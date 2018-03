Ve čtvrtek startuje zimní paralymiáda v Pchjongčchangu. Na stejných tratích, kde české fanoušky sportu uchvátily triumfy Ester Ledecké na lyžích i na snowboardu, bude o úspěch usilovat i Miroslav Lidinský.

Je prvním novodobým válečným veteránem, který se v české reprezentaci handicapovaných takto na vrcholové úrovni představí. Lidinský pracoval od roku 1993 u policie, od roku 1995 u zásahové jednotky. Od roku 2005 působil v útvaru speciálních operací vojenské policie ČR. V roce 2007 odjel na misi do Afghánistánu.

Na konci července toho roku byl Lidinský v bojovém kontaktu v Afghánistánu zasažen střelou RPG 7. V důsledku zranění později přišel o nohu.

Jaký byl v mládí váš vztah ke sportu? Dnes jste reprezentant, ale co dřív, před úrazem?

Byl jsem výkonnostní fotbalista. Sport u nás na vesnici byl pestrý od hokeje po dukelské závody. Když jsem nastoupil k policii a sloužil 13 let na zásahové jednotce v Českých Budějovicích, musel člověk plnit požadavky a sportem se připravovat na práci ať už je to výškařina, potápění a další věci. V armádě potom jsme hodně hráli volejbal, fotbal, rugby. Co se lyžování týče, byl jsem lyžař pouze rekreační a golf jsem vnímal jako snobskou hru. Před úrazem jsem se ani jednomu sportu nějak cíleně nevěnoval.

Můžete popsat ten úraz?

Kontakty s bojovníky Tálibánu byly na denním pořádku. Působili jsme daleko za linií fronty. A tehdy nás napadli s velkou agresivitou, byl to intenzivní kontakt, střílelo se úplně ze všeho. A mně přistála pod nohou protitanková raketa, bouchlo mi RPG pod nohou. Byl div, že jsem to vůbec přežil.

Sledujete vývoj konfliktu v Afghánistánu, to, jak to tam vypadá dnes?

Pořád se zajímám, mám tam spoustu kamarádů u jiných jednotek, přestože Útvar speciálních operací byl v roce 2010 zrušen. Působili jsme tehdy v jihoafghánské provincii Hilmand, což je něco jiného než dnešní působení provinčních rekonstrukčních týmů. Dnes se naši vojáci točí na ochrankách Kábulu, Bagramu. Každopádně to dění pořád sleduju.

Jak jste se po zranění dostal k aktivnímu sportu?

Měl jsem po prvním léčení toho úrazu pocit, že bude všechno v pořádku, že se mi noha zahojí, zaroste a já poběžím a stihnu třetí kontingent. Realita a lékaři mě z toho ale brzy vyvedli. Z jelimana jsem se stal realistou. Po třech, čtyřech měsících v nemocnici jsem začal přemýšlet o tom, jak se sportovně zapojit. Hledal alternativu práce v armádě. S běháním jsem nepočítal, některé další sporty jsem také hned vyloučil. A když jsem si procházel weby a videa s parasportem, nadchnul mě golf. A k tomu jsem začal přemýšlet o lyžování. Mezi úrazem a amputací uběhly ale ještě dva roky, kdy jsem bojoval se záněty, infekcemi. Až se tedy ukázalo, že nejlepší řešení bude amputace od kolene dolů. V roce 2009 mi nohu uřízli. V té době už jsem golf nějak hrál asi rok a co se lyžování týče, k němu jsem se dostal hned v roce 2010.

Musíte se těm sportům věnovat tak říkajíc na plný úvazek, nebo stačí aby to byl koníček?

Golf víc praktikuju hlavně přes léto. Nyní jsem dal sto procent do zimní paralympiády, do lyžování. Až toto budu mít za sebou, zase se vrhnu na golf. Máme dobrý paragolfový tým a i tady směřujeme na olympiádu. O tom by se mohlo rozhodnout ale až později. Mohl by se z něj stát paralympijský sport v roce 2024. Profesionál ani v jednom ze sportů nejsem, ale věnuji se jim intenzivně.

Jak vlastněv rámci parasportu funguje organizace lyžování, v němž budete nyní Česko reprezentovat?

Jsem členem svazu lyžařů. Ten mi zabezpečuje přípravu, možnost trénovat se zdravými sportovci, výjezdy na zahraniční závody a další věci. Dnes se situace překlápí z bývalého modelu pod paralympijským výborem do nové formy, kdy o sportovce pečuje národní sportovní autorita. Prostředky na mou přípravu mi poskytlo ministerstvo mládeže a tělovýchovy prostřednictvím svazu lyžařů. Doba přípravy byla od září, kdy jsme byli na ledovcích, byli jsme propojeni s juniorskou reprezentací zdravých lyžařů pod vedením Honzy Fiedlera. Od konce října se nám naplno věnuje bývalá reprezentantka České republiky Eva Jelínková Sochorová, která je úspěšná slalomářka, nastupovala ve světovém poháru, účastnila se několika univerziád. Máme díky tomu všemu skvělé tréninkové zázemí.

To, že se paralympijský sport dostává pod gesce standardních sportovních svazů je správné. Není to zatím u všech sportů, ale myslím, že to k tomuto stavu spěje. Dosud paralympijští sportovci spadali pod čtyři různé subjekty pod paralympijským výborem a bylo a pořád i tak trochu to je roztříštěné. Každý hájí hlavně svoje zájmy a pak se řekne – domluvte se. A to je mnohdy složité.

S čím do závodů v Koreji nastupujete?

Na rozdíl od mnoha jiných zemí, kde jsou paralympionici profesionály, tak u nás to tak není, pro nás je to koníček. Tedy s tím musím do závodů jít. Takže konkurence tráví na sněhu 200 dní, jezdí do Chile, na Nový Zéland... Samozřejmě dá se v mé pozici zajet zázrak jako třeba u Ester Ledecké, ale když budu v jakékoliv disciplíně do dvacítky, bude to úspěch a nadstandard. Pojedu společně s Pavlem Bambouskem, který je po úrazu páteře a zrakáči Patrikem Hetmerem a Annou Kulíškovou Peškovou jedeme všechny disciplíny, sjezd, super G, super kombinaci, obří slalom a slalom speciál. Užijeme si to naplno.

Budete na paralympiádě vůbec prvním českým armádním veteránem, který se této akce zúčastní. Tedy do jisté míry ukázkovým příkladem, že jakýsi život po životě může fungovat. Jak hodnotíte zapojování veteránů do společnosti a aktivního života u nás?

Řekl bych, že velmi kvalitně funguje odbor pro válečné veterány v čele s panem plukovníkem Stehlíkem, který tlačí věci dopředu. Ale jsem opravdu smutný z toho, že na vrcholné úrovni v parasportu, ať už je to policie, hasiči, armáda nebo jiné sbory, jsem nikoho z krajanů nezaznamenal. Konzultoval jsem to s PR odborem ministerstva obrany a skutečně to vypadá, že jsem první v historii. Přitom armáda a policie, Dukla i Olymp mají skvělé základny a možnosti pro veterány jsou. Nejsou ale ti, kteří našli chuť a sílu se do toho pustit. Vím sám o spoustě známých, kteří by sportovat mohli, ale nedělají to. A já sám v sobě pátrám po odpovědi, proč?

Když se potkáváte s mezinárodní sportovní konkurencí, narážíte na podobné příklady jako je ten váš?

Samozřejmě. Mám kamarády v britském, belgickém a španělském týmu, kde jsou kluci, kteří utrpěli úraz v zahraniční bojové misi. Obdivuju u nich to, že na svých sportovních kombinézách mají kokardy RAF nebo své mechanizované brigády. Systém je v podstatě tlačí do sportu a tlačí je reprezentovat svůj stát. A ti kluci jsou hrdí, že sice jinak, ale mohou dál reprezentovat svou zemi.

Vy jste známý také skrze své politické angažmá spojené se stranou Úsvit. Jaké v této oblasti máte plány?

Už to není aktuální. V červenci loňského roku jsem politiku opustil. Protože po testu v podobě krajských voleb se ukázalo, že témata, která jsme akcentovali nebyla voliči nějak výrazněji oceněna. Šlo o témata jako tlumení imigrační krize, národní bezpečnost. Tato témata ovšem šikovně přebrali jako svá hlavní jiné velké strany. A Úsvit se pak rozhodl vydat novým směrem. Začít se věnovat otázkám sociální politiky, zdravotnictví. Já šel do politiky a byl jsem s tím takto osloven jako bezpečák. Člověk, který rozumí bezpečnosti, terorismu. Nepřipadám si odpovědný a kvalifikovaný na to, abych řešil zdravotnictví. Jako bezpečák jsem přišel a jako bezpečák odešel.

S politikou tedy končíte?

Ano. Myslím, že jsem odvedl, co jsem mohl a měl. Osloven jsem byl dávno poté, kdy Tomio Okamura už měl svůj další projekt, stranu SPD. Na konci roku 2015. Po diskuzích s lidmi při různých setkáních jsem asi získal důvěru členů strany a přáli si mě za lídra. Akceptoval jsem to. Marek Černoch se tehdy zřekl kandidatury na předsedu a chvíli před krajskými volbami jsem se toho ujal z role předsedy. Po krajských volbách se pak ukázalo, že ta mnou nastavená cesta nebyla pro stranu asi tím nejlepším řešením. Kromě aktivního sportování se nyní nejvíc věnuji organizaci českého paragolfu. Jsem prezident České golfové asociace handicapovaných. Jsme pod Českou golfovou federací. Řekl bych, že ohledně různých aktivit a v řízení paragolfu jsme hodně činní.