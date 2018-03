Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) plánuje dotáhnout elektronickou evidenci tržeb do konce už jen v jednom kroku.

Už teď evidují tržby hospody, hotely a obchodníci, rozhodnutí Ústavního soudu z konce minulého roku ale odsunulo zavedení třetí a čtvrté fáze EET, která se má týkat třeba advokátů či řemeslníků. Ti by měli podle plánů ministerstva on-line hlásit své výdělky od příštího léta, dříve se přitom spekulovalo o březnu příštího roku.

Na tuto dobu ministerstvo odhaduje schválení novely příslušného zákona. "Počítáme s účinností od poloviny příštího roku. Krátce poté by najela ta bývalá třetí a čtvrtá vlna EET," řekla ministryně Schillerová v rozhovoru pro týdeník Ekonom. Pro dělení na více etap už nevidí důvod.

Druhou neznámou až dosud bylo, koho by se nakonec měly týkat výjimky. Původně byla EET v čase spuštění první fáze v prosinci 2016 koncipována jako plošná s minimem výjimek. Postupně se však přidávaly nové úlevy, až nakonec Ústavní soud rozhodl o vyjmutí plateb kartou a v e-shopech a také odsunul další náběh evidence.

Ministryně chce nyní ulevit především fyzickým osobám, které neplatí DPH a projde jim rukama méně než 200 tisíc korun v hotovosti ročně. "Diskuse s podnikatelskými svazy a komorami mě přesvědčila, aby dalším kritériem nebyl příjem nebo obrat, ale aby to byl objem hotovostních plateb." Zástupci podnikatelů namítali, že obchodník má třeba roční příjem 900 tisíc, ale z toho jen 20 tisíc hotovostně, a přesto by si musel pořizovat terminál na EET. "To jsem uznala a zatím máme nastaven limit 200 tisíc korun hotovostních plateb ročně, ale je to parametr k diskusi," říká Schillerová.

Ministerstvo financí nejmenším podnikatelům nabídne nový účtenkový off-line režim. Kdo splní podmínky, tomu správa povolí zapisování do bločků. "Už dnes, když přijdete k podnikateli, který nemá EET, a požádáte ho o účtenku, musí vám ji dát. My to zavedeme povinně, tedy že ji nevydá jen na žádost, ale v každém případě," vysvětluje. Účtenka bude mít stejné náležitosti jako ty elektronické. Podnikatelé budou muset svou evidenci odevzdávat jednou za měsíc finanční správě.

Novela Schillerové nyní teprve míří na vládu a pak bude muset ještě přesvědčit sněmovnu. Do tohoto jízdního řádu však opoziční poslanci přidali ještě jednu překážku. V úvodním kole schválili návrh, že by se elektronická evidence tržeb vztahovala pouze na registrované plátce daně z přidané hodnoty. To by ovšem znamenalo, že by evidovali pouze ti, jejichž obrat přesáhl za poslední rok milion korun. "Určitě bych uvítala, kdyby ten opoziční pozměňovací návrh schválen nebyl," říká ministryně.

Přes nesouhlas vlády návrh podpořilo 66 poslanců z různých politických stran. "My se nedomníváme, že toto opatření může systémově pomoci i v případě, kdy jsou zatíženi ti nejmenší, kteří nemají obrat nad jeden milion korun," argumentoval na půdě sněmovny zástupce předkladatelů Vít Rakušan (STAN).

Schillerová doufá, že změna nakonec neprojde, a naopak spoléhá na to, že najde podporu pro svou novelu. Ta by měla ukončit dva roky neustálých změn v evidenci tržeb. Že by ministerstvo něco na počátku špatně připravilo, odmítá: "Prostě to přinesl život. Je to nový zákon svého druhu, není s ním žádná zkušenost."

Rozhovor s ministryní Alenou Schillerovou nejen o EET, ale i o chystaných změnách daní, výhledu rozpočtu či o tom, jaký je Andrej Babiš šéf, vyjde 15. 3. v novém čísle týdeníku Ekonom.