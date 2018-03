Odchod zákonodárců ze sálu během projevu prezidenta se v historii děl pouze velmi výjimečně. Bývalý hradní protokolista Jindřich Forejt si podobný protest z literatury pamatuje jen z roku 1920. Forejt to řekl ve čtvrtek po slavnostní inauguraci Miloše Zemana. Letitému členovi hradního protokolu se nelíbilo, že se během inaugurace nekonala vojenská přehlídka a že v první řadě ve Vladislavském sále mohla sedět Alexandra Mynářová, manželka hradního kancléře Vratislava Mynáře.

Forejt poznamenal, že prezidenty republiky byly vždy silné osobnosti. "Silné osobnosti dávají silné projevy a na to jsou silné reakce," poznamenal s odkazem na projev staronového prezidenta Miloše Zemana a na odchod části opozičních zákonodárců ze sálu na protest proti jeho slovům. Podle Forejta se podobný odchod za 100 let existence republiky udál "velmi zřídka". Podotkl, že si na podobnou událost pamatuje jen z roku 1920, kdy odešli ještě před zahájením ceremoniálu kvůli nesouhlasu se zvolením prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka poslanci německých národních stran. "Odejít během projevu je velmi silný protest. To musím říct, že mě trochu překvapilo," řekl Forejt.

Protokolář, který na Hradě skončil v roce 2016, se podivil nad některými ceremoniálními záležitostmi. Nelíbilo se mu, že oproti minulosti se nekonala během inaugurace vojenská přehlídka. "Nechtěl bych, aby to vyznělo, že upozorňuji na to, že pan prezident má problémy s chůzi. To je absolutně lidská věc, kterou když někdo nepochopí, tak dává najevo pouze svou hloupost," poznamenal. Během ceremoniálu ale podle něj měl být zachován aspekt vzdání holdu armádě velitelem ozbrojených sil. Zeman podle něj nemusel jít podél nastoupené jednotky, ale mohl kolem ní třeba projet, jak třeba činí velvyslanci po přijetí na Hradě. "Nevím, proč tam nemohla být jednotka armády, která by prezidentovi vzdávala poctu, nikoho by prostorově neomezovala, bylo velmi mnoho místa," podotkl.

Vadil mu i zvolený zasedací pořádek. "Bezradně jsem se díval na usazení v první řadě," podotkl s odkazem na to, že bývalý prezident Václav Klaus seděl přes uličku v protokolárně méně významné levé části první řady. Podle Forejta se tak stalo poprvé od roku 2003. Forejt pracuje v Institutu Václava Klause.

Podotkl také, že "s rozpakem" zjistil, že vedle dcery Zemana Kateřiny byla usazena manželka hradního kancléře. "Jestli byla pozvána předsedou Poslanecké sněmovny, tak nevím z jakého titulu. Nepředstavuje žádný segment veřejného života," podotkl. Dodal, že nerozumí tomu, proč měla "výsostné a čestné postavení před zákonodárci", kteří seděli až v dalších řadách. Zdůraznil, že představitelé ve volených funkcích mají vždy přednost před jmenovanými funkcionáři, kterým je i kancléř.

V první řadě seděla také manželka premiéra Andreje Babiše (ANO) Monika. To podle Forejta odpovídá protokolu. Protože byla přítomna manželka prezidenta, mohli s sebou vzít doprovod i nejvyšší ústavní činitelé.

Forejt se podivil také nad zvolením květinové výzdoby, kdy ve Vladislavském sále byly rozmístěny mnohobarevné tulipány. "V historii se vždy květinová výzdoba dávala do souladu s tím, co se děje," podotkl. Květiny podle něj měly být v národních barvách. Podotkl, že tulipány jsou národními květinami Nizozemska. "Nevím, proč jsme vzdávali takový hold Holandsku," řekl Forejt.