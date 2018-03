Komunista Zdeněk Ondráček odstoupil z pozice šéfa komise pro kontrolu GIBS. Oznámil to na úterní schůzi Poslanecké sněmovny. Na úvod svého projevu nazval ostatní demokratické strany, které protestovaly proti jeho zvolení do komise, demokratickou žumpou. V tu chvíli začali poslanci těchto stran bušit do lavic. Ondráček jim jen poděkoval za potlesk a prohlásil, že se někteří členové TOP 09, ODS nebo STAN snažili zorganizovat lynč na něj, a že mu dokonce vedení sněmovny nabízelo odvoz a ochranu.

Ondráček proto odstupuje z obav o bezpečnost svou a svojí rodiny. Tlak ze strany ostatních stran ani tisíců lidí, kteří proti jeho zvolení protestovali v pondělí na náměstích velkých měst, ho prý k odchodu přimět nemohl. Protestujících v ulicích byly podle Ondráčka jen desítky nebo stovky. "Rezignuji na post předsedy pro kontrolu GIBS. Neodstupuji z této funkce, protože tu je pár křiklounů na ulici, ale protože jsem vyhodnotil bezpečností situaci sebe a svojí rodiny," zakončil svůj projev Ondráček.

Komunista Ondráček nás nazval jako demokratickou žumpu. To mi lichotí. — Petr Gazdík (@petrgazdik) 6. března 2018

Ondráčkův konec v čele komise ještě před tímto vyjádřením potvrdil šéf KSČM Vojtěch Filip. "Štvanice, která je na něj a na jeho rodinu, je nechutná a odporná. Ať si každý sáhne do svědomí, co vůbec dělá, útočit na jeho děti a jeho rodinu je opravdu nechutnost," prohlásil emotivně Filip, který prý s Ondráčkem o jeho rozhodnutí ještě nemluvil. Na otázku, zda KSČM do komise nominuje někoho jiného, stroze odvětil: "To nechte na nás."

Pavel Kováčik: Anabáze Ondráček je ukončena. Jaký další důvod podněcovat vzájemnou zášť a nenávist si "hodná" pravice najde nyní? #gibs #Ondracek #snemovna — KSČM (@czKSCM) 6. března 2018

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek ocenil sebereflexi Zdeňka Ondráčka, který odstoupil z postu šéfa pro kontrolu GIBS.

Ukazuje se, že odpor, vytrvalost a protesty ještě zabírají. Odstoupení Zdeňka Ondráčka je dobrým krokem, ještě lepší by bylo, kdyby nebyl do čela komise pro kontrolu GIBS nikdy zvolen. — Petr Fiala (@P_Fiala) 6. března 2018

Rozhodnutí pana poslance Ondráčka odstoupit z čela komise pro GIBS vítám. Téhle šarády jsme ale mohli být všichni ušetřeni, kdyby ho hnutí ANO od začatku nepodporovalo. — Jan Hamáček (@jhamacek) 6. března 2018

"Jsme rádi, že se pan Ondráček rozhodl k tomuto kroku, že jsme nemuseli přistupovat k jeho odvolávání. Kdyby k tomu kroku došlo, tak jsme chtěli, aby bylo veřejné. Aby se ukázalo, kdo pouze mluví a kdo hlasuje," řekl po jednání předseda poslaneckého klubu a místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Dodal, že teď bude hledat konsensus mezi stranami na obsazení komise pro kontrolu GIBS.

Poslanec ANO Jiří Bláha přirovnal situaci komunisty Ondráčka k procesu s Miladou Horákovou, kterou nechal totalitní režim popravit ve vykonstruovaném a vylhaném procesu. "Já vám řeknu, jak to cítím. Jestliže tu chceme nové procesy jako s paní Horákovou nebo s lidmi, s továrníky, kteří byli vyhánění z továren, a bylo všelidové hlasování a byla všelidová podpora, tak dělejme to, co děláme. Opravdu hon na čarodějnice a veřejné odsouzení jednoho člověka. Tak to dělejme a chováme se stejně jako ti komunisti a to já nechci."

Ondráčkovo páteční zvolení vyvolalo masové protesty. V Praze a dalších velkých městech v pondělí večer protestovaly desítky tisíc lidí proti tomu, aby sněmovní kontrolu policejního orgánu vedl člověk, který v roce 1989 jako příslušník pohotovostního pluku zasahoval proti pokojným demonstracím.

Byť byla volba Ondráčka tajná, z hlasování vyplývá, že ho vedle KSČM a SPD podpořila také podstatná část klubu ANO Andreje Babiše. Předseda ANO a premiér v demisi Babiš připustil, že pro Ondráčka hlasovala až polovina jeho klubu. Oponoval nicméně kritikům tím, že opoziční poslanci mohli Ondráčkovu zvolení zabránit, pokud by byli v pátek ve sněmovně přítomni.

Ještě předtím, než ČT oznámila, že se sám Ondráček vzdá funkce šéfa komise pro kontrolu GIBS, označily kluby opozičních stran jako viníka celé sistuace právě Babiše.

Podle poslanců hnutí Starostové a nezávislí Babiš ohýbá realitu a dělá ze sebe disidenta, který zachrání Česko před Ondráčkem, přitom nese spoluzodpovědnost za jeho zvolení do čela komise. Místopředseda STAN Vít Rakušan uvedl, že při jednáních o složení sněmovních orgánů loni na podzim hlavní vyjednávač ANO Jaroslav Faltýnek s Ondráčkem do čela komise počítal. "Faltýnek od začátku operoval se jménem Zdeněk Ondráček, všichni to viděli v tabulkách," uvedl.

Už v prosinci proti návrhu některé kluby protestovaly, dodal šéf poslanců STAN Jan Farský.

"Nás fascinuje, jak dokáže Andrej Babiš ohnout realitu, jak se s pomocí PR snaží dokázat, že s tím nemá nic společného," konstatoval Rakušan. Zvolení Ondráčka odpovídá podle něj politice spolupráce ANO s extremisty, komunisty a SPD, která ale narazila na svůj limit - "na člověka, který stál s obuškem v ruce proti lidem, kteří chtěli demokracii v této zemi".

Všechny kluby s výjimkou KSČM, SPD a ANO se také shodly na tom, že by v nové volbě podpořily odvolání Ondráčka.

Komunisté: Ať si Babiš rozmyslí, s kým chce vládnout

Komunisté ještě dopoledne opakovali, že Ondráčkova volba byla demokratická. Babiš si má podle šéfa sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika rozmyslet, s kým chce vládnout. Na tiskové konferenci pohrozil zastavením vyjednávání. Po chvíli nicméně doplnil, že jednání dále probíhat bude.

Kováčik s poukazem na to, že Babiš poslance ANO nejprve nabádal, aby Ondráčka volili, a potom obrátil, uvedl, že by se premiér v demisi měl zamyslet, jak dál v jednání o nové vládě. "Jestli mu jde o to, aby nalákal ke spolupráci ODS a měli 103 hlasů, tak prosím, ať to řekne veřejně. KSČM z jednání odejde, nemusíme pracovat na těch programových změnách," uvedl. Je podle něj ale třeba domluvit se na tom na společném jednání, nikoli přes média.

Protesty, které se v pondělí odehrály v českých a moravských městech, se podle Kováčika netýkají Ondráčka a KSČM. "Velmi silně tam zněly protesty proti Babišovi," konstatoval s tím, že i když bude Ondráček odvolán, demonstrace budou pokračovat, a to ve vztahu k premiérovi i prezidentovi Miloši Zemanovi.

14 tisíc podpisů

Asi 14 tisíc lidí podepsalo při pondělních protestech petici proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). V úterý to oznámila organizátorka demonstrace Lucie Kohoutová. Podle ní zhruba polovina podpisů pochází z demonstrace v Praze, kde odhadují organizátoři počet účastníků na 20 tisíc.

Lidé také podepisovali petici za volbu nového předsedy komise pro kontrolu GIBS. V pondělí se podle odhadu organizátorů sešlo 14 tisíc podpisů a sběr dál pokračuje.

"Petiční archy ještě kolují mezi lidmi i na internetu," sdělila Kohoutová. Organizátoři předají archy 7. března petičnímu výboru sněmovny. "Lidé už se prostě nechtějí stydět za svou politickou reprezentaci a nechtějí, aby se opakovaly nesporné chyby minulosti," doplnila Kohoutová.