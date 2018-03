Nová česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková se přijela zeptat do Brna na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jak vypadá příprava dostavby dálnice D52 od Pohořelic k hranicím. Chce tak lépe čelit opakovaným dotazům Rakušanů, kdy se propojí Brno s Vídní. Rakušané totiž v lednu otevřeli další nový úsek dálnice a jsou necelých deset kilometrů od hranic, zatímco na Moravě se nestaví od roku 1996, řekla ve čtvrtek Červenková novinářům po setkání s brněnským ředitelem ŘSD Davidem Fialou.

"V Rakousku pořád nechápou, v čem je problém, a jejich výrazy jsou už tak nějak konstantní. Abych mohla odpovídat lépe, chtěla jsem se zeptat přímo na místě. Pan Fiala mě ujistil, že během letošního roku by ŘSD mělo získat územní rozhodnutí na pět úseků," uvedla Červenková. Zatím však jde o nepravomocná rozhodnutí a záleží na tom, do jaké míry je budou napadat odpůrci stavby.

Od Pohořelic k hranicím chybí postavit 21 kilometrů a cena se má pohybovat okolo osmi miliard korun. Jako první by se měl stavět obchvat Mikulova. Fiala předpokládá, že příští rok by se mohlo začít stavět. Brzy by se měl stavět také přeshraniční úsek, nejdříve však musí Češi a Rakušané podepsat mezinárodní smlouvy. "Další úseky bychom mohli začít podle optimistického scénáře stavět v letech 2020 a 2021," řekl Fiala.

Dlouhá léta nebylo možné stavbu připravovat kvůli neexistenci zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jsou platné teprve od podzimu 2016, loni jejich platnost potvrdil i Krajský soud v Brně.

Červenková odpovídá Rakušanům nejen na dotazy na dálnici D52, ale i ohledně D3 přes Jihočeský kraj. "U ní je však vidět stavební aktivita, staví se kolem Českých Budějovic, což je rozdíl proti jižní Moravě," poznamenala velvyslankyně, která se svého úřadu ujala v lednu.