanost mezi obviněnou fyzickou a právnickou osobou je velmi úzká. Je to jako "pupeční šňůra". Přitom často stíhají obchodní korporaci za jednání jejího bývalého zaměstnance, který už třeba pět let pracuje u konkurence a nikdo v korporaci už neví, o co se jednalo. Je ale třeba říct, že dopady trestní úpravy jsou veliké i ve společenské rovině.

Mám klienta, jehož společnost je obviněna, a ve chvíli, kdy se to objevilo v novinách, tak mu volali z banky, u které byl dvacet let, že mu už nevystaví bankovní záruku a ať si raději otevře účet jinde. Ty dopady na obviněnou společnost jsou často velmi citelné, i když se firma nakonec třeba ani neodsoudí. Paradoxně společenské odsouzení, medializace a pošramocená reputace jsou pro takovou společnost větším trestem než skutečný trest uložený soudem. A pokud třeba dostane společnost uložený peněžitý trest v řádech milionů korun, tak tento ráda zaplatí, ale větší problém je, že může trvat deset let, než bude mít čistý trestní rejstřík a nemůže se tak po celou tu dobu vůbec účastnit veřejných zakázek, což ji fakticky zlikviduje. Myslím si, že i na to by měli myslet soudci, když volí trest, který právnické osobě uloží.

Tento sekundární efekt trestu je běžný i u lidí, kteří třeba přijdou z výkonu trestu a také nemohou dělat to, co před odsouzením. V této souvislosti: vznikl současně se zákonem také rejstřík trestů firem, z něhož se po čase vymazávají záznamy?

S novým zákonem se od roku 2012 změnil i zákon o rejstříku trestů. Rozdíl od klasického registru je ten, že rejstřík trestů právnických osob je veřejný, fyzických nikoliv. Každý si může na úřadě zjistit, jestli jeho dodavatel má čistý rejstřík. Při účasti v zadávajícím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek pak je třeba dokládat tzv. způsobilost k účasti v zadávacím řízení, kterou účastník nemá, pokud byl v posledních pěti letech před jeho zahájením odsouzen třeba za korupci nebo podvod. Obecně pak účastníci zadávacích řízení dokládají čistý trestní rejstřík a v případě odsouzení za trestný čin trvá od pěti do 30 let v závislosti na uloženém trestu, než se zápis z trestního rejstříku vymaže.

Jak vypadá soudní řízení s právnickou osobou? U fyzické to je jasné, obviněný sedí u soudu s advokátem a odpovídá na dotazy soudu. Ale firma?

Ono je to v podstatě velmi podobné, jen obviněná firma má často zmocněnce, nebo někoho, kdo ji v trestním řízení vedle obhájce zastupuje.

Ten ale nemusí vůbec vědět, o co jde...

To je právě jeden z problému zákona, u kterých jsme čekali, že je vyřeší novela. Za firmu totiž může vystupovat jen osoba, která v řízení nefiguruje jako svědek. A může se stát, že v rámci řízení byli vyslechnuti všichni, kteří o celém případu něco vědí, jako svědci, a kdo bude potom firmu zastupovat? To úprava úplně neřeší a někdy vyvolává praktické otázky, třeba když za společnost nikdo vůbec nekomunikuje. Jsou tu možnosti ustanovit opatrovníka, což může vést k tomu, že se jím stane někdo, kdo o společnosti nic neví. Neexistují tady žádná pravidla pro volbu opatrovníka. Může třeba opatrovník za obviněnou společnost přijít na policii a doznat se k trestné činnosti, která je společnosti kladena za vinu? Právní úprava tady vyvolává řadu praktických otázek.

Jak je to u nadnárodních firem, když se zahraniční vedení dozví o tom, že její česká pobočka způsobila trestný čin?

Zahraniční vedení nadnárodních a globálních společností na to jsou zvyklá a na podobné situace vytrénovaná. Většinou mají na centrále samostatný útvar, který podobné případy řeší. Ten často vyšlou do konkrétní země, kde se nový trestní případ objeví, a udělají si interní šetření celé věci, aby měli svůj, nezávislý pohled na věc. Tyto společnosti se hlavně bojí korupce ve vztahu k úředním osobám, protože tato je velmi přísně postihována v USA, byť se celý případ jinak stal třeba ve střední Evropě. Z takových případů mají velké nadnárodní společnosti největší obavu, a je to vcelku pochopitelné. Často u takových případů radíme a týkají se i vysokého počtu zemí.

To se musí jejich vedení někdy divit, když jim přijde obvinění

Jsou takové případy, ale vím pouze o jednom či dvou, kdy byla v České republice obviněna nadnárodní společnost. Ve valné většině se zatím stíhaly lokální nebo regionální společnosti. Také zatím nevím o případech, kdy by se stíhaly nadace nebo třeba spolky. Prakticky všechno to zatím byly podnikatelské subjekty.

Zásadní změnou v novele z roku 2016 je možnost vyvinění se, pokud firma prokáže, že udělala vše pro to, aby se nikdo z jejich lidí nedopouštěl trestné činnosti. Firmám se ale vyvinění nedaří. Takhle to zákonodárci chtěli?

Novela je velmi krátká a strohá, byla to poslanecká iniciativa. Celé to vlastně souvisí se zavedením funkčního takzvaného trestního compliance ve firmách. Díky této novele nabyla role compliance ve firmách obecně na významu. V našem právě dokončeném komentáři se snažíme s kolegy popsat, jak by měl vypadat takový funkční compliance management systém a na čem by měl stát. Snažíme se vysvětlit, co mají právnické osoby dělat, aby se v případě selhání jednotlivce mohly vyvinit. Nikdo totiž pořádně neví, co jsou to ta opatření a veškeré úsilí, které má konkrétní právnická osoba vynaložit, aby bylo mohla skutečně vyvinit.

Celá právní úprava vyvinění má jeden odstavec a není k tomu žádná důvodová zpráva. Určitým vodítkem může být veřejně dostupná metodika Nejvyššího státního zastupitelství, ta je ale velmi stručná a spíše analyzuje dosavadní fungování právní úpravy. Nevýhoda této metodiky pak je, že nemáte žádnou garanci, že se s její pomocí dokážete skutečně vyloučit trestní odpovědnost své firmy, i když uděláte vše, co se tam píše. Přesto zavedení možnosti vyvinění považuji za krok správným směrem. Cílem právní úpravy je postihovat pachatele trestné činnosti a ne likvidovat slušné podnikatele. Uvidíme, jak bude vyvinění a trestní compliance fungovat v praxi a jaká se k tomu vytvoří soudní praxe.

Ale statistika loňského roku ukazuje, že se žádné firmě ze stovek obviněných nepodařilo vyvinit. Dvě se o to pokusily, ale státní zástupci se odvolali a případy míří k osudu. Není tedy vyvinění sice dobrý záměr, ale neúčinný?

Myslím si, že je ještě brzo na nějaké závěry. Za prvé je potřeba dát čas policii, státním zástupcům, ale i soudcům, aby se naučily s variantou vyvinění pracovat. Navíc od roku 2012 zase neuplynulo tolik času. Je třeba mít trpělivost. Určitě pomůže i školení státních zástupců, soudců a kriminalistů k tomuto tématu. Novela je pro ně nepříjemná i v tom, že ač platí od prosince 2016, vztahuje se na všechny běžící případy, i když byly zahájeny před tímto datem. Existují staré případy, v nichž se policie musí zabývat tím, jestli třeba v roce 2013 firma měla zavedeny opatření trestního compliance, které po ní bylo v okamžiku spáchání trestného činu spravedlivě požadovat.

Máte už dnes dostatek zkušeností se zákonem na to, aby se dalo říct, že je vhodné udělat další změny zákona o trestní odpovědnosti firem?

Víte, já obecně neustálé novelizování právních předpisů rád nemám. Na druhou stranu máme za sebou více jak šest let zákona. Objevují se tu aplikační nejasnosti a novela, která by tyto nejasnosti odstranila, by byla na místě. Nejen já, ale i řada kolegů z řad advokátů koncepční novelu čekala, ale ta zatím nepřišla. Určitě by bylo na místě také vyhodnotit přínosy a dopady této právní úpravy. Někdy mě zaráží, jak vysoké pokuty se ukládají za kartely ve stovkách milionů korun až miliardách, když průměrná výše pokut uložených právnickým osobám v trestních kauzách je přibližně 170 tisíc korun. Pak si říkám, jestli plní tato právní úprava skutečně svůj smysl.