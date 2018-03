Češi bohatnou a dopřávají si kvalitnější drogy. Trh s drogami se ale výrazně změnil. Díky Darknetu a kryptoměnám si může hodně lidí objednat drogu až do domu.

"V hledáčku máme ale převážně lidi, kteří dovážejí, vyvážejí a obchody s drogami organizují. Nejdeme primárně po lidech, kteří s drogami experimentují a občas si něco koupí přes Darknet pro vlastní potřebu," říká ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Kvůli současnému fenoménu musela centrála vytvořit i nové pracoviště, které zaměstnává specialisty na informační technologie se znalostmi z policie a práva.

Společnost v Česku bohatne. Jsou lidé ochotnější si připlatit za kvalitnější a dražší drogy? Třeba kokain se na ulici často prodával naředěný.

Dal se i v minulosti sehnat kvalitní. A ano, kokain zůstává statusovou drogou. Jestli roste počet lidí, ale nevíme.

Zeptám se jinak. Roste počet záchytů těchto kvalitních drog?

Nabídka těchto drog se zvyšuje. Lze tedy usuzovat, že se zvýšila i dostupnost, což může souviset i s kupní silou lidí.

Doháníme trochu Západ, kde je kokain populárnější?

U nás je ta skladba úplně jiná. Největší podíl u nás má pervitin, pak samozřejmě marihuana a heroin, případně jiné opioidy. Na zbylá tři procenta připadají všechny ostatní drogy.

Na druhou stranu se teď hodně lidí začalo zajímat i o omamné látky, které se dají najít v přírodě.

Experimenty s přírodními látkami jsou na vzestupu. Jsou to různé kůry stromů nebo plody rostlin. Stále bych to ale označil na úrovni experimentu; a je otázkou, zda je motivace duchovní, náboženská či sebepoznávací. V médiích je patrná i renesance zájmu o psychedelika a o jejich využití v lékařství.

Trh s drogami se hodně změnil, když přišly kryptoměny a Darknet. Hodně lidí si může vlastně objednat drogu až domů a zaplatit ji bitcoinem. Jak se tomu dá čelit?

Velmi obtížně a ten fenomén je velmi komplikovaný. Z posledních statistik se ukazuje, že ten skrytý internet Darknet, který obchoduje s komoditami, je z 60 procent tvořen právě drogami. To není úplně malé číslo. Vznikají malé kuchyňské varny, které se zaměřují na prodej přes internet a nemají tu klasickou síť klientů. Obchoduje se ale i s látkami, které se využívají k výrobě drog.

Co se proti tomu dá dělat?

Aktivně se zabýváme otevřeným i skrytým monitorováním internetového prostředí. Na rozdíl od ideologických zločinů máme výhodu v tom, že tam vždy figuruje nějaká látka a člověk.

Češi na Darknetu prodávají, nebo spíše nakupují?

Spíše prodávají. Co se týče prodeje a nákupu tímto způsobem, používají ho i lidé, kteří nejsou napojeni na kriminální prostředí. Řadu lidí láká, že si mohou ty drogy takto objednat anonymně a z pohodlí domova. Převažují tak lidé, kteří mají tu drogu jen pro svou vlastní potřebu.

Bitcoiny a Darknet jsou tu už řadu let. Známý e-shop Silk Road, kde se daly koupit zbraně i drogy, byl spuštěn v roce 2011. Kdy se ten fenomén začal projevovat u nás?

První případ jsme řešili už v roce 2014 na mezinárodní úrovni. Nemáme o tom ale moc údajů, jedná se o desítky případů. Priorita této agendy u nás ale stoupá. V tom základním hledáčku máme převážně lidi, kteří dovážejí, vyvážejí a ty obchody organizují. Nejdeme primárně po lidech, kteří s drogami experimentují a občas si něco koupí přes Darknet pro vlastní potřebu.

Nemuseli jste kvůli rozmachu technologií změnit v některých případech způsob práce?

Před několika lety jsme založili takové malé pracoviště, které se opravdu zabývá jen touto problematikou. Pracuje tam méně než deset lidí. Nejde jen o IT experty, potřebují i policejní zkušenosti, musí mít právní povědomí. Musíme si ale uvědomit, že boj proti velké kybernetické kriminalitě je záležitostí celé policie a řeší to velká policejní pracoviště. To naše s nimi samozřejmě spolupracuje.

Česko je ale stále zatím více známé svými varnami než obchody na internetu. V posledních letech jste byli úspěšní s jejich likvidacemi. Daří se vám přerušovat tok pervitinu do západních zemí, kde je po něm velká poptávka?

Naše drogy jsou kvalitní a levné pro západoevropský trh. Co prožíváme v Česku, je stále ještě nekulminovaný nárůst velkoobjemových varen pervitinu. Mají společného jmenovatele a to jsou vietnamské kriminální skupiny. Zapojení vietnamské kriminální subkultury se datuje od roku 2007, kdy přistoupili k pěstování marihuany pod umělým osvětlením. Od roku 2011 se přiklonili k produkci pervitinu. A ten trend výskytu velkých laboratoří pokračuje dosud. Loni jsme jich objevili devět, které se orientovaly na vývoz.

Češi jsou ale naopak v popředí žebříčku v užívání měkčích drog, konkrétně marihuany a alkoholu. Podle statistik jsou Češi v popředí evropských žebříčků v užívání marihuany a alkoholu. Bojíte se, že se kvůli poskládání sněmovny pravidla pro užívání marihuany ještě uvolní? Třeba piráti argumentují i tím, že legalizace marihuany může přinést do státní pokladny miliardy korun navíc.

Nebojím. Ty legalizační argumenty dobře znám. Je potřeba se u těch ekonomických výhledů a plánů podívat na další společenské náklady. Je potřeba se například podívat na zdravotní rizika, která jsou u marihuany jasně popsaná, a na to, kolik by jejich léčení stálo. Žádnou takovou gramotnou ekonomickou studii jsem ale ještě neviděl.