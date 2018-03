Prvního března začala platit nařízení Ústavního soudu, který zrušil některé povinnosti v elektronické evidenci tržeb. Po týdnu je zřejmé, že obchodníkům nevadilo ani odesílání účtenek při platbě kartou, ani to, že někteří coby DIČ uváděli na účtenkách své rodné číslo. Nabídku Ústavního soudu ulehčit si práci nebo ochránit své soukromé údaje využily jen stovky podnikatelů z více než 160 tisíc, kterých se EET týká.

"Celkem se na nás obrátilo telefonicky méně než padesát zákazníků s prosbou o pomoc nebo informaci," uvedl Bohumír Šaffek, manažer dodavatele příslušenství pro EET O2 eKasa a dodal, že zájem o změnu nastavení je ze strany zákazníků minimální. Z dostupných čísel vyplývá, že odstranění DIČ z účtenky si nastavilo pouze čtvrt procenta uživatelů jednoho z největších poskytovatelů EET, změnu nastavení karet pak 0,7 procenta klientů z těch, kteří využívají terminály na platby kartou.

Podobná čísla hlásí i další velcí poskytovatelé elektronické evidence tržeb. "O nezobrazování DIČ na účtence nás požádalo méně než jedno procento klientů," uvedl Michal Wantulok, mluvčí společnosti Dotykačka. U plateb kartou uvedl, že o změnu projevily zájem asi tři procenta majitelů pokladny Dotykačka, kterých je kolem dvanácti tisíc.

Společnost Markeeta řeší změny aktualizací softwaru, kdy si klienti sami stahují novou verzi programu. "Zákazníci se nám hlásí postupně, v současné době již tuto možnost využilo asi deset procent z 15 tisíc klientů," potvrdil Hynek Pášma, manažer společnosti Markeeta. Mezi nimi jsou však i ti, kteří si stahovali novou verzi programu i z dalších důvodů, než je odstranění DIČ z účtenky nebo neodesílání účtenky při platbě kartou.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec uvedl, že nezájem obchodníků o změny resort nijak nepřekvapuje. "Pro mnoho poplatníků je jednodušší evidovat všechny tržby, než na pokladně v provozu rozlišovat mezi těmi, které evidovat musí a které nemusí," uvedl Žurovec. Pro řadu poplatníků to má podle něj i další pozitivní efekt v tom, že mají ucelený přehled o veškerých svých tržbách.

Oslovení prodejci a obchodníci v obchodech potvrzují, že jim nález Ústavního soudu nestojí za změny v zajetém pořádku. "Vydáváme účtenky EET dál i při platbě kartou," potvrdila například prodavačka pražského květinářství Bohuslava Eliášová.

Ústavní soud zrušil některá ustanovení zákona o EET loni v prosinci. Reagoval tak na návrh poslanců ODS zrušit celý zákon. Ústavní soudci zároveň zrušili plánované starty zbývajících dvou fází EET. Třetí vlna měla začít letošního prvního března. Obory, na které se mají zbývající fáze vztahovat, definovalo "jenom" vládní nařízení, podle soudců by však měly být takové změny dány zákonem. Třetí vlna se měla týkat zejména svobodných povolání a podnikatelů v dopravě či zemědělství, do čtvrté se měla zapojit řemesla a zbylí výrobci.

EET při platbě kartou soud zrušil kvůli tomu, že transakce zanechává dostatečnou elektronickou stopu a je tudíž snadno dohledatelná. DIČ už se účtenkách nemusí uvádět, protože u řady živnostníků obsahuje rodné číslo obchodníka, což je podle kritiků ryze soukromý údaj.

Ministerstvo financí už má připravenou novelu zákona o EET, jejíž schválení očekává během jednoho roku. Následně hodlá spustit jednu "supervlnu", do níž se najednou zapojí všichni zbývající podnikatelé a firmy. Zároveň ve středu zástupci šesti poslaneckých klubů poslali do druhého čtení novelu, která by od EET osvobodila živnostníky, kteří nejsou plátci DPH, tedy ty s ročním obratem do jednoho milionu korun.