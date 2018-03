Poslanci poslali do druhého čtení návrh na osvobození nejmenších podnikatelů od elektronické evidence tržeb. Předloha pochází z pera bývalé opozice, zejména hnutí STAN, a požaduje osvobození od EET pro podnikatele s ročním obratem do jednoho milionu korun. Vláda s návrhem nesouhlasí. Hnutí ANO nicméně neuspělo se svým návrhem novelu odmítnout.

Během debaty se poslanci mimo jiné dohadovali, zdali znají život obyčejných lidí, a dokážou tedy dostatečně posoudit, jaký má zejména na malé podnikatele dopad povinné odesílání každé vydané účtenky na finanční správu elektronickou cestou. "Mě jako podnikatele EET nezatížilo ani o píď," prohlásil poslanec za hnutí ANO Jiří Bláha.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek popsal, jak se dá bojovat proti takzvané šedé ekonomice. "Lze to dělat dvěma způsoby: buď zvyšováním restrikce a neúnosně nákladnými kontrolami. Pak se šedá ekonomika přesune do černé ekonomiky. Nebo snížíme odvody a pak se nám šedá ekonomika přesune do té legální," řekl Kalousek. Poukázal na příklad venkovských hospod, které provozují pracující lidé a otevírají je jenom odpoledne či o víkendu.

Náklady na EET v takovém případě podle Kalouska výrazně převýší přínos, který může být navíc i nulový. "Jsem pro zrušení celého zákona, výnosy deklarované ministerstvem financí jsou těžko ověřitelné a jsou převýšeny finančními náklady," uvedl. Přiznal však také, že chápe, že pro zrušení celého zákona není politická vůle. Zazněly i hlasy, že u nejmenších živnostníků se může EET stát brzdou v jejich dalším rozvoji.

"Pokud chceme, aby i u nás byly firmy jako Apple nebo Microsoft, tak musíme dát šanci takzvaným garážovým firmám," uvedl poslanec za ODS Jan Skopeček argument, proč by měla sněmovna návrh podpořit.



Debata se týkala také hranice ročního obratu, která by z EET vyčlenila ty nejmenší podnikatele. Kromě navrhovaného milionu už byla ve hře také čísla půl milionu korun, případně 200, respektive 250 tisíc korun ročního obratu. Vláda však už ve svém stanovisku s návrhy nesouhlasila s odůvodněním, že hranice milionu korun, nutná pro registraci k platbě DPH, je často obcházena právě krácením tržeb.



Ministryně financí Alena Schillerová naopak vyjmenovala profesní organizace podnikatelů, které EET podporují. "S těmito všemi jsme pracovali a pracujeme na novele zákona o EET," uvedla ministryně financí. Dodala, že ministerský návrh novely zákona o EET půjde už příští týden do meziresortního připomínkového řízení. "Elektronická evidence tržeb se podílí na růstu výběru DPH šesti miliardami a to jsme ještě snížili DPH u stravovacích služeb," argumentovala Schillerová.



Přitom i ministerský návrh počítá s vyjmutím nejmenších podnikatelů z EET. "Chceme vyjmout fyzické osoby neplátce DPH, ale nechceme je definovat parametrem obratu. Podnikatelské komory nás přesvědčily, že je to špatný parametr," uvedla ministryně. Doplnila, že lepší bude jako hranici brát výši těch příjmů, které podnikatelé přijímají v hotovosti. Právě těchto příjmů se týká elektronická evidence tržeb. "Váš návrh jen zvýší tlak na to, aby podnikatelé vykazovali obrat do jednoho milionu," řekla Schillerová.

Ohradila se i proti tvrzení, že finanční správa bojuje jen s malými podnikateli a velké daňové úniky ji nezajímají. "Nesměšujme hrušky s jablky. Odlišme vyplácení dividend, které je zcela legální, od boje s agresivním daňovým plánováním," dodala ministryně.



Opozici však nepřesvědčila. Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury by byl snížený daňový výnos zanedbatelný proti úlevě od jedné z mnoha povinností pro desítky tisíc malých živnostníků. "Každá strana má v programu návrh, že zjednoduší podmínky pro podnikání pro ty nejmenší. Tak jim prosím pomozme," řekl Stanjura.



"Nabízíme rychlé funkční řešení pro majitele hospod na vesnicích a majitele malých obchodů," uvedl před hlasováním navrhovatel a místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan k návrhu šesti poslaneckých klubů. Návrh se nejprve pokusili poslanci ANO nechat zamítnout, jejich snaha však získala podporu jen u poslanců KSČM, což nestačilo. Novela následně byla přikázána k projednání v rozpočtovém výboru.