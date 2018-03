Předseda KSČM Vojtěch Filip nechápe důvody demonstrací proti zvolení expolicisty Zdeňka Ondráčka (KSČM), který před listopadem 1989 zasahoval proti odpůrcům tehdejšího komunistického režimu.

Ondráček byl v pátek na pátý pokus těsně zvolen do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Kritici prý nejsou demokraté a nerespektují pravidla občanské společnosti, uvedl v neděli Filip v pořadu Partie televize Prima. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v pořadu naopak právo demonstrovat hájil.

"Nechápu, proč by se měly organizovat nějaké občanské demonstrace," řekl Filip. Demonstrace se chystá na pondělí v řadě měst, v Praze má být podle organizátorů nakonec na Václavském náměstí, ne na Národní třídě; účast v neděli odpoledne přislíbilo přes 10 000 lidí.

Ondráček byl podle předsedy KSČM zvolen jako každý jiný poslanec a má prý pro funkci nejlepší předpoklady. Kritici podle Filipa "nerespektují nic, co by v občanské společnosti mělo být" a "jenom prokazují, že nejsou demokraté".

Bělobrádek naopak uvedl, že demonstrací lidé vyjadřují svou svobodnou vůli. "To je demokracie," uvedl.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš v Otázkách Václava Moravce v České televizi uznal právo veřejnosti demonstrovat, byť s důvodem protestů nesouhlasil.

Předseda KSČM také uvedl, že nevidí nic tak špatného na zásahu policejního pluku proti demonstrantům v roce 1989. Policisté podle něj jen zajišťovali bezpečnost.

"Já opravdu nevnímám to, že by tohle mělo být něco špatného, protože my potřebujeme, aby se lidé cítili bezpečně a policie fungovala," prohlásil.

Filip hájil Ondráčka tím, že policejním pohotovostním plukem musel projít každý policista. Ondráček podle předsedy komunistů konal jen svou povinnost, nejednal nad rámec rozkazu.

Bělobrádek poznamenal, že i nacisté se vymlouvali, že jednali podle rozkazu a zákonů. Poznamenal, že Ondráček nad svým působením za totalitního komunistického režimu nevyjádřil žádnou sebereflexi.

Poukázal na to, že Ondráček byl do čela komise zvolen hlasy faktické sněmovní koalice ANO, KSČM a SPD, na což poukázali i předseda STAN Petr Gazdík a místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Působení u komunistické policie Ondráček nelituje. "V profesním životě bych žádné věci neměnil. Já se domnívám, že jsem nikdy neporušil zákony této země," uvedl v pátek po zvolení Ondráček.

Podle nedělního Dolejšova vyjádření v ČT Ondráček "neřekl, že mlátit lidi je v pořádku", jeho vyjádření ale místopředseda KSČM pokládá za nedostatečné. Represe na náměstích byly potlačováním politických svobod a křečí konce bývalého režimu, konstatoval Dolejš.

Podle Gazdíka Ondráčkovy výroky dokazují, že se KSČM nezměnila a je stejnou stranou jako předlistopadová KSČ. "Zpětně mě velmi mrzí, že jsme historicky ani v ODS nenašli odvahu komunistickou stranu po sametové revoluci zakázat," uvedla Udženija.

Ondráčkovo zvolení do čela komise pro kontrolu GIBS budí pozornost v souvislosti s informací, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval v únoru dvakrát jejího ředitele Michala Murína, aby se vzdal funkce. Babiš uvedl, že v něho nemá důvěru a pochybuje o jeho morální a profesionální integritě. Pochyby má také o hospodaření inspekce. Murín rezignovat nehodlá.