Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) ve středu snížil Heleně Králové z Obvodního soudu pro Prahu 1 plat o 15 procent na jeden rok. Chybovala v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství. Návrhu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) na odvolání Králové z funkce senát nevyhověl. V dalších čtyřech případech totiž její postup nepřesáhl meze kárného provinění.

Králová podle rozhodnutí kárného senátu v kauze Vojenského zpravodajství chybně hodnotila výpověď expremiéra Petra Nečase. Podle předsedy senátu Karla Šimky na ni pohlížela "v extrémním rozporu s rozumným myšlením".

V dalších čtyřech kauzách soud poukázal na to, že šlo o komplikovanou ekonomickou kriminalitu. "Hospodářské kauzy nejsou černá kontra bílá, jsou to věci, které je velmi obtížné hodnotit, deset lidí bude mít deset trochu jiných názorů," řekl Šimka. Doplnil, že pokud by se pochybení Králové prokázalo v plném rozsahu kárné žaloby, nejspíš by ji soud skutečně odvolal z funkce.

Králová s novináři nehovořila. "Rozhodnutí respektujeme," řekl její právník Jiří Teryngel.

Králová čelí ještě jedné kárné žalobě, kterou podal předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a Nejvyšší správní soud ji bude teprve řešit. Ministr Královou koncem minulého roku dočasně zprostil funkce soudce. Nyní by se mohla vrátit do taláru. Kárný senát podle Šimky musí v brzké době zvážit, zda trvají důvody pro dočasné zproštění funkce.

Kárný senát při projednávání Pelikánovy žaloby detailně prošel pět případů, kde Králová údajně vícekrát nerespektovala pokyny odvolacího soudu. Zástupci ministerstva spravedlnosti trvali na odejmutí taláru. Obhájci Králové před kárným senátem uznali, že některá svá rozhodnutí mohla lépe odůvodnit. Jinak ale kárné řízení vnímali jako tlak na "neposlušnou" soudkyni, navrhovali zproštění.

V kauze Vojenského zpravodajství figurovala současná manželka bývalého premiéra Jana Nečasová (dříve Nagyová). Králová všechny obžalované včetně Nečasové opakovaně osvobodila. Městský soud v Praze nakonec nechal případ přidělit jiné soudkyni, která je uznala vinnými.

"Vůbec jsem to nebrala jako střet s odvolacím soudem," řekla před kárným senátem Králová. Pokyny odvolacího soudu brala podle svých slov spíše jako podnět, co vzít v úvahu a co při novém projednání případu zohlednit.

"Jako zkušená trestní soudkyně si musela být vědoma toho, že když bude mít takovýto přístup k těm pokynům, tak ta věc se jí bude neustále vracet, že vznikne 'ping-pong'," uvedl jeden z úředníků zastupujících ministerstvo.