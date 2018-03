Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) chce, aby státní zástupci promluvili na jednání bezpečnostního výboru sněmovny, který se má za týden zabývat jeho sporem s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem.

Před čtvrteční schůzkou předsednictva Bezpečnostní rady státu novinářům řekl, že ve čtvrtek plánuje se státními zástupci projednat jejich stanovisko ke spolupráci s GIBS.

Ve čtvrtek před bezpečnostním výborem vypovídal Murín, členové výboru však odhlasovali, že jeho slyšení bude neveřejné. Zdůvodnili to tím, že může pronést tajné informace.

Poslanci ani Murín nechtěli čtvrteční jednání blíže komentovat. Považují to za předčasné, jelikož ještě neznají argumenty všech stran sporu.

Babiš minulý týden oznámil, že k Murínovi nemá důvěru. Inspekce předtím informovala, že premiér na šéfa GIBS vyvíjí nátlak, aby odstoupil.

Premiér v demisi před schůzkou poukázal na dlouhodobou kritiku inspekce ze strany státních zástupců, Murína kritizuje i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. "Podle mého názoru se jedná o pochybení, která jsou dlouhodobějšího charakteru a která se opakují. Já bych je vyhodnotil jako systémové problémy," řekl šéf žalobců čtvrtečním Lidovým novinám.

"Chci se zeptat na velice závažný dokument, který přišel z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, který se tu ztratil a náhodou ho našla sekretářka ve svém počítači," uvedl Babiš.

Zopakoval, že jeho předchůdce Bohuslav Sobotka (ČSSD) věc neřešil. Poukázal také na případ Beretta, který se týká úniků informací z vyšetřování a figuruje v něm například pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová nebo bývalí policisté. Murín v kauze loni vypovídal jako svědek. Případ řeší pražské vrchní státní zastupitelství. "Oni na základě kauzy Beretta už moc s GIBS nespolupracují," uvedl.

Součástí nátlaku, jak o něm mluví Murín, je podle GIBS i kontrola, kterou spustilo na inspekci ministerstvo financí. Babiš ve čtvrtek připustil, že podnět k ní dal on. Uvedl, že za minulé vlády ho koaliční partneři z ČSSD a KDU-ČSL přehlasovali v otázce navýšení financí pro GIBS kvůli náboru dalších lidí. "Dostal peníze navíc pro další příslušníky a část těch peněz použil na nestandardní výši odměn, která činila 30 milionů, normálně to bylo 13 milionů. GIBS nikdy nebyla kontrolována, tak jsem požádal ministerstvo financí o interní kontrolu," konstatoval.

"Podle mých informací ta firma, tedy instituce, nefunguje dobře," poznamenal premiér. Dodal, že Murín je mediálně zdatný a najímal si za 27 000 měsíčně čistého mediálního a další poradce.

Zákonodárci by podle Pavla Zemana měli zvážit, zda by inspekce neměla být v budoucnu odpovědná nikoliv jako dosud premiérovi, ale jinému orgánu. Zmínil, že by mohl vzniknout například odbor na Úřadu vlády či zmocněnec vlády, který by činnost GIBS monitoroval a premiérovi pak podával zprávy. Další možností je "zavěsit" inspekci na jinou instituci, například státní zastupitelství, protože stojí mimo politiku, uvedl v Lidových novinách Zeman.

Konflikt mezi Babišem a Murínem rozjitřil politickou scénu. Premiér minulý týden čelil interpelacím na toto téma. V pátek se kvůli personálním změnám, které provádí Babišova vláda, sejde mimořádně sněmovna. Schůzi vyvolala opozice.