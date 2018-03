Jiří Bláha, poslanec hnutí ANO, tento týden vzbudil rozruch. Zastal se totiž komunisty Zdeňka Ondráčka, který byl minulý týden v pátek zvolen do čela komise pro kontrolu GIBS a v úterý z něj po protestech odstoupil. "Jestliže tu chceme nové procesy jako s paní Horákovou nebo s lidmi, s továrníky, kteří byli vyháněni z továren, a bylo všelidové hlasování a byla všelidová podpora, tak dělejme to, co děláme. Opravdu hon na čarodějnice a veřejné odsouzení jednoho člověka. Tak to dělejme a chováme se stejně jako ti komunisti a to já nechci," řekl Bláha v úterý před vstupem do jednacího sálu Poslanecké sněmovny.

Ve čtvrtek na obhajobu Ondráčka v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl: "On se na sebe dívá jako na člověka bezvýhradně sloužícího státu, který plnil rozkazy – a teď mu to někdo vyčítá. Proč mu to nevyčítali těch třicet let a nechali ho postupovat?" Zároveň ho označil za člověka, o kterém je napříč stranami shoda, že je "odborník, slušný člověk a je na něj spolehnutí".

Bláha je původně vyučený autoklempíř. Narodil se v Liberci roku 1961. Před sametovou revolucí se věnoval převážně hudbě. Kariéru podnikatele začal v roce 1990, kdy ve svém bytě začal péct kremrole. Později si s manželkou otevřeli dílnu v domě v Hodkovicích. Od roku 2002 je jednatelem a společníkem ve firmě Pekařství a cukrářství Jiří Bláha. Ta má několik poboček a zaměstnává stovky lidí. V roce 2010 se stal Živnostníkem roku a v roce 2017 poslancem za hnutí ANO.

Do Poslanecké sněmovny byl Bláha zvolen jako nestranický lídr hnutí v Libereckém kraji. Je předsedou podvýboru pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru a místopředsedou podvýboru pro podnikatelské prostředí. Již dříve byl jedním z mála podporovatelů EET mezi podnikateli a sliboval si od ní, že narovná podnikatelské prostředí. V rozhovoru pro Hospodářské noviny v roce 2016 svou podporu EET odůvodnil: "Otevřu noviny a čtu, že v HDP jsme na tom hůř než Řecko. To mi úplně zvedá žaludek, protože vím, co se kolem nás děje. Já se snažím všechno dělat poctivě. Odvádět peníze za zaměstnance, odvádět DPH, platit všechny daně a tak dále. A kolem mě přibývá stále více firem, které to nedělají."

V rozhovoru pro Hospodářské noviny v květnu loňského roku obhajoval lídra hnutí ANO Andreje Babiše a nejasnosti kolem dluhopisů a kauzy nahrávek, na kterých mluvil s redaktorem Mladé fronty DNES o připravovaných článcích zaměřených na politické rivaly. Obojí vidí pouze jako "jednostrannou kampaň proti panu Babišovi".