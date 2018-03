Muzeum voskových figurín Madame Tussauds připravuje podle informací HN vlastní muzeum v Praze.

V úterý management francouzské skupiny Compagnie des Alpes (CDA) oznámil uzavření pražské pobočky sítě svých muzeí voskových figurín Grévin.

Byť to vypadalo překvapivě, šlo o důsledek rozhodnutí, které akcionáři CDA přijali už v prosinci loňského roku.

Paralelně s tím proto už několik týdnů hlavní konkurent Grévinu, značka muzeí Madame Tussauds, řeší, jak uvolněný prostor na zdejším trhu obsadit vlastním muzeem. Několik figurín od Madame Tussauds je v zápůjčce a je součástí širší stálé expozice ve Wax Museu podnikatele Zdeňka Kočíka. Napodobeniny herce George Clooneyho, Toma Cruise a dalších jsou tu poslední čtyři roky - tedy stejnou dobu, jakou fungoval Grévin. Navíc ve stejné ulici, nedaleko Staroměstského náměstí v Celetné.

Do Wax Musea podle Kočíka přišlo loni asi 150 tisíc návštěvníků. Grévin uvádí 180 tisíc návštěvníků za posledních dvanáct měsíců provozu atrakce.

Grévin působil velkoryseji co do prostor i počtu a pestrosti vystavených modelů. Wax Museum i přes podporu značky Madame Tussauds tak atraktivní není, zájem si ale získávalo především nižší cenou vstupného.

Čerstvé uvolnění místa na trhu, které poslední roky zabíral Grévin, je jasným impulsem pro Madame Tussauds. Celá síť zahrnuje přes dvacet muzeí po celém světě. Nejbližší Praze jsou ve Vídni a v Berlíně. Značka je jedním z produktů společnosti Merlin, která provozuje řadu dalších zábavních center a míst včetně například London Eye nebo Legolandů.

"Management Madame Tussauds jednal v minulých dnech v Praze o možnostech otevření svého muzea. Variant, jak by to udělali, je několik. Nějaká forma využití toho, co tu zůstane po Grévinu, spojení s Wax Museem a rozšíření stávající spolupráce s nimi nebo vlastní rozjezd nového místa," sdělil HN zdroj blízký vyjednávání.

Provozovatel Wax Musea Kočík, toho času jediný na tuzemském trhu zábavy s voskovými sochami celebrit, nyní vyčkává, co bude.

"Co by pro nás znamenal vstup Muzea Madame Tussauds na trh, neumím říct. Bez ohledu na to, že sem přišel Grévin, se nám ekonomicky dařilo a daří se nám skvěle i teď," říká muž, který řídí také pobočku Wax Musea v Českém Krumlově a na Karlštejně.

V Praze Wax Museum funguje už přes 20 let.

Důvod toho, proč pražský Grévin skončil, CDA vysvětlila už dříve.

Po několika letech se projekt nedokázal dostat ani do provozního zisku. Loni skončil tuzemský Grévin v provozní ztrátě 45 milionů korun.

Globální expanze tradiční francouzské značky a rivala Madame Tussauds Grévin drhne i jinde. V Montréalu se nyní rekonstruuje obchodní centrum Eaton, jehož je tamní Grévin součástí. "Soul je nyní v procesu prodeje korejskému akcionáři, podobně jako v Praze jsme tu nedosáhli na vyrovnaný rozpočet," uvedl manažer CDA Francois Fassier.

Pokračuje ale Grévin v Paříži a skupina CDA dále rozvíjí i své venkovní zábavní parky jako Walibi či Asterix Park a spravuje několik alpských lyžařských areálů.