S prvním březnem začala platit některá nařízení Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb. Kromě toho, že oddálil start třetí a čtvrté vlny na neurčito, nařídil vloni v prosinci soud některé úlevy a změny ve vydávání účtenek a jejich odesílání elektronickou cestou na servery finanční správy. Hlavní změny jsou dvě: EET se už nevztahuje na platby prováděné kartou jak v kamenných prodejnách, tak přes internet a účtenky už také nemusí obsahovat DIČ.

"Jsem rád, že alespoň na platby kartou už nemusíme účtenky vydávat. Ušetříme tím čas," kvituje výrok Ústavního soudu majitel pražského hodinářství Jiří Volavka. V ruce přitom drží dopis od svého poskytovatele systému na odesílání každé vydané účtenky s instrukcemi, čeho všeho se od března týkají. Kromě osvobození plateb kartou od EET tam je také možnost neuvádět DIČ na účtenkách. Zatímco platby kartou vyjmuli soudci z EET kvůli tomu, že už zanechávají dostatečnou elektronickou stopu, a jsou proto v případě kontroly dohledatelné, DIČ zmizí z účtenek kvůli ochraně osobních údajů. U živnostníků totiž obsahuje jejich rodné číslo a jeho zveřejňování na účtenkách některým vadilo.

Na změny se museli připravit i poskytovatelé softwaru a pokladen. Například O2 eKasa uvolnila novou verzi softwaru jen pár hodin před vypršením termínu, kterým byla poslední únorová půlnoc. "Uživatelům umožňuje vypnout takzvanou fiskalizaci při platbách kartou, případně vypnout zobrazování DIČ fyzické osoby. Vzhledem k počtu našich zákazníků registrujeme zesílený zájem o aktualizaci pokladen eKasa, nicméně vše probíhá standardně bez vážnějších komplikací," potvrdil Bohumír Šaffek, manažer projektu O2 eKasa.

Ne všichni prodejci však změny netrpělivě očekávali. Například v karlínském květinářství tisknou účtenky v původním režimu. "Vydáváme je dál i při platbě kartou," potvrdila prodavačka Bohuslava Eliášová. A jsou i obchody, kde změny ani nezaznamenali a dozvěděli se je až při dotazu reportéra Hospodářských novin. "To je dobrá zpráva. My místo účtenek tiskneme faktury, ale je dobré vědět, že při platbě kartou to není potřeba," řekla vedoucí prodejny Barvy a laky Romana Víchová.

Změny se dotknou i samotných zákazníků, pokud se účastní loterie vydaných stvrzenek Účtenkovka. Při zadávání získané účtenky do slosování prostřednictvím webové stránky bylo nutné zadat DIČ obchodníka. Pravidla totiž říkají, že od každého prodejce může zákazník zadat jen jednu účtenku za den. Nyní ale budou některé vydané stvrzenky bez tohoto identifikačního údaje. "Pravidlo, že z účtenek vystavených od jednoho obchodníka v jeden den lze zaregistrovat pouze jednu, zůstane zachováno. Jeho dodržování budeme kontrolovat pomocí vnitřních kontrolních mechanismů," uvedl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

V praxi to pro uživatele loterie znamená, že při přihlašování své účtenky zadají o jeden údaj méně a doklad identifikují pouze pomocí prvních šestnácti znaků z kódů FIK nebo BKP, které jsou na každé účtence.

Ústavní soud zrušil některé části zákona o EET v polovině loňského prosince. Částečně tak vyhověl žalobě některých poslanců za ODS, kteří požadovali zrušení elektronické evidence tržeb. Ústavní soudci zrušili také plánovaný start zbývajících dvou fází EET, přičemž třetí vlna byla původně plánovaná právě na letošní první březen. Obory, na které se mají zbývající fáze vztahovat, totiž definovalo vládní nařízení, přičemž podle soudců by měly být takové změny dány zákonem. Třetí vlna se měla týkat zejména svobodných povolání a podnikatelů v dopravě či zemědělství, do čtvrté se měla zapojit řemesla a zbylí výrobci.

Ministerstvo financí už má proto připravenou novelu, jejíž schválení očekává během jednoho roku. Následně hodlá spustit jednu "supervlnu", do níž se najednou zapojí všichni zbývající podnikatelé a firmy.