"Takové ty řeči, že se jedná o nějaký puč, tomu nevěřte, sousede. Všechno proběhlo naprosto v pořádku a podle ústavy. Ministři, kteří nechtěli pracovat pro lidi, odstoupili a nahradili je jiní ministři, kteří vědí, kam tato země má směřovat! I prezident Beneš, největší demokrat, který zakládal tuhle republiku, to schválil. Takže, sousede, nenechte se tu oblbovat nějakými prozápadními řečmi. To je imperialistická propaganda lidí, kteří z nás chtějí udělat satelitní stát Spojených států amerických!"

Obyvatelé vesnice Úboč na Domažlicku ani nedutají, předseda místního národního výboru s uhrančivým pohledem hřímá na celou místnost. Právě přijel z Prahy. Je 25. únor 1948.

Popravdě, nejsou to obyvatelé Úboče, ale deváťáci ze základní školy v pražské Zbraslavi. Už několik hodin se účastní příběhu s názvem Den, kdy se mlčelo. Hrají příslušníky rodin, které v Úboči před 70 lety žily, mohou se bez následků vžít do jejich tehdejší situace a promýšlet, jak a proč se vesničané ve zlomových okamžicích svých životů rozhodovali.

Ze začátku se deváťáci baví, je to pro ně spíš vytržení ze školní rutiny. Jsou ale způsoby, jak je zaujmout a postupně vtáhnout, nebo aspoň většinu. Při probírání, co pro sedláky byl grunt, i z mládence s maskou despektu vypadne - to se přece říká, polévka je grunt. "A maso je špunt, co přijde navrch. Polévka, grunt, je základ. A grunt, to byl prostě statek, základ života sedláků," propojují lektoři Honza a Mája teenagerům souvislosti. Ráno se jim představili jako Jan Staněk a Magdaléna Benešová. A navrhli, ať si všichni tykají a ať klidně deváťáci mluví i bez vyvolání.

Rozdělíme si role. Spory, kdo je chudší, nemají vítěze

Přichází samotný Den, kdy se mlčelo, ale devět dívek a dvanáct chlapců zatím neví, proč a kdo tehdy mlčel. Pro začátek si rozdělují role. Někdo musí být bohatý statkář, někdo chudší. Někdo za války ukrýval odbojáře, někdo je komunista. Někdo byl totálně nasazený a v továrně na motory německých letadel na něj padaly bomby.

Žáci si zároveň kreslí své statky na velké archy papíru. Podvědomě tím k nim získávají osobní vztah. Jako sedláci, kteří po generace zvelebovali svá sídla.

Bajerovi a Žáčkovi se přes celou třídu hecují, kdo z nich toho má více. Obě rodiny jsou chudé, počet slepic by šel spočítat na prstech ruky. "Ve vašem sporu není vítězů, jen poražených," tlumí jejich veselí Staněk.

Zbožní Jehlíkovi, kteří za války pomáhali odbojářům a chovají i řadu koní, jsou na tom lépe. Stejně jako Mastní, kteří se pílí vypracovali, mají elektřinu, 35 hektarů půdy, dvacet krav či 40 prasat. Předseda místního národního výboru - hraje ho Staněk, který moderuje celý příběh - je ostatně před chvílí obešel a pořídil soupis kvůli stanovení dodávek.

Týdny roku 1948 tu ubíhají jako minuty, přicházejí květnové parlamentní volby a další rekvizity: červené lístky Národní fronty vedené komunisty, bílé lístky pro znamení nesouhlasu. Volba je veřejná, žádné plenty a obálky, vždyť my v Úboči se za své názory nestydíme, jak říkal předseda.

Případné bílé lístky si ale mnozí u "volební komise" musí vyžádat a nikdy se to neobejde bez řečí. "Chceš dodělat školu?" ptá se polohlasem Staněk jednoho z žáků, hrajícího syna z nekomunistické rodiny. Všichni v ní vhodili bílý. Syn zaváhá, nakonec sahá pro rudý. Sedlák Jehlík šťouchne komisařku do prstů, v nichž drží rudé lístky, až se rozletí a musí se od voleb pakovat s celou rodinou.

Dopadá to půl na půl a dříve usměvavá lektorka se vžívá do role komunistky z okresu. "Já jsem myslela, že to tady máš zmáklý! Že jsi tu předsedou kolik let a teď nejsi schopný zařídit nějaký přesvědčivý výsledek - na Kladně jsme měli 98 procent - a tady je snad půlka lidí proti nám! Proti mně, že mi hážou lístky do obličeje!"

Jindy sebejistý předseda je v tísni, nikoho se nebojí tolik jako stranických šéfů a bezpečnostních složek, v nichž už komunisté vládnou. "Asi to sousedé špatně pochopili. Já na tom budu pracovat…" pokouší se nejistým hlasem oponovat. "No to teda budeš pracovat," práskne nemilosrdná nadřízená hlasem jako bičem. "Do měsíce tu založíš JZD." Zní to jako hrozba. A taky asi je.

Poneseme následky, že si sedlák chtěl hrát na hrdinu!

Skuteční vesničané tuhle scénu před lety neviděli, ale dokresluje, jak komunisté tlačili na výsledky - a tohle je přece jen seznámení s minulostí, ne historická simulace."To jste udělali pěknou blbost! Protože co se stane, když to takhle povedete? Oni přijdou! My všichni poneseme následky toho, že si Jehlík chtěl hrát na hrdinu! Drž hubu, Jehlík!" utrhává se Staněk coby předseda výboru na statkáře, který chce protestovat proti vykázání od voleb.

Je už jen hůř. Z vesnických amplionů - tedy z reproduktorů nad tabulí - zpívají rudí námořníci, že po celé zemi rozvinou prapory revoluce a strachem poháněný předseda výboru zakládá JZD. A odebírá do něj zvířata skupinám žáků, které představují bohatší rodiny. Někteří, kteří ještě před chvílí hleděli na malé gumové figurky jako na neškodné hračky, si je cpou do kapes, když se odebírání blíží. Jenže marně, je přece už z dřívějška zdokumentované, kolik zvířat mají. "Když vám podepíšu vstup, bude vnuk moci studovat?" vyjednává Jehlík. Chápe, o co jde.

U Suchých zkusili někam schovat ovce - těžko říct kam, ale čísla mluví jasně, mají jich odevzdat šest. Hádají se, prý nemají žádné. "Prodali jste je na černém trhu? To je krádež socialistického majetku!" hřmí předseda výboru, teď už zase na koni. Netrvá dlouho a rodina Suchých dostává soudní příkaz k vystěhování do Jeseníků. Majetek jim propadá.

Mladík, který hraje jednoho člena rodiny Mastných, zkouší vstát, snad aby zachránil ze statku Suchých, co se dá. Ostatní ho zastaví, nechtějí problémy. Právě přece viděli, jak předseda MNV přinutil mladého Bajera veřejně litovat, že si dovolil rozloučit se se Suchými, když odjížděli.

Odpor, který rodiny v Úboči kladly kolektivizaci, je definitivně zlomen březnového večera, když místní komunisté a esenbáci nakráčejí do domu Mastných, kteří odmítli vstoupit do JZD. Dostanou vysoké tresty včetně uranových dolů. Ostatní už vědí, co by je čekalo. Už si nic nedovolí.

Neměli moc na výběr, zjistili deváťáci

Půldenní workshop končí, dotazy se hrnou. "Opravdu tam byli Bajerovi? A jak skončili Jehlíkovi?" Lektoři vysvětlují, že příběhy hlavních obětí komunistické zvůle - Suchých, Jehlíkových a Mastných - odehrávali účastníci i s pravými jmény, zachovala se totiž svědectví pamětníků. Ve skutečnosti se příběh odehrál trošku jinak, vystěhovat se do Jeseníků museli právě Jehlíkovi, ne rodina Suchých.

Je to ale jen detail, důležitá byla možnost prožít si dobové události aspoň trochu očima aktérů, kteří netušili, co přinese další den. "Nikdo z nás nemůže vědět, jak by se v takové situaci zachoval, protože jsme tam nebyli," zdůrazňuje Jan Staněk.

"Překvapuje mě, v čem všem se mlčelo," říká během krátkého povídání po workshopu jeden ze žáků. "Že ti lidi neměli moc na výběr a že o tom vůbec pak chtěli mluvit," přidávají se další. Tahle třída už trochu tuší, pro koho byl únor 1948 vítězný a pro koho ne.