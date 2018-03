Jak jste oslavil 25. únor?

V sobotu jsem otevíral kancelář v Poděbradech a v neděli se mi podařilo být s rodinou, tak jsme šli s manželkou a nevlastní dcerou do poštovního muzea, kde je výstava 200 let poštovních schránek. Takže jsem nic "neslavil".

Vidíte v událostech před 70 lety nějaké poučení?

Poučení je takové, že člověk musí být bdělý. Nejde o to, která ideologie se dostává nahoru, jestli ta komunistická, nebo stát jako firma. Pattern je ale podobný – i teď se projevuje role prezidenta v ustavování vlády, požadavek na koaliční zastoupení stran atd. Laciný argument říká, že Hitler se taky dostal k moci demokraticky, a situace v Turecku vzešla z demokracie. Často jde o drobnosti, například požadavek v rámci boje proti terorismu monitorovat Facebook, znát účty uživatelů… A jakmile se to hodí, tak se liberální demokracie schová do šuplíku a začnou se dělat čistky proti opozici.

Říkáte, že je třeba být bdělý. Jak bdělí jsou Piráti?

Díky úspěchu ve volbách máme masivní přístup do médií. Snažíme se proto na věci kolem sebe upozorňovat. Když se nechá nerušeně znít nejsilnější hlas, který v danou chvíli třeba neříká pravdu, tak má nejsilnější politický diskurz. Proto je pro mě důležité vystupovat a racionálně ukazovat věci, jak jsou. Tím lze vyvolat tlak veřejnosti, protože jestli politici něco počítají, tak jsou to procenta vlastní popularity.

V novém Respektu najdete: Hlavní komentář: Babišovy čelisti: Proměna české politiky k horšímu se zrychluje Agenda: Jak pražský detektiv chytal teroristu a vyvolal střet s Tureckem O kom se mluví: Smrt novináře Jána Kuciaka The Economist: Plasty a životní prostředí: jak reálně mu škodí? Kontext: Tajemná hra kolem čínského poradce Miloše Zemana Když dojdou lidi: Jak se Česko stalo nejzaměstnanější zemí v Evropě a kudy vede cesta dál Kultura: Výrazný hlas současného popu Dua Lipa Civilizace: Akta Pentagon: Proč američtí prezidenti včas neukončili vietnamskou válku

A co rozkrýváte?

No já nevím… Během Vánoc, kdy byla většina poslanců na dovolené, tak Andrej Babiš upevňoval moc své vlády, provedl personální čistky v řádu desítek lidí ve státní správě, na poli náměstků, a jede dál. Mezi 25. a 28. prosincem se začal upravovat jednací řád sněmovny kvůli snazšímu fungování jednobarevné vlády, ruší se meziresortismus. Když se projednávala novela zákona o státní službě, tak to měla ministerstva pouhých sedm dní. Prostě tyhle věci je třeba ukazovat.

Ukazovat znamená mluvit o tom? Není to málo?

Tak my normálně děláme legislativní práce. Kromě toho je důležité neustále vstupovat do veřejného prostoru a jít naproti lidem, aby věděli, co se děje. To je teď naše role. Zabírat různá média a mít cílové skupiny rozprostřené. Andrej Babiš to zná, a proto má takovou podporu – přes média má největší zásah.

Babišova popularita ale stojí asi i na jiných věcech. Takže znova – není vystupování v médiích málo?

Vy mluvíte, jako by tady nebylo 22 Pirátů deset hodin denně. Ve sněmovně však funguje jednoduchá matematika: je tady neformální koalice ANO, KSČM a SPD, která má 115 hlasů. Piráti jich mají 22. Strašně mi vadí, když to někdo nevidí. Pokud se podíváme na předchozí volební období, tak kdykoli ANO v koalici chtělo prosadit něco, na co nemělo podporu, tak ochotně přispěchali komunisté a poslanci hnutí Úsvit.

Čeho se vám povedlo dosáhnout?

Přítomnost strany v Poslanecké sněmovně má obrovskou výhodu. A nejde jen o to, že se hlasuje, ale je to o celém mediálním tahu. Díky tomu jsem mohl řešit chystanou likvidaci odboru protidrogové politiky na Úřadu vlády.

Nevím, jestli to bylo vedené tím, že si Jindřich Vobořil dovolil kritizovat Babišovu snahu přesunout pivo do lehčí daňové zátěže. Vobořil prohlásil, že v zemi, kde se adoruje alkohol, nemá smysl dělat racionální protidrogovou politiku.

Když jsem se dozvěděl, že má být jeho odbor zlikvidovaný, tak jsme rozjeli kampaň přes Mladou frontu, interpeloval jsem ministra, bavili jsme se s lidmi z OSN o tom, že je nesmyslné likvidovat jediný funkční odbor na poli řešení drogové problematiky, a Andrej Babiš couvl. Dokonce řekl, že tam naleje dalších 100 milionů.

Takže evidentně ta práce se takhle musí dělat, není to jenom to vyjednávání v parlamentu, ale taky o mediální práci.