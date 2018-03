Před měsícem se předseda poslaneckého klubu Starostů Jan Farský nečekaně vzdal mandátu řadového zastupitele Libereckého kraje. "Možná jsou někteří kolegové supermani, ale mně to nešlo kvalitně zvládat dohromady,“ říká Farský, který se již dříve vzdal podobně postu starosty Semil.

Paradoxně opačnou cestou "supermana“ se vydal jeho kolega a stranický šéf Petr Gazdík. Ten si na přelomu roku pořídil další placenou funkci: K poslanci a místopředsedovi mandátového výboru s platem 91 300 korun se stal nově uvolněným radním zlínského kraje pro školství s platem 90 500 korun.

Gazdík je naopak přesvědčen, že to bez problémů zvládá, i když je kromě toho i neplaceným místostarostou domovské Suché Lozi. "Už jsem to rok dělal jako neuvolněný radní, ale je rozdíl dělat to z Prahy nebo kraje, ty náklady na dopravu jsou mnohem vyšší,“ vysvětluje s tím, že pro svůj kraj tak může udělat mnohem víc.

Podobných supermanů je ve sněmovně více než třicet. Na přední místo patří náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek, který navíc nově přijal funkci předsedy sněmovního podvýboru pro letectví a kosmonautiku a za všechny funkce má přes 197 tisíc korun měsíčně. Přemluvili jej prý kolegové hospodářského výboru. "Moc se to neví, ale v Praze je první kosmický inkubátor ve střední Evropě,“ říká s tím, že je to náročné vše stíhat, ale do komunálních voleb v říjnu to vydrží.

Rekordman Běhounek MUDr. Jiří Běhounek, zvolený za ČSSD, je třetí volební období hejtmanem kraje Vysočina (113 000 korun měsíčně) a druhé volební období poslancem a místopředsedou sněmovního výboru pro zdravotnictví (91 300 korun). Je i členem správní rady VZP: do února 2018 byl předseda, nyní je místopředseda (27 tisíc měsíčně). Kromě toho je i řadovým zastupitelem v Pelhřimově a sedí v orgánech čtyř společností. Vykonává i lékařskou praxi v Pelhřimovské nemocnici a od roku 2001 je vědeckým sekretářem v České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Má také několik funkcí v Asociaci krajů.

V čele žebříčku však jsou hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS). Běhounek má k platu hejtmana 113 tisíc korun dalších 91 tisíc jako poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví. Mimo to je i místopředsedou správní rady VZP s odměnou 27 tisíc korun měsíčně a také sedí v orgánech čtyř firem. O tom, jak vše zvládá, se ale nechce bavit. "Tuto obehranou písničku vám zpívat nebudu. Kdo nechce, nezvládne ani jednu činnost. Existují rovněž činnosti, které nejsou nikterak honorovány, a přesto je konám,“ reagoval.

Blaha je zase kromě poslance a místopředsedy sněmovního petičního výboru i starostou Uherského Hradiště a sedí v orgánech devíti firem či organizací. "I když je to časově náročné, vím, že se to zvládat dá. Pokud bych měl někdy pocit, že jednu nebo druhou práci zanedbávám, okamžitě bych to řešil,“ uvedl s tím, že v uvedených firmách sedí z titulu funkce starosty a nebere za to plat.

Praxi sezení na více postech – a pobírání více odměn za to – chtějí nyní změnit piráti. Ti už mají mezi svými zásadami to, že zastávají pouze jedinou veřejnou funkci. Postu starosty Mariánských Lázní se po zvolení do sněmovny vzdal Petr Třešňák a na funkci zastupitele hlavního města rezignovali tři noví poslanci včetně předsedy klubu Jakuba Michálka. Právě ten nyní připravil návrh novely zákona o střetu zájmů, podle něhož by měl poslanec při souběhu s funkcí v obci či kraji nárok jen na jeden plat.

Michálek už svůj návrh nechal připomínkovat ministerstva spravedlnosti a vnitra, ty se ale vyjádřily zdrženlivě.

"Pokud volený představitel vykonává více funkcí, měl by mít nárok na odměnu za všechny tyto funkce. S každou je totiž v principu spojeno určité množství práce i odpovědnost (trestní, majetková) s touto funkcí spojená,“ reagovalo odmítavě vnitro, spravedlnost pak zaujalo neutrální stanovisko.

Podporu ve sněmovně zatím vyjednanou Michálek nemá, i když některým klubům se jeho návrh líbí. "Určitě to podpořím, sám se ten přístup snažím propagovat,“ říká Farský, který je přesvědčen, že pro bude celý klub STAN. A proti není ani místopředseda klubu ČSSD Jan Birke, byť i on je mezi těmi s dvojí funkcí – na plný úvazek je i starostou Náchoda. "Nemám problém, co se týče peněz. Pro mě by byl problém, jedině kdyby mi zakazovali dělat starostu,“ říká s tím, že by návrh podpořil, a předpokládá, že i většina jeho poslaneckého klubu.

Návrh pirátů „Při souběhu výkonu funkce poslance nebo senátora s funkcí uvolněného člena zastupitelstva obce nebo kraje nebo člena rady obce nebo kraje náleží poslanci či senátorovi odměna pouze za funkci poslance či senátora.“

Pirátský návrh měli v úterý projednávat i na klubu ANO. Tam jej předkládal místopředseda klubu Josef Hájek, kterému se návrh líbí. Nakonec jej ale kvůli aktuální kauze šéfa komise GIBS Zdeňka Ondráčka nestihli probrat. "Všem jsem to rozeslal e-mailem a čekám, jaký k tomu zaujmou názor,“ uvedl Hájek.

Naopak ostře proti je předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. "Určitě jsou důležitější věci k řešení. Je to na konkrétních voličích, zda takovému člověku dají ve volbách důvěru,“ říká. "Jsou to lidé, kterým voliči důvěřují, opakovaně vyhrávají komunální volby a není žádný důvod to řešit novým zákonem,“ konstatuje.