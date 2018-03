Poslanecký klub hnutí ANO bude v úterý jednat o návrhu na odvolání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Novinářům to v pondělí řekl ve Zlíně premiér Andrej Babiš (ANO).

I komunisté situaci kolem Ondráčka proberou na úterním jednání poslaneckého klubu. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je to zásadní otázka i pro případnou podporu KSČM Babišově vládě. Vyjádřit se k věci chce až po schůzce s Babišem.

"Své stanovisko k této věci, která má zásadní vliv, sdělím po osobním jednání s panem předsedou Babišem," napsal v textové zprávě na dotaz, zda zvažovaný krok ANO nějak změní postoj KSČM k druhému Babišovu kabinetu. Komunisté s ANO vyjednávají o zabudování svých programových priorit do vládního prohlášení s tím, že jsou ochotni druhou Babišovu vládu tolerovat.

Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela komise zvolen na třetí pokus minulý pátek a volba vzbudila kontroverze, jak kvůli jeho minulosti, tak pro jeho současný postoj k ní. Ondráček už dřív prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. Proti zvolení mají v pondělí večer protestovat lidé v 11 městech České republiky. Babiš v neděli na svém Facebooku uvedl, že navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise.

Babiš, který je v pondělí s částí ministrů na návštěvě Zlínského kraje, odmítl komentovat, zda jej už Filip oslovil s žádostí o setkání, jak o tom předseda KSČM psal na sociálních sítích. "My se určitě brzy potkáme, určitě to nebude v přímém přenosu v médiích," řekl v pondělí novinářům Babiš. Dodal, že klub ANO byl v daném případě rozpolcený, neví, jak úterní jednání dopadne, a nechce spekulovat.

Opoziční politici totiž v pondělí premiéra v demisi kritizovali, že bez poslanců ANO by Ondráček nebyl zvolen, a Babiš tomu mohl lehce zabránit.

"Je pravda, že pokud bychom byli velice důrazní, asi by to tak nedopadlo. Na druhé straně je jasné, že to nebylo zvoleno jen našimi hlasy," uvedl v pondělí Babiš, který podle svých slov nyní vyzval Ondráčka, zda může zvážit omluvu. Babiš zdůraznil, že opakovaně vyzýval komunisty, aby navrhli jiného kandidáta. "Ten post byl domluven všemi parlamentními stranami, mám pocit, že se to zase nějak zneužívá na nějaké politické záležitosti," prohlásil premiér.

Přiznal, že jeho reakci ovlivnila i nevole veřejnosti proti zvolení Ondráčka. "Samozřejmě situace byla ovlivněna, i našim sympatizantům se to nelíbí," uzavřel Babiš.

Poslanci hnutí Starostové a nezávislí v otevřeném dopise v reakci na Babišovo nedělní vyjádření uvedli, že by neměl svádět na jiné odpovědnost za Ondráčkovo zvolení.

Zvolení Ondráčka podle STAN prokazatelně umožnili právě poslanci Babišova hnutí a premiér by neměl na toto téma účelově lhát a ohýbat realitu.

Podobně jako starostové se vyjádřili předseda ODS Petr Fiala a bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

"Tímto Vás žádáme, abyste ve svých veřejných prohlášeních na toto téma účelově nelhal a nesváděl odpovědnost za tuto volbu na nás," napsali poslanci STAN. "Nevěříme, že někdo ve Vámi vlastněném hnutí by šel proti Vašemu názoru. Pokud byste Ondráčka do čela komise pro dohled nad GIBS nechtěl, umíte to zařídit jednou hromadnou smskou," dodali.

Podobně reagoval na Babiše i předseda ČSSD Jan Hamáček. "Stačilo, aby Andrej Babiš svým poslancům doporučil pro kandidáta KSČM nehlasovat. Namísto toho premiér v demisi naprosto účelově a cynicky otočil poté, co se proti volbě postavilo veřejné mínění," sdělil Hamáček s odkazem na pondělní demonstrace proti Ondráčkovi.

Stejného názoru je Sobotka. "Zvolení Ondráčka zařídil Babiš. Je zcela vyloučeno, aby více než 50 poslanců ANO hlasovalo pro Ondráčka proti Babišově vůli. Babiš se ale v politice důsledně řídí nikoliv hodnotami a programem, ale průzkumy veřejného mínění. Proto včera (v neděli) změnil názor," napsal bývalý premiér na Twitteru.

"Komunista Z. Ondráček byl zvolen předsedou komise pro kontrolu GIBS poslanci hnutí ANO. Nemuseli to udělat, nikdo je k tomu nenutil. I proto jsem včera (v neděli) pana premiéra v demisi vzal za slovo a vyzval ho, ať podpoří náš návrh na Ondráčkovo odvolání," uvedl na Twitteru Fiala. ODS na stranickém twitterovém účtu ironicky uvedla, že poslanci ANO volbou Ondráčka vrazili Babišovi dýku do zad.

Babiš v neděli večer na svém Facebooku uvedl, že podle páteční ranní debaty na klubu ANO "bylo vidět, že zhruba polovina našich pro Ondráčka hlasovat nebude". Odvodil z toho, že Ondráček získal hlasy 33 přítomných poslanců ANO a 30 přítomných poslanců za SPD a KSČM a že dalších 16 hlasů proto musel dostat od ostatních stran z Demokratického bloku, tedy 48 poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Autoři dopisu obvinili premiéra z "ohýbání reality". Poukázali na to, že ANO podle jeho vedením od loňských sněmovních voleb spolupracuje s komunisty, tedy s lidmi, kteří minulý režim relativizují nebo přímo hájí. "Jste to Vy, kdo je v současnosti stále veden ve svazcích StB jako agent, který si teď s KSČM rozděluje výbory a komise v Poslanecké sněmovně," uvedli.

Autor iniciativy a místopředseda STAN Vít Rakušan vybídl ostatní poslance, kteří pro Ondráčka v pátek v tajné volbě nehlasovali, aby se k dopisu připojili.