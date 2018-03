Senátor a známý režisér večerníčků Václav Chaloupek byl jedním z prvních politiků, kteří se během projevu prezidenta Miloše Zemana zvedli a odešli z Vladislavského sálu Pražského hradu. A to na protest proti Zemanovu nenávistnému projevu. "Kdyby tohle slintal na Barrandově u Soukupa, tak je mi to jedno. Ale vzhledem k tomu, že toto je oficiální projev prezidenta, tak to ne, to poslouchat nebudu," vysvětlil.

Proč jste se zvedl během projevu prezidenta a odešel ze sálu?

Já ho hodnotil jako projev, ve kterém si opět vyřizuje svoje osobní účty, není nestranný, nechce spojovat. To jsem poslouchat nemohl. Rozhodně chce rozdělovat společnost a jeho ješitnost, nenávist a mstivost vyplavaly na povrch. Když jsem slyšel, že mluvil o České televizi a vysílání, může k tomu mít různé výhrady, ale nesmí pozvat barrandovského slimáka, který sedí o čtyři řady vedle.

Několik vašich kolegů to, zda vůbec přijdou na inauguraci, zvažovalo. Jak vy?

Měl jsem z toho ošklivý pocit a říkal jsem si, že nepůjdu. Ale pak jsem si řekl, že musím jít za těch 2,7 milionu lidí, kteří ho nevolili, že tam s tím křížem půjdu. Považoval jsem to za povinnost. Ale nepovažoval jsem za povinnost poslouchat ten nenávistný projev.

Ale mohl jste přece čekat, jak prezidenta znáte, že ten projev nebude nekonfliktní…

Myslel jsem si, že alespoň v oficiálním prezidentském projevu, inauguračním, bude příjemnější a lidštější. Kdyby tohle slintal na Barrandově u (Jaromíra) Soukupa, tak je mi to jedno. Ale vzhledem k tomu, že toto je oficiální projev prezidenta, tak to ne, to poslouchat nebudu.

Spolu s vámi se odhadem zvedlo kolem dvaceti lidí… Je to podle vás hodně, či jste čekal, že se jich po těch slovech zvedne víc?

Některým to asi bylo blbé. Já měl pocit, že toto je jediný způsob, jak můžu vyjádřit svoje mínění a nesouhlas. Tak jsem to udělal.

Proč pan prezident takto konfrontačně mluvil, když současně mluví o tom, že by nechtěl lidi rozdělovat?

Protože takový je. Když si představíte to panoptikum, které ho obklopilo po jeho zvolení, tak jaký může takový člověk být, který se takovými lidmi obklopí? Já jsem přesvědčen o tom, že on ten národ rozděluje a spoléhá se na to, že těch Havlů a Palachů je málo.

