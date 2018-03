Programová jednání o možné vládní spolupráci s ČSSD chce hnutí ANO premiéra v demisi Andreje Babiše uzavřít do poloviny března. Už nynější vládní programové prohlášení obsahuje 60 procent požadavků sociální demokracie, uvedl po středeční schůzce s lídry ČSSD místopředseda hnutí Richard Brabec.

Protože programové průsečíky začaly strany hledat až po volebním sjezdu ČSSD, jsou obdobné rozhovory s komunisty a hnutím SPD dál. Uzavřít by je ANO chtělo koncem příštího týdne.

Na schůzce podle šéfa sněmovního klubu Jaroslava Faltýnka zaznělo, zda může ČSSD zaručit případné vládě všech 15 hlasů, kterými v dolní komoře disponuje. Lídři ČSSD poukazovali na plánované vnitrostranické referendum, jehož výsledky budou pro poslance závazné, uvedl.

Za vzkaz považuje Faltýnek slova vyjednavačů ČSSD, že chtějí záruku, že nebudou jako případní menší vládní partneři přehlasováni. O požadavku budou podle něj vyjednavači diskutovat, až bude na stole.

Podle místopředsedy sociální demokracie Jiřího Zimoly ve středu vyjednavači obou stran probírali "konkrétní programové cíle, ne jen obecné programové priority". K těm podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka patří třeba boj proti lichvě a exekucím či rozvoj chudých lokalit v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Příští týden budou o jednotlivých bodech jednat expertní skupiny. V dalším týdnu 15. března se znovu sejdou vyjednavači. Podle Zimoly by se na jednání mělo mluvit "o pojistkách" spoluvládnutí. "Vedení ANO jsme požádali, aby byli připraveni na požadavek, že nesmí rozhodovat prostá většina," uvedl Zimola. Dodal, že záruku by strana chtěla písemně.

Jednání s ostatními stranami ANO podle Faltýnka povede, dokud nebude mít jasno ve spolupráci s ČSSD. "Dokud se bude jednat, budeme jednat se všemi, kdo mají zájem," uvedl s tím, že finální rozhodnutí má přinést vnitrostranické referendum v ČSSD. To se uskuteční po 7. dubnu, kdy se v Hradci Králové odehraje druhá část volebního sjezdu ČSSD.

Podle Hamáčka vládnutí nynějšího kabinetu v demisi nepředstavuje standardní situaci. "Snažíme se přispět k tomu, aby nenormální stav netrval dlouho, ne se dohodnout za každou cenu," uvedl.

Komunisté chtějí dvoustranné jednání s ČSSD

Ve středu se sešli s nejsilnější stranou i zástupci KSČM. Ti chtějí kvůli budoucí vládě jednat s ČSSD. Chtějí si vyjasnit požadavky, které ČSSD kvůli případné vládní spolupráci na hnutí ANO má. Novinářům to oznámil po jednání s vyjednavači ANO šéf KSČM Vojtěch Filip.

"Zatím to je jednání hnutí ANO s KSČM. Jsem domluvený na tom, že povedeme samostatné jednání se sociální demokracií, protože jsme byli informováni o požadavcích sociální demokracie a potřebuji si je vyjasnit přímo s (předsedou ČSSD) Janem Hamáčkem a jeho týmem," řekl Filip.

S Hamáčkem se chce lídr komunistů na jednání dohodnout ve čtvrtek. Po sociálních demokratech bude požadovat jejich "originál požadavku vůči ANO". Pak se sejdou stranické týmy. KSČM a ČSSD se shodují třeba na zrušení karenční doby. "Jsme přesvědčeni, že v tomto můžeme postupovat společně," dodal Filip a zopakoval, že KSČM do kabinetu nevstupuje, jedná jen o programu.

Podle Filipa se komunistům s ANO podařilo dohodnout na investicích do rozvoje bydlení, startovacích bytů či bytů pro seniory. Shodu našli i v tom, že by pětileté děti měly chodit do školky. Dohodu hledají na pravidlech pro obchodní řetězce v zákonu o významné tržní síle. KSČM je spokojena se změnami v důchodech, které už nyní chystá Babišova vláda v demisi a které oslabují zásluhovost. Prosazuje, aby se přidávalo všem důchodcům stejně. Jednat chce o zvyšování minimální mzdy, dále o resortu obrany, spravedlnosti a o zahraniční politice.

Podpora SPD má záviset na plnění programu

Hnutí SPD jednalo s premiérem v demisi a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem o možnosti podpory menšinové vlády expertů ANO. Po schůzce s vyjednavači ANO zopakoval předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala, že jeho strana nemá ambici do vlády vstupovat. Programová jednání, která chce SPD uzavřít do konce příštího týdne, mají vést k prosazení priorit hnutí do vládního prohlášení a do legislativní plánu menšinového kabinetu.

"V případě, že by vláda program plnila, nevyvolávali bychom nedůvěru, ani bychom pro ni nehlasovali, kdyby ji vyvolal někdo jiný," popsal Fiala formát, který SPD prosazuje. Při jednání o programu SPD podle Fialy došlo s ANO ke shodě na 85 procentech z více než třech desítek bodů, kompromis ve zbývajících 15 procentech budou vyjednavači ladit v příštím týdnu. "Jediným velkým problémem, který zůstává, je zákon o obecném referendu," konstatoval s odkazem na neochotu ANO umožnit hlasování i o zahraniční politice.

Babiš v posledních týdnech hovoří hlavně o možnosti vytvořit kabinet spolu s ČSSD s podporou komunistů. Fiala řekl, že v tom případě nechápe, proč šéf ANO hnutí SPD zve k jednání. "Je otázka, jestli my tuto vládu budeme podporovat za jakoukoli cenu. To rozhodně nebudeme. A to si taky musí pan premiér Babiš uvědomit," uvedl.