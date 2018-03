Dlouhých šest let byl šéfem jedné z hlavních českých partají, čtyři roky řídil vládu, ale po loňském listopadu se po něm téměř slehla zem. Vyhýbal se médiím, navzdory svému poslaneckému mandátu nevystupoval ve sněmovně, chyběl na nedávném sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Než v tomto týdnu poskytl interview Hospodářským novinám, daly se jeho názory na současný politický vývoj odhadovat jen podle twitterových zpráv, které občas napsal.

Sobotkovo záměrné odmlčení je vzhledem k sedmiprocentnímu výprasku strany ve volbách pochopitelné. Dává zapomenout na staré spory. Ovšem tím, že se expremiér nechal loni v říjnu zvolit poslancem, zůstal chtě nechtě ve středu politického dění. A dvojnásob to platí v situaci, kdy ČSSD jedná s hnutím ANO o sestavení vlády. Sobotka, jehož spor s šéfem ANO Andrejem Babišem loni po letech doutnání přerostl v otevřený konflikt kdo s koho, může už brzy rozhodovat, jestli takový kabinet dostane či nedostane důvěru.

Že se expremiér už teď staví poměrně nekompromisně na odpor, nemohlo nikoho překvapit. S nevyzpytatelným Babišem (i s prezidentem Milošem Zemanem) má ty nejhorší zkušenosti. Když se k tomu připočtou četné analogie současného vývoje s okolnostmi právě připomínaného komunistického převratu z února 1948, není divu, že to Sobotku vyprovokovalo k aktivnější podpoře protikomunistického liberálního proudu v ČSSD.

Současné vedení sociální demokracie zatím Sobotkův odmítavý přístup k vládnutí s Babišem a komunisty příliš neřeší. "Bavili jsme se o tom, jeho názor na tuto věc respektuji. S prvním místopředsedou Jiřím Zimolou vedeme jednání o možné vládě, jejichž výsledek zatím nelze předvídat," uvedl pro HN předseda ČSSD Jan Hamáček.

Odvážně proti Fierlingerům

Celých šestnáct let pobytu ve vysoké politice (od roku 2001) musel Sobotka čelit výtkám, že není ani ryba ani rak. Říká-li dnes s úlevou, že teprve teď si může dovolit vystupovat v souladu se svým svědomím, je to pozdě.

Přesto stojí za pozornost, že expremiér v posledních dnech nejenže retweetoval čili šířil dál publikované tweety o nezákonném a protiústavním počínání KSČ během puče, ale sám třeba považoval za nutné zastat se "únorového" předsedy sociální demokracie Bohumila Laušmana. "Tehdy ještě netušil, že i on skončí v komunistickém kriminále, Komunisté popravili jeho zetě Nechanského, vězněna byla Laušmanova žena i dcera…," připomněl.

V jiném tweetu zase Sobotka zdůraznil, že "jako obvykle byla i v únoru 48 ČSSD rozdělena. Proti Fierlingerovu křídlu odvážně bojovali Majer, Beneš, Holub, Peška, Dundr, Bernard, Gorner, Sedlák a další. Prohráli, ČSSD se k demise nepřipojila. Komunisté jim to nikdy nezapomněli, čekaly je kriminály, pronásledování, emigrace." To už není jen Sobotkova solidarita s Laušmanem. To je přímý vzkaz Andreji Babišovi: proti koalici ČSSD a ANO s podporou komunistů dnes v sociální demokracii také stojí odhodlaná vnitrostranická opozice.

Opět jazýčkem v politice

Sobotka ví, že v patnáctičlenném poslaneckém klubu ČSSD není s odmítavým postojem k vládnutí s Babišem sám. Negativní zkušenost s šéfem ANO má Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec, Jan Birke, Alena Gajdůšková i mnozí další. Babiš tak pro svůj vládní tým nemůže počítat s teoretickou většinou 108 poslanců. Možná by ani neměl většinu.

Kdyby dnes Sobotka vystoupil s jakoukoli otevřenou kritikou politiky ČSSD, hned by měl právem na talíři, že zrovna on nemá co říkat. Ačkoli jeho vláda byla úspěšná, samotný poražený expremiér je ve straně tabu. I nový předseda Jan Hamáček si dává záležet, aby se co nejméně podobal svému uhlazenému, introvertnímu a necharizmatickému předchůdci. Sobotka je vnímán jako muž, který dlouhá léta nadbíhal tu tradičním, tu modernistickým voličům ČSSD. Střídavě vysílal protichůdné signály, že Zeman je i není vhodným kandidátem na prezidenta. Při návštěvě v USA vyzdvihoval havlovskou politiku ochrany lidských práv ve světě, zatímco jindy spolu se Zemanem a dalšími vysokými ústavními činiteli adoroval spolupráci s komunistickou Čínou.

Výsledek snahy zakrýt rozklíženost strany a ulovit co nejvíc voličů byl ale přesně opačný. Sobotkovská sociální demokracie zůstala nejednotná a navíc se stala nečitelnou pro voliče. Tradiční levicový elektorát jí přetáhlo Babišovo hnutí ANO. A pro liberální městské voliče se nestala dost atraktivní.

Navzdory tomu dnes Sobotka drží v rukou silnou páku. Jako neodvolatelný poslanec může politiku ovlivňovat docela mlčky a možná efektivněji, než dřív. Nemá co ztratit, stejně jako ostatní členové klubu ČSSD. Zatímco loni musel kvůli tehdejšímu neústupnému ministru financí Babišovi nastavovat premiérský krk, teď má naopak šanci trestně stíhaného předsedu vlády zabrzdit.

S přispěním Radka Bartoníčka