Prezident v další části projevu zmínil, že v prvním volebním období doplnil Ústavní soud či bankovní radu České národní banky. Námitky proti osobnostem, které se rozhodl vyznamenat, označil za český folklór. "Kritiky jsou většinou ti, kdo by žádné vyznamenání nedostali, protože by pro to nebyl důvod," konstatoval. Rekapituloval také to, že absolvoval přes 4000 setkání, na kterých se mnohému naučil.

Pozitivně hodnotil Zeman svou ekonomickou diplomacii posledních pěti let a setkávání s občany. "V tomto úsilí chci nyní pokračovat. Bez kontaktu s občany není prezident plnohodnotným prezidentem," uvedl. Pokud se hlava státu považuje za součást vyvolené elity, je podle Zemana pouze ornamentem na státní budově.