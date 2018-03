Pražská Nemocnice Na Homolce ukončila nákupy zdravotnického materiálu přes dceřinou společnost Holte Medical. Poslední objednávky má firma dodat do konce března. To byl také termín, do kterého musela podle nařízení ministerstva zdravotnictví nákupy přes prostředníka ukončit. Hospodařením nemocnice a zadáváním veřejných zakázek se v minulosti zabývaly finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) i soudy.

"Od prvního dubna nemocnice žádné další dodávky zdravotnického materiálu od Holte Medical již přijímat nebude. Veškeré nákupy a dodávky prostřednictvím dceřiné společnosti budou tedy definitivně uzavřeny k 31. březnu 2018," uvedl ředitel nemocnice Ivan Oliva.

Toho ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v minulosti kritizoval, že činnost dceřiné společnosti ukončuje příliš pomalu. V lednu snížil managementu odměny na polovinu a pohrozil personálními změnami, pokud se březnový termín nestihne.

Nákupy přes Holte Medical, která je od ledna loňského roku v likvidaci, nemocnici umožňovaly zdravotnický materiál kupovat díky výjimce v zákoně bez zadávání veřejných zakázek. Loni v listopadu zveřejnil NKÚ závěry kontrol, při nichž zjistil pochybení v nákupu léků v letech 2014 až 2016.

Nákupy přístrojů, technologií a dalších služeb pod vedením dřívějšího ředitele Vladimíra Dbalého se zabývá i soud ve třech větvích případu. Dbalý čelí obžalobě z korupce kvůli přijímání úplatků v řádech milionů korun. Podle dříve zveřejněného auditu utratila Homolka nehospodárně 3,4 miliardy korun. Kromě toho téměř 354 milionů korun vydala neoprávněně.

Současný ředitel Oliva nastoupil jako krizový manažer. Nemocnice podle něj při jeho nástupu dlužila asi 250 milionů korun na úvěrech a pokutách od finančního úřadu. Loni skončila v zisku 16,9 milionu korun, zaplatila i 23,1 milionu korun za splátky pokut.