Bývalý náměstek na ministerstvu financí Ondřej Závodský žaluje vládu kvůli svému odvolání z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy. Důvodem výpovědi bylo podle Závodského to, že nařídil prověřování holdingu Agrofert a služebního bytu nynější ministryně Aleny Schillerové (za ANO). Ministerstvo to nechtělo komentovat. Agrofert vlastnil do loňského února premiér v demisi a exministr financí Andrej Babiš (ANO), poté firmu přesunul kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Na postu náměstka byl Závodský zhruba od začátku roku 2014 do konce loňského roku, na funkci ho navrhli lidovci. Babišova vláda zrušila k začátku letošního roku sedm desítek míst na ministerstvech a úřadu vlády. Na ministerstvu financí byly zrušeny dvě z osmi sekcí, včetně sekce majetku státu vedené Závodským. Své odvolání označuje Závodský za účelové a podal kvůli tomu žalobu k Městskému soudu v Praze.

Důvodem odvolání z funkce bylo podle Závodského například to, že jako náměstek zahájil prověrku hospodaření Agrofertu na státních pozemcích. Dalším důvodem bylo podle něj to, že nechal prověřit, zda tehdejší náměstkyně ministra financí a nyní ministryně Schillerová platila adekvátní nájemné za pronájem státního bytu v centru Prahy. Za byt 1+1 Schillerová platila podle médií zhruba 5000 korun měsíčně včetně poplatků.

Ministerstvo žalobu a výroky Závodského odmítlo komentovat. "Jedná se o svobodné rozhodnutí a právo každého. Ministerstvo financí ho nebude žádným způsobem komentovat," řekl serveru Seznam Zprávy mluvčí ministerstva Michal Žurovec.